Orðið á götunni: Á fullu kaupi að leika sér í golfi í útlöndum á meðan þingstörf standa yfir

Orðið á götunni er að þingmenn séu eins misjafnir og þeir eru margir. Mörgum þeirra er ekki gefið að hafa ástríðu fyrir starfinu, það er meira eins og það séu launin sem toga í þá fremur en eldmóðurinn. Gjarnan ber meira á þessu hjá stjórnarandstöðu en stjórnarmeirihluta, og þá ekki hvað síst hjá núverandi stjórnarandstöðu sem virðist raunar engan veginn búin að jafna sig á því að þjóðin hafnaði henni fyrir einu og hálfu ári.
Á dögunum hneykslaðist Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, fór mikinn eftir Silfrið á RÚV 8. júní sl. og krafðist þess að fá afhent gögn varðandi fyrri samningaviðræður Íslands um aðild að ESB. Mátti helst á henni skilja og allsherjarfeluleikur væri í gangi og gögnum markvisst haldið leyndum fyrir kjörnum fulltrúum þjóðarinnar.
Orðið á götunni er að ef Dilja Mist sinnti starfi sínu af einurð og heilindum hefði kannski ekki farið fram hjá henni að utanríkismálanefnd fékk aðgang að öllum þessum gögnum 17. janúar sl., en Diljá Mist situr einmitt í utanríkismálanefnd.
Hinn möguleikinn er vitaskuld að Diljá Mist viti mætavel að þingmenn hafa aðgang að öllum þessum gögnum. Sannleikurinn sé henni bara ekkert sérlega kær.
Undafarna daga hefur verið hamagangur á Alþingi og miklir og langir fundir til að ljúka þingmálum sem verður að afgreiða áður en þingið fer heim. Gjarnan reynir þá mikið á samstarf forystumanna stjórnar og stjórnarandstöðu.
Orðið á götunni er að það hafi vakið athygli meðal þingmanna úr öllum flokkum að Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Sigríður Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, og Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hafa hvergi verið sjáanleg í þinghúsinu undanfarna daga og ekki hafa verið kallaðir inn varaþingmenn fyrir þau.
Orðið á götunni er að þessir þrír þingmenn hafi hins vegar verið áberandi á golfvöllum í Dublin, þar sem fram fer golfmót Þjóðmála þessa dagana. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður Miðflokksins séu sem sagt á fullu þingfararkaupi að leika sér í golfi þegar mesta álagið er í þinginu hér heima.
Orðið á götunni er að fáum sé skemmt á Alþingi fyrir þessu háttlagi og fullkomnu virðingarleysi við löggjafarþingið, æðstu stofnun íslenska lýðveldisins, og gildir einu hvort um er að ræða samflokksmenn eða pólitíska andstæðinga. Aldrei áður hefur fók orðið vart við annað eins virðingarleysi gagnvart þinginu.
Orðið á götunni er að forvitnilegt verði að sjá hvernig kjósendum þessara þingmanna geðjast að vinnusiðferði þeirra.