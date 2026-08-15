Hrund Rudolfsdóttir: Ég segi bara til hamingju við fjölskyldur sem eru klofnar í herðar niður vegna atkvæðagreiðslunnar

Fjölskyldur sem klofna í herðar niður vegna ágreinings um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna er væntanlega svo lánsamar að hafa aldrei fyrr lent í neinu sem reynir á, engin veikindi, dauðsföll eða annað slíkt. Við hljótum að geta tekist á við erfið mál og þetta er ekki í fyrsta skipti sem þjóðin skiptist í fylkingar um mál. Inngangan í NATO, aðildin af EFTA og þátttakan í EES eru góð dæmi um mál þar sem þjóðin var þverklofin. Nú deila fáir um þá ákvörðun að taka þátt. Hrund Rudolfsdóttir, athafnakona, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:
Þetta er alveg rétt sem þú segir. Það að segja já núna og fá samninginn, geta tekið upplýsta afstöðu til samnings sem liggur á borðinu, það mun ljúka þessu máli.
„Á miklu farsælli hátt, held ég, ef við horfum til reynslu annarra þjóða sem hafa kannski stoppað ferlið, þau hafa kannski eytt árum á eftir það í sárindi áfram í klofinni afstöðu, þú bara klárar ekki málið og ég held að kosningarnar í dag, skilurðu, það má ekki horfa, þessi ákvörðun og svo framvegis, þetta er eitthvað sem við áttum að klára kannski 2013 eða hvenær sem það var. Málið var aldrei klárað.“
Já já, margir segja að við hefðum átt að gera það bara upp úr 1990 þegar aðrar Norðurlandaþjóðir voru að taka afstöðu til þess.
„Málið er bara það, þá var ferlið stoppað án þess að leiða það til lykta. Það er vond niðurstaða. Það er bara slæm niðurstaða sem skilur eftir hópa innan samfélagsins ósátta. Og aftur, ég er alls ekki pólitísk manneskja og vil nú ekki fara að úttala mig um einhverja pólitík. Sumir segja til dæmis ef að málið hefði verið klárað þarna á sínum tíma þá væri Viðreisn ekki til, Sjálfstæðisflokkurinn væri í betri stöðu og svo framvegis. Það er aldrei góð niðurstaða að ljúka ekki máli og þessi umræða um að þetta kljúfi þjóðina og það sé bara allt í ljósum logum…“
Þjóðin er klofin í mjög mörgum málum og mikilvægum málum. Það var engin samstaða hér 1949 að ganga í NATO, það var algjörlega þverklofin þjóð. Það var engin samstaða um að ganga í EFTA.
„Nei, nei og EES-samningurinn og þeir sem muna það og ég blæs á þessi rök að það megi ekki taka fyrir einhver erfið málefni. Við verðum að geta það.“
Við sem lýðræðisþjóð, við verðum bara að geta tekið umræðuna og sætt okkur við niðurstöðuna sem kemur.
„Já, eins og kom nú fram í sjónvarpsþættinum Silfrinu, þeim fræga...“
Það var nú athyglisverður þáttur.
„Það var mjög athyglisverður þáttur og kristallaði þessa umræðu dálítið hressilega, að fjölskyldur séu klofnar í herðar niður, ég myndi segja bara ef það er málið í fjölskyldu þá myndi ég segja bara til hamingju til viðkomandi fjölskyldu. Út af því að það þýðir sennilega að sú fjölskylda hefur verið svo heppin að lenda bara ekki í neinu sem raunverulega skiptir máli, hefur aldrei þurft að takast á við veikindi, dauðsföll eða erfðamál eða hvað sem verða má, Þá myndi ég segja bara til hamingju, þið hafið greinilega verið svo lánsöm hingað til. Í guðanna bænum bara æfið ykkur í þessari umræðu út af því að þú bara þarft að hafa þá hæfni að eiga samtal og fara í gegnum erfið mál og bara æfið ykkur og það mun koma ykkur til góða þegar að þar að kemur.“
Maður veltir auðvitað fyrir sér hvers konar fjölskyldumynstur er það þar sem fólk er ósammála um einhver samfélagsmál og það verður til þess að það verða illindi innan fjölskyldunnar.
„Ég bara skil það ekki og ég hef nú bara alltaf gætt þess að vera ekki í þannig bergmálshelli, ég vil endilega eiga vini sem eru ósammála mér, þú veist, mér er alveg sama, ég þarf ekki að eiga vini sem eru alltaf sammála og í sama hóp og ég, ég þarf bara að eiga vini sem er gott fólk. Þannig að þetta er já, ég hef ekki trú á því og fólk sem lýsir því yfir að það sé bara sama hvar það kemur, fólk sé að rífast og skammast. Ég held að það sé þá bara viðkomandi sem er alltaf að rífast og skammast og ætti kannski bara að líta í eigin barm.“
Já, margur heldur mig sig.
„Já, já, margur heldur mig sig, já. Einmitt, eins og oft er sagt, þegar a fíflunum í kringum þig er að fjölga óþyrmilega þá sennilega kannski ertu fíflið sjálfur. En við hljótum að geta átt þessar umræður og það er nú svo mikið af málefnum í kringum þetta og þetta er bara stóráhugavert mál að það hlýtur að vera fullt af málefnum sem hægt er að ræða. Og ég segi fyrir mig, þetta kom mörgum á óvart að ég skyldi hafa stigið inn í þetta. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei gert áður, mér finnst þetta ofboðslega skemmtilegt. veitir mér svolítið innsýn inn í heim sem ég hef ekki séð áður. Auðvitað er ákveðið pólitískt batterí á bak við og sjá hvernig það virkar, ég hef ekki séð það áður en ég verð nú að segja að ég hef fengið rosalega sterk viðbrögð við þessu, bara alltaf jákvætt. Kannski er fólk bara í kringum mig orðið svo þreytt á að ræða golf eða sjá endalaus myndbönd af barnabarninu að það er bara fegið að geta rætt um ESB við mig en almennt finnst mér bara, þetta er bara nauðsynleg og góð umræða í samfélaginu okkar.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.