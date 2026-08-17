Halldór Jörgen Olesen: Staðhæfingar nei-sinna standast ekki – næstum 80% íbúa ESB ánægðir með aðildina

Það stenst enga skoðun að allt vald færist til Brussel við aðild að Evrópusambandinu. Þvert á móti halda aðildarríki einmitt fullveldi sínu og stjórna eigin málum. Þá taka andstæðingar aðildar t.d. atvinnuleysi í löndum ESB út frá dæmum sem eru beinlínis röng og villandi. Svo er næstum 80% íbúa í ESB ánægðir með aðild sinna lands. Halldór Jörgen Olesen, ritstjóri Verðbólguvaktarinnar, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
Það er nefnilega það sem manni hefur fundist þessi umræða, sko, að hluta til hefur þessi umræða verið málefnaleg og ég get fyrir mitt leyti, ég náttúrlega er harður já-maður núna 29. En ég skil alveg hvaðan þeir koma sem eru bara á móti því að Ísland sé að framselja einhvern hluta ríkisvaldsins og vilja að við séum, svona, þetta er dálítill hugsunarháttur Bjarts í Sumarhúsum en hann er dálítið ríkur í okkur mörgum Íslendingum og ég skil það og ég get alveg borið virðingu fyrir þessari afstöðu. Ég hins vegar, ég lít þannig á málið að sko, ég er kominn yfir sextugt. Hvað sem gerist núna í framhaldinu, það mun ekki breyta neitt miklu fyrir mig á minni ævi. En það er fyrir börnin mín og fyrir börnin þeirra, barnabörnin mín, þá vil ég endilega fá að sjá hvað er í boði. Við vitum hvað við höfum haft undanfarin hundrað ár og það hefur ekki verið fögur saga að öllu leyti þó að margt hafi gengið vel hér. Já. Þá höfum við líka séð að best vegnar okkur þegar við erum óhrædd við að taka ákveðin skref inn í samstarf við aðrar þjóðir.
„Já, en svo hafa aðrir sagt að okkur vegni best akkúrat þegar við erum ekki í þeirri stöðu, bara í nýlegu Silfursviðtali. En sko, þar fannst mér hafa verið einmitt talað á móti samvinnu og samstarfi. Ég held að samvinna og samstarf sé leiðarljósið sem við eigum að hafa til þess að byggja hér góða framtíð fyrir það fólk sem á eftir að erfa hérna þetta land. Og ég á tvær dætur og þær þurfa einhvern veginn að komast í gegnum þennan pakka hérna á Íslandi. En ég held að það séu meiri tækifæri fyrir ungt fólk. Það hefur verið sagt ýmislegt um ungt fólk. Því hefur verið haldið fram að atvinnuleysi ungs fólks sé mikið í Evrópu. Jú, það er alveg rétt að atvinnuleysi ungs fólks er töluvert í Evrópu. Það er reyndar mjög misjafnt eftir löndum og það hafa verið ýmsar tölur nefndar, en það er á niðurleið. Það er til dæmis á niðurleið á Spáni sem hefur verið tekið sem dæmi. Þannig að það er ekki hægt að segja að það sé Evrópusambandinu að kenna þetta atvinnuleysi og annað atvinnuleysi sem hefur verið tekið er atvinnuleysi í Finnlandi og það hafi hækkað. En finnska atvinnuleysið kemur af allt annarri ástæðu. Hún kemur af þeirri ástæðu að Rússlandsviðskiptin fóru. Þannig að það er kannski eðlilegt að þeirra efnahagur líði fyrir það að vera nágrannaland Rússlands og það kemur stríð og það koma viðskiptahindranir, þannig að það er bara mjög eðlilegt.
Þannig að umræðan snýst dálítið mikið um það að til dæmis að nefna einstök dæmi og þá er oft í nefnd verstu dæmin, verstu dæmin eru nefnd af þeim sem vilja segja nei og svo á sama tíma segja menn að við missum sjálfstæði okkar og þetta verði allt saman undir Brussel. En þá verður maður að spyrja sig, bíddu ef Brussel setur reglurnar fyrir allt, af hverju er þá ekki efnahagurinn allur nákvæmlega eins í öllum þessum löndum? Af hverju er hann mismunandi? Hann er nefnilega mismunandi út af því þetta eru sjálfstæð ríki, þetta eru sjálfstæð lönd með sína eigin sérstöðu og sínar eigin áskoranir sem Brussel er ekkert endilega að redda þeim úr en þau þurfa að takast á við heima fyrir. Og það er stóri munurinn, þannig að annaðhvort verða menn að segja rökin að Brussel sé ein kaka og brennandi rúst eða hvað sem það er og allt sé eins, og þá verður að hætta að nefna einstök dæmi. Vegna þess að dæmi um Írland er ekkert endilega tekið. Írland er stórkostlegt dæmi um land sem hefur hagnast mikið á Evrópusambandsaðild og flest lönd sem að hafa gengið þarna inn, síðustu lönd sem hafa gengið inn í Evrópusambandið, ekkert þeirra hefur upplifað aukið atvinnuleysi eftir inngöngu nema Finnland og það er út af sértilfelli.“
Já, já. Nákvæmlega, algjörlega ótengt Evrópusambandinu og finnskir ráðamenn hafa verið alveg ófeimnir við að lýsa þeirri skoðun sinni að ef ekki hefði verið fyrir Evrópusambandsaðildina þá hefði þetta orðið Finnlandi miklu, miklu þungbærara.
„Já. Og svo eru aðrar staðreyndir, það er bara þessi könnun sem kom út núna í júní, held ég, að 79% íbúa Evrópusambandsins eru ánægð með Evrópusambandið þannig að ekki getur þetta verið það slæmt, eins og oft er sagt.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.