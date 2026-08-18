Chess After Dark: Fylkingarnar kljást í Austurbæjarbíói í kvöld

Hlaðvarpsstjórnendurnir Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson úr Chess After Dark blása til kappræðna í í Austurbæjarbíói í kvöld kl. 20 og fá til sín fulltrúar Já til að SJÁ og Áfram Ísland.
Af hálfu Já til að SJÁ mæta til leiks Hjálmar Vilhjálmsson og Kristrún Ágústsdóttir og af hálfu Áfram Ísland koma Þórður Gunnarsson og Birta Karen Tryggvadóttir.
Efni fundarins er vitaskuld komandi þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið, Enn eru lausir miðar og m.a. er hægt að nálgast þá hjá Já til að SJÁ. Kaupa miða.