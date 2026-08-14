Hrund Rudolfsdóttir: Mikil forréttindi að fá að sitja í stjórnum fyrirtækja – árin í Danmörku mótuðu viðhorfið

Hrund Rudolfsdóttir hefur um langt árabil gegnt fjölbreytilegum stjórnendastörfum í íslensku atvinnulífi og setið í stjórnum fjölmargra fyrirtækja. Hún segir búsetu í Danmörku hafa mótað viðhorf hennar og sýn varðandi Evrópumálin, Hún tók nýverið sæti í stjórn samtakanna Já til að sjá og er mjög áhugasöm um að við segjum já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst nk. til að þjóðin geti tekið upplýsta ákvörðun um aðildarsamning. Hrund er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Hér er hægt að hlusta á brot úr viðtalinu:
„Ég er fædd og uppalin í Reykjavík og fór þar í viðskiptafræði og síðan lá leiðin aðeins til Danmerkur. Ég fór þar í mastersnám ásamt manninum mínum sem var að fara í framhaldsnám í lækningum. Síðan bara atvikaðist það þannig að ég bjó þar og starfaði í sjö ár. Og ég held svona með tilliti til Evrópuumræðunnar þá held ég að kannski þau ár móti aðeins kannski mitt viðhorf og mína sýn. Við bjuggum þarna með okkar tvö börn á þeim tíma og bara leið ákaflega vel. Það er gott að starfa og búa og mennta sig þarna. Svo kem ég heim, það er 2001, þá fer ég að vinna hjá Lyf og heilsu og fyrst sem rekstrarstjóri og svo er ég tekin við sem framkvæmdastjóri þar bara einu og hálfu ári seinna og er þar í mótun á apótekabransanum.“
Þetta var bara að breytast voða mikið á þessum tíma, var það ekki? Við vorum að fara úr mjög svona niðurnjörvuðu svona lyfsalakerfi, apótekakerfi yfir í meira frelsi.
„Já, það passar og það var akkúrat þá bara reglugerðarbreyting sem átti sér stað, þetta var bara hreinlega bannað að reka apótek í keðjum áður. Svo breytist það og þá náttúrlega tekur markaðurinn við sér og Lyfja og svo Lyf og heilsa myndast mjög hratt þarna á þessum tíma, þannig að verkefnið var svolítið að kaupa upp stök apótek, búa til keðju af apótekum, búa til þetta rekstrarhagræði sem á að vera í því að reka nokkrar einingar af sömu tegund. Þetta módel gekk mjög vel og við vorum búin að ná valdi á þessu og innkaupum og þess háttar. En síðan bárust leikar erlendis, þannig að eigandi Lyf og heilsu, sem var Milestone á þeim tíma, vildi raunverulega gera copy-paste af þessu viðskiptamódeli erlendis og í Austur-Evrópu var nákvæmlega að gerast þessi reglugerðarbreyting sem breytti öllu. Þannig að leikar bárust til Austur-Evrópu. Við enduðum með að eiga um 200 apótek og lyfjaheildsölur í Króatíu og Makedóníu, Rúmeníu, Ungverjalandi og fleiri stöðum þarna. Þannig að það voru líka mjög skemmtilegir tímar í rekstri og apóteka- og lyfjarekstri getum við sagt.
Síðan náttúrlega kemur hrunið og allt sem því fylgir. og þá eru þessar eignir teknar og seldar. En ég fer yfir til Marel og það voru mjög viðburðarík ár í Marel og á þessum tíma var Stork og Marel að renna saman og mikil rekstrarhagræðing sem átti sér stað þarna. Tvö risastór fyrirtæki sem voru að renna saman, 3.000 manns í 30 löndum í báðum tilfellum, þannig að það var stórt verkefni. Jafnhliða þessu byrjaði ég mjög snemma að sitja í stjórnum fyrirtækja, bæði inni í atvinnurekendasamtökum, ég var formaður Samtaka verslunar og þjónustu í nokkur ár, inni í stjórn Samtaka atvinnulífsins og svo framvegis og sit svo í stjórn líka Veritas sem er lyfjaheildsala, samstæða í dag af lyfjafyrirtækjum. Síðan eftir fimm ár í Marel þá tek ég við, ég var búin að vera í stjórn Vistor, sem tek við af Hreggviði Jónssyni og hann fer í stjórn Vistor, í rauninni skiptum við um sæti og við taka tíu líka, aftur, mjög fjörug ár sem forstjóri Veritas og að vera til dæmis inni í þessu fyrirtæki á Covid-tíma, það var mjög áhugavert, vægast sagt verð ég að segja.
Mér finnst ofboðslega skemmtilegt og náttúrlega ofboðsleg forréttindi að fá að sitja í stjórnum fyrirtækja og ég lít á þetta svolítið sem svona endurmenntun að fá að bara sitja í stjórnum þessara fyrirtækja, vonandi að leggja eitthvað af mörkum. En maður lærir líka ofsalega mikið. Ég var stjórnarformaður Stefnis í 10 ár, kem þar inn 2009 eftir fjármálahrun og ég var í stjórn Eimskips. Og svo núna, það eru komin þrjú ár, þá eru ákveðnar krossgötur. Þá hætti ég sem framkvæmdastjóri Veritas og í dag er ég með mörg járn í eldinum, getum við sagt. Ég er framkvæmdastjóri Sólvalla, rekstrarfélags, sem er landþróunarfyrirtæki með stórt landsvæði upp í Mosó sem er í þróun og verður einhvern tímann, að ég vona, blómleg og falleg íbúðabyggð, guðdómlega fallegt landsvæði og getur orðið eitt af stærstu íbúðaprójektum Mosfellsbæjar til framtíðar, kannski næsta Blikastaðaverkefni ef vel tekst til. Svo er ég í stjórnum nokkurra fyrirtækja, Nova, búin að vera þar í þó nokkur ár, Skagans og þar er aldeilis búið að vera fjör, stjórnarformaður Veitna líka sem er eitt af skemmtilegustu verkefnum held ég sem ég hef tekið að mér bara um ævina. Það kom mér gríðarlega á óvart en orkumarkaðurinn allur og orkugeirinn hefur reynst ótrúlega skemmtilegur. Ég er í stjórn Dranga, sem er svona umbreytingaverkefni, retail og fleira, og Expectus. Auk þess svo er ég með svona nokkrar fjárfestingar sjálf.“
Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:
Einnig er hægt að hlusta á Spotify.