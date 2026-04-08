Fyrrum þingmaður segir engan mun á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum – „Þetta er hættuleg þróun sem ungir karlmenn falla fyrir um allt land“

Gunnar Örlygsson athafnamaður, fyrrverandi leikmaður Njarðvíkur í körfubolta og fyrrum þingmaður Frjálslynda flokksins og Sjálfstæðisflokksins segir lítin mun sjá á síðarnefnda flokknum og Miðflokknum. Stuðningsmenn beggja flokka hafi lofað Trump Bandaríkjaforseta og aðhyllist fasíska orðræðu eins og hann. Þetta sé hættuleg þróun og hann hafi nú sagt sig frá öllu starfi Sjálfstæðisflokksins.
Gunnar var kjörinn á þing fyrir Frjálslynda flokkinn í alþingiskosningunum 2003 en færði sig á kjörtímabilinu yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Hann lét af þingmennsku eftir kosningarnar 2007.
Gunnari virðist nokkuð niðri fyrir í pistli sem hann ritar á Facebook:
„Ég velti fyrir mér hvort hrifningin á Trump forseta fari dvínandi meðal XD & XM þessa dagana. Reyndar hefur komið í ljós að einstaka leikmenn eru með aumkunarverðum hætti að snúa sinni afstöðu til Trump en sömu aðilar þögðu þunnu hljóði þegar sá hinn sami hótaði að taka yfir Nato ríki með valdi, fyrir utan alla aðra óboðlegu vitleysuna.“
Hvort Gunnar er að vísa þarna til gagnrýni Snorra Mássonar varaformanns Miðflokksins á hótanir Trump um að útrýma allri siðmenningu í Íran, eftir að hafa verið fram að því tregur til að segja hvers kyns styggðaryrði um forsetann, er óljóst.
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
„Þessir sömu aðilar tengja sig við þjóðhyggju, þenja sig út og þykjast vera málsvarar frelsis og fullveldis. Hvers konar frelsi eða fullveldi bíður okkar ef þau sem stjórna vilja Íslandi í raun aðhyllast fasíska orðræðu eins og Trump og hans skósveinar standa fyrir? Það er ástæða fyrir því að ég sagði mig algerlega frá öllu starfi Sjálfstæðisflokksins en í dag er varla tommu að greina á milli þegar rýnt er í skoðanir XD og XM. Þetta er hættuleg þróun sem ungir karlmenn falla fyrir um allt land. Riddarar hinnar ömurlegu orðræðu halda bjórsamkomur allar helgar, eru fengnir inn sem veislustjórar af því þeir eru fyndnir, gert er grín að fólki sem aðhyllist aðrar skoðanir og hlegið hraustlega saman í kór.“