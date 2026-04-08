Miðvikudagur 08.apríl 2026

Fyrrum þingmaður segir engan mun á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum – „Þetta er hættuleg þróun sem ungir karlmenn falla fyrir um allt land“

Miðvikudaginn 8. apríl 2026 11:35

Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins.

Gunnar Örlygsson athafnamaður, fyrrverandi leikmaður Njarðvíkur í körfubolta og fyrrum þingmaður Frjálslynda flokksins og Sjálfstæðisflokksins segir lítin mun sjá á síðarnefnda flokknum og Miðflokknum. Stuðningsmenn beggja flokka hafi lofað Trump Bandaríkjaforseta og aðhyllist fasíska orðræðu eins og hann. Þetta sé hættuleg þróun og hann hafi nú sagt sig frá öllu starfi Sjálfstæðisflokksins.

Gunnar var kjörinn á þing fyrir Frjálslynda flokkinn í alþingiskosningunum 2003 en færði sig á kjörtímabilinu yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Hann lét af þingmennsku eftir kosningarnar 2007.

Gunnari virðist nokkuð niðri fyrir í pistli sem hann ritar á Facebook:

„Ég velti fyrir mér hvort hrifningin á Trump forseta fari dvínandi meðal XD & XM þessa dagana. Reyndar hefur komið í ljós að einstaka leikmenn eru með aumkunarverðum hætti að snúa sinni afstöðu til Trump en sömu aðilar þögðu þunnu hljóði þegar sá hinn sami hótaði að taka yfir Nato ríki með valdi, fyrir utan alla aðra óboðlegu vitleysuna.“

Gunnar á þingmannsárunum.

Hvort Gunnar er að vísa þarna til gagnrýni Snorra Mássonar varaformanns Miðflokksins á hótanir Trump um að útrýma allri siðmenningu í Íran, eftir að hafa verið fram að því tregur til að segja hvers kyns styggðaryrði um forsetann, er óljóst.

Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta

Gunnar heldur áfram með gagnrýni sína í garð hérlendra manna sem tekið hafi undir orðræðu forsetans og segir muninn á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum lítinn sem engan:

„Þessir sömu aðilar tengja sig við þjóðhyggju, þenja sig út og þykjast vera málsvarar frelsis og fullveldis. Hvers konar frelsi eða fullveldi bíður okkar ef þau sem stjórna vilja Íslandi í raun aðhyllast fasíska orðræðu eins og Trump og hans skósveinar standa fyrir? Það er ástæða fyrir því að ég sagði mig algerlega frá öllu starfi Sjálfstæðisflokksins en í dag er varla tommu að greina á milli þegar rýnt er í skoðanir XD og XM. Þetta er hættuleg þróun sem ungir karlmenn falla fyrir um allt land. Riddarar hinnar ömurlegu orðræðu halda bjórsamkomur allar helgar, eru fengnir inn sem veislustjórar af því þeir eru fyndnir, gert er grín að fólki sem aðhyllist aðrar skoðanir og hlegið hraustlega saman í kór.“

 

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 5 klukkutímum
Fyrrum þingmaður segir engan mun á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum – „Þetta er hættuleg þróun sem ungir karlmenn falla fyrir um allt land“
Eyjan
Fyrir 21 klukkutímum
Thomas Möller skrifar: Búa tvær þjóðir í landinu okkar?
Eyjan
Í gær
Davíð Þór Björgvinsson: Víðtækt samkomulag um að það þurfi að breyta stjórnarskránni
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Davíð Þór Björgvinsson: Baudenbacher veður villu vegar – Ef ESB og Ísland telja aðildarumsóknina í gildi þá er hún í gildi
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Sama ljóta blokkin um allt
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Græðgi – Heimska
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Davíð Þór Björgvinsson: Ef NATO fer í skrúfuna er varnarsamningurinn við Bandaríkin brostinn

Pennar

Thomas Möller skrifar: Búa tvær þjóðir í landinu okkar?
Björn Jón skrifar: Sama ljóta blokkin um allt
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið
Jón Gnarr skrifar: Hvað er sannleikur?

Mest lesið

Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“

Nýlegt

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Gleðifréttir rúmu ári eftir harmleikinn í lífi leikkonunnar
Konan sem elskar myndatökur í sundfötum frumsýnir nýjan kærasta
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Liverpool vilja ólmir fá franska landsliðsmanninn
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Kolbrún Bergþórsdóttir komin á DV
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Slíta ber tengslin við Ísrael

Sigmundur Ernir skrifar: Slíta ber tengslin við Ísrael
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Um hvað er þjóðin eiginlega að kjósa?
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Davíð Þór Björgvinsson: Margt sem bendir til þess að Ísland geti fengið ásættanlega niðurstöðu um sjávarútveginn og kannski landbúnaðinn líka
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Nútímamegrun

Óttar Guðmundsson skrifar: Nútímamegrun
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið: Línur teknar að mótast sex vikum fyrir kosningar – Samfylkingin líklegur sigurvegari kosninganna

Orðið: Línur teknar að mótast sex vikum fyrir kosningar – Samfylkingin líklegur sigurvegari kosninganna
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Davíð Þór Björgvinsson: Þörf á betri útskýringum – getur viðræðum ekki lokið öðruvísi en með samningi sem lagður yrði fyrir þjóðina?
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Nína Richter skrifar: Íslendingurinn og auto-exotisminn

Nína Richter skrifar: Íslendingurinn og auto-exotisminn
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Aprílgabb Moggans og Sjálfstæðisflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Davíð Þór Björgvinsson: Sérlausnir eru sannarlega á borðinu – aðildarsamningar eru raunverulegir samningar – það þarf að semja um skilmála
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Hjólar í forstjórana – „Fátæklegt þjóðarstolt ríkra manna“

Hjólar í forstjórana – „Fátæklegt þjóðarstolt ríkra manna“
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Er Ísland of ríkt til að eiga samleið með öðrum þjóðum?

Þorsteinn Pálsson skrifar: Er Ísland of ríkt til að eiga samleið með öðrum þjóðum?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Skýjaborgir eða raunveruleikinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hermann Björnsson: Tryggja jafnvel úlpurnar sínar af því þær kosta svo mikið
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Bjarni gengur aftur í pólitík og reynir að valda skaða

Orðið á götunni: Bjarni gengur aftur í pólitík og reynir að valda skaða
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hermann Björnsson: Einkainnviðaframkvæmdir spennandi fjárfestingarkostur fyrir tryggingafélög
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Þankar um hnignun
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hermann Björnsson: Mikil tækifæri í því að vera eina tryggingafélagið sem er óháð banka
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Öldungar á ýmsum aldri á móti framtíðinni – dæmigerð skrif Evrópuandstæðinga í Morgunblaðinu

Orðið á götunni: Öldungar á ýmsum aldri á móti framtíðinni – dæmigerð skrif Evrópuandstæðinga í Morgunblaðinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Dalalíf

Jón Gnarr skrifar: Dalalíf
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Símnotkun undir stýri jafnstórt mál og öryggisbeltin á sínum tíma
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Stóra spurningin er hvort við gætum haft það betra

Sigmundur Ernir skrifar: Stóra spurningin er hvort við gætum haft það betra
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Innganga nýrra ríkja í ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Hart er í heimi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Ríkið er fyrirtæki með eina vöru og ekkert hugmyndaflug

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Ríkið er fyrirtæki með eina vöru og ekkert hugmyndaflug
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Getum gert betur og skynsamar en gert er í dag

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Getum gert betur og skynsamar en gert er í dag
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Börnin okkar eiga það skilið!
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar ég fékk lélega einkunn