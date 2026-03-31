Þriðjudagur 31.mars 2026

Orðið á götunni: Bjarni gengur aftur í pólitík og reynir að valda skaða

Þriðjudaginn 31. mars 2026 15:30

Einmitt þegar landsmenn héldu að þeir væri lausir við Bjarna Benediktsson og raunar á góðri leið með að losna við það sem eftir er af hans gamla flokki birtist hann á nýjan leik og nú sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. SA eru reyndar komin með yfirbragð gamaldags fjölskyldufyrirtækis vegna þess að nýi framkvæmdastjórinn og aðstoðarframkvæmdastjórinn sem fyrir var eru bræðrabörn.

Í gærkvöldi mætti Bjarni í Silfrið í drottningarviðtal og lýsti því sem hann kallaði mjög alvarlegt ástand sem kalli á þjóðarsátt, svipaða þeirri sem gerð var 1990. Orðið á götunni er að engum heilvita manni komi til hugar að líkja stöðunni nú saman við það ástand sem var uppi þegar þjóðarsáttin var gerð 1990.

Á árunum fyrir 1990 var óðaverðbólga hér á landi. Hún náði hámarki í 84% árið 1983 en rokkaði eftir það milli 20-30%. Þjóðarsáttin sló á þessa óðaverðbólgu og hélst hún innan verðbólgumarkmiða fram til ársins 2000 og fór svo úr böndunum í kringum hrunið. Aftur komst á nokkur stöðugleiki sem entist í raun þar til vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur endurnýjaði stjórnarsamstarfið eftir kosningarnar 2021. Eftir það seig hratt á ógæfuhliðina og í febrúar 2023 toppaði verðbólgan í 10,2%, nær tvöfalt meiri en hún er núna.

Þá var Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Ekki sá hann þá ástæðu til að leggja til þjóðarsátt. Óðaverðbólgan sem varð í tíð síðustu ríkisstjórnar varð mikillar lausungar við stjórn ríkisfjármála, fjárlagahalli var jafnan mjög mikill á sama tíma og innviðir voru vanræktir og upp safnaðist sú mikla innviðaskuld sem núverandi ríkisstjórn fékk í fangið frá þeirri fyrri. Afleiðingin var óðaverðbólga og stýrivextir Seðlabankans fóru í 9,25%

Ekki sá Bjarni tilefni til að kalla eftir þjóðarsátt á meðan hann sat í vinstri stjórn sem virkjaði ekki svo mikið sem einn bæjarlæk í heil sjö ár. Það framkvæmdastopp var á ábyrgð Bjarna og hans flokks sem reynir nú að koma sökinni af aðgerðaleysinu á samstarfsflokkinn VG, sem hafi staðið gegn virkjanaframkvæmdum. Það má hins vegar ekki gleyma því að Bjarni og félagar hans í Sjálfstæðisflokknum kusu að sitja í þessari ríkisstjórn og endurnýjuðu meira að segja samstarfið þegar aðrir og betri kostir fyrir þjóðina voru í boði. Þetta var meðvituð ákvörðun Bjarna og Sjálfstæðismanna.

Orðið á götunni er að Bjarni sé genginn aftur í pólitík og mættur á svæðið til að leggja sitt af mörkum til að leggja stein í götu þessarar ríkisstjórnar sem hefur tekið að sér það verk að moka flórinn eftir verklausa vinstri stjórnina sem Bjarni sat í um sjö ára skeið og virtist alsæll með, allavega á meðan Katrínar Jakobsdóttur naut við.

Orðið á götunni er að nú sem endranær geti öflugir sérhagsmunir í íslensku atvinnulífi reitt sig á stuðning Bjarna og Engeyinga til að standa vörð um sérhagsmunina. Það hafi verið hlutverk Bjarna innan Sjálfstæðisflokksins og nú sé hann kominn á vettvang fjölskyldufyrirtækisins í Borgartúni 35, sem gengur undir skammstöfuninni SA.

Orðið á götunni er að kosning Jóns Ólafs Halldórssonar í formannsembætti SA á síðasta ári hafi verið upptakturinn að ráðningu Bjarna sem framkvæmdastjóra en Jón Ólafur er heittrúaður, innvígður og innmúraður Sjálfstæðismaður. Hann var forstjóri Olís er Kaupfélag Skagfirðinga og Samherji áttu það í sameiningu.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Orðið á götunni: Bjarni gengur aftur í pólitík og reynir að valda skaða
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Hermann Björnsson: Einkainnviðaframkvæmdir spennandi fjárfestingarkostur fyrir tryggingafélög
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Þankar um hnignun
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Hermann Björnsson: Mikil tækifæri í því að vera eina tryggingafélagið sem er óháð banka
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Öldungar á ýmsum aldri á móti framtíðinni – dæmigerð skrif Evrópuandstæðinga í Morgunblaðinu
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Jón Gnarr skrifar: Dalalíf
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Símnotkun undir stýri jafnstórt mál og öryggisbeltin á sínum tíma
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Stóra spurningin er hvort við gætum haft það betra

Pennar

Björn Jón skrifar: Þankar um hnignun
Jón Gnarr skrifar: Dalalíf
Sigmundur Ernir skrifar: Stóra spurningin er hvort við gætum haft það betra
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Innganga nýrra ríkja í ESB

Mest lesið

Sif furðar sig á því að verið sé að taka frítíma af fólki – „Þetta snýst ekki bara um páskana“
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi

Nýlegt

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Aðili sem þekkir til Salah nefnir tvö stórlið í Evrópu sem hafa boðið honum samning
Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði
Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“
Patrick Pedersen vonast eftir því að snúa aftur í júní – Hemmi Hreiðars setti pressu á Tryggva
Fær ekki meiri ellilífeyri frá TR fyrr en hann sannar að hann sé á lífi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Ríkið er fyrirtæki með eina vöru og ekkert hugmyndaflug
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Getum gert betur og skynsamar en gert er í dag

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Getum gert betur og skynsamar en gert er í dag
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Börnin okkar eiga það skilið!
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar ég fékk lélega einkunn
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta

Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sálarástand sem Þórbergur kallaði: Ruglandi

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sálarástand sem Þórbergur kallaði: Ruglandi
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Furðuræður þingmanns Sjálfstæðisflokksins vekja athygli – „Ég er æðislegur“
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Áminningar í lögum um opinbera starfsmenn – hvað er í húfi fyrir aldraða?

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Áminningar í lögum um opinbera starfsmenn – hvað er í húfi fyrir aldraða?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Thomas Möller skrifar: Með eða á móti ESB – hver hefur rétt fyrir sér?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Rýnt í fylgi flokkanna – Unga fólkið snýr baki við Miðflokknum og Austurland flýr frá Samfylkingunni yfir í faðm Sjálfstæðisflokksins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Þingflokkar stjórnarinnar talsvert stærri en þingflokkar andstöðunnar – formannsskipti breyta litlu hjá Sjálfstæðisflokki og Framsókn

Orðið á götunni: Þingflokkar stjórnarinnar talsvert stærri en þingflokkar andstöðunnar – formannsskipti breyta litlu hjá Sjálfstæðisflokki og Framsókn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Spennan magnast í Danmörku – Gamli refurinn enn á ný með pálmann í höndunum

Spennan magnast í Danmörku – Gamli refurinn enn á ný með pálmann í höndunum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Heiða Kristín Helgadóttir: Leikrit sem þingmenn setja upp til að ná í gegn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Málfarspistill
Eyjan
Fyrir 1 viku

Heiða Kristín Helgadóttir: Nei er stórt svar – Já býður upp á valmöguleika

Heiða Kristín Helgadóttir: Nei er stórt svar – Já býður upp á valmöguleika
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Frelsi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona eykst sjálfstæði Íslands með ESB-aðild
Eyjan
Fyrir 1 viku

Heiða Kristín Helgadóttir: Einkennilegt ef stóru samtökin vilja ekki fá botn í viðræður og niðurstöðu

Heiða Kristín Helgadóttir: Einkennilegt ef stóru samtökin vilja ekki fá botn í viðræður og niðurstöðu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Heiða Kristín Helgadóttir: Heimsmyndin er að riðlast – getum ekki bara lokað á umheiminn og soðið okkur ýsu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Það er sitthvað aldraðir og öryrkjar og bændur og búalið

Orðið á götunni: Það er sitthvað aldraðir og öryrkjar og bændur og búalið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips
Eyjan
Fyrir 1 viku
Heiða Kristín Helgadóttir: Gott að þjóðaratkvæðagreiðslan komi ekki beint ofan í almenna pólitíska umræðu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins

Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stjórnvöld ættu að hafa alvarlegar áhyggjur
Eyjan
Fyrir 1 viku
„Við munum vinda ofan af þessu bakslagi“