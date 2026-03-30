Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Hermann Björnsson: Einkainnviðaframkvæmdir spennandi fjárfestingarkostur fyrir tryggingafélög

Mánudaginn 30. mars 2026 16:30

Stór hluti starfsemi tryggingafélaga gengur út á eignastýringu og ávöxtun á iðgjöldum og í því sambandi þarf að horfa til þess að uppgjörstími er mjög mismunandi eftir því um hvers konar tryggingar ræðir og velja þarf fjárfestingar sem falla að því. Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár, segir að fjármögnun innviðauppbyggingar sé góður kostur fyrir tryggingafélög og telur að fara ætti í meiri mæli út í einkaframkvæmdir varðandi það og bendir á Hvalfjarðargöngin sem vel heppnaða framkvæmd. Hermann er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Tryggingafélög eru í raun og veru dálítið mikið eignastýring.

Heilmikil, ágætt að þú nefnir þetta, vegna þess að um þetta snýst þetta. Það er að segja, við tökum og semjum við þig um það að við lofum þér vernd ef þú verður fyrir skakkaföllum. Og í sjálfu sér er þetta samtrygging, það er að segja, það er þá sá hópur sem samanstendur af til dæmis ökutækjum eða húsnæði eða einhverju öðru. Þá er það einhver púllía, einhver hópur sem að borgar iðgjöld. Þessi iðgjöld eru síðan ávöxtuð og svo eru einhver 5-10-15% af menginu sem er svo óheppið að verða fyrir tjóni og þá eru það hinir sem chippa inn. Það eru hinir allir í púllíunni. Þetta er svo gaman að því leyti til að þetta bara verður til í þessari mynd bara frá því að þorp tóku að myndast. En menn áttuðu sig á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og að sama skapi er einhver samtrygging, þorpið getur illa unað því eða getur illa misst einstaklingana og það þarf þá að huga að þeim og í sjálfu sér eru tryggingar ekki neitt annað en þetta. Við tökum þá til okkar sem nemur einhverjum rekstrarkostnaði og einhverri arðsemiskröfu eigendanna. Að öðru leyti snýst þetta um það að við tökum iðgjöldin, við ávöxtum þau og við heitum því að þau séu þá til staðar þegar á reynir.“

Til gamans, þá má nú nefna það að eitthvert mesta fjármálaveldi heimsins, Berkshire Hathaway, það er nú í grunninn byggt á tryggingafélagi og ávöxtun iðgjalda.

„Heldur betur. Það er alveg rétt, og talandi um þessa ávöxtun iðgjalda, það skiptir miklu máli. Þetta er náttúrulega helsti þátturinn í eftirliti til dæmis Fjármálaeftirlitsins, að sjá til þess að það sé alveg vel um þetta haldið, að það sé einhver varúðarsýn í þessu, að það sé passleg áhættusækni í þessu, það er að segja auðvitað þurfum við að ná ávöxtun. Því að það þarf að ávaxta þetta fjármagn í einhverjum takt við bara eins og hérna á Íslandi, bara vöxt, vexti og verðbólgu og annað slíkt, þannig að fjármunirnir dragist ekki saman í okkar höndum.

En það gerir það að verkum eins og þú segir að þetta fé, það þarf að koma því í vinnu á meðan og að því leyti til höfum við verið mjög áfram um það allt sem getur svona lotið að einhverri samfélagslegri uppbyggingu í þessu væri mjög áhugavert. Og stundum er nefnt sem dæmi þessu, við erum allt of lélegir, talandi um um innviðaskuld, að við höfum ekki gert miklu meira í því að fara í uppbyggingu með einkaframkvæmd í gegnum tíðina eins og Hvalfjarðargöngin heppnuðust mjög vel. Það er alveg rakið fyrir tryggingafélög að koma að slíkum verkum þar sem verið er að byggja upp, auka gæði innviða. Ég tek það sem dæmi. Fleira sem við erum að fjárfesta í, eins og óskráðum fyrirtækjum eru fyrirtæki sem eru í heilbrigðisgeira, lýðheilsu og öðru slíku. Þetta eru hlutir sem skipta okkur miklu máli o, en þess utan reynum við náttúrulega að dreifa bara eins og við getum áhættunni og við þurfum að standa skil á því mjög reglulega hvernig okkar fé er ráðstafað og það sé þá sannarlega til staðar þegar á reynir.“

Ég geri þá ráð fyrir því að þið, rétt eins og lífeyrissjóðirnir, lífeyrissjóðirnir eru í raun og veru bara tryggingafélag með aðeins öðru rekstrarformi. Eru hömlur á ykkur eins og á lífeyrissjóðunum með það hvað mikið megið þið fjárfesta erlendis?

„Nei, það eru ekki hömlur, ekki beinar. Hins vegar það sem að við þurfum þá bara að huga að er að það sé jafnvægi á milli hjá okkur, þ.e.a.s. skuldbindinganna og að við séum þá í svona keimlíku ástandi og kringumstæðum eins og skuldbindingarnar okkar verða til.

Þannig um þetta litla efnahagskerfi hérna, miklar sveiflur í gjaldmiðlum og annað slíkt, væri ekkert mjög skynsamlegt af okkar hálfu þar sem að við erum að búa við íslensku krónuna.“

Já, já, til langs tíma þá segir reynslan okkur að það er mjög hentugt að vera með dálítið vel stórt hlutfall í erlendum eignum. En það er til lengri tíma. Þið þurfið að horfa til bæði lengri og skemmri tíma.

„Bæði til lengri og skemmri tíma, já, vegna þess að það er mismunandi einmitt eftir tryggingategundum hjá okkur, hversu hraður uppgjörstíminn er. Í ökutækjum, svona á lögbundnum, er uppgjörshraðinn langur vegna þess að það er einmitt líkamstjón og annað slíkt sem þarf að meta á meðan til dæmis þessi kaskótjón, þá er hraður uppgjörstími. Þannig að jú, við þurfum að taka mið af því hvað skuldbindingin okkar er til langs tíma og reikna einhvern veginn að miða ávöxtunina eða áherslurnar í því, svona tengja það því.

EyjanFastir pennar
Í gær
Hermann Björnsson: Einkainnviðaframkvæmdir spennandi fjárfestingarkostur fyrir tryggingafélög
Eyjan
Í gær
Björn Jón skrifar: Þankar um hnignun
Eyjan
Í gær
Hermann Björnsson: Mikil tækifæri í því að vera eina tryggingafélagið sem er óháð banka
EyjanFastir pennar
Í gær
Orðið á götunni: Öldungar á ýmsum aldri á móti framtíðinni – dæmigerð skrif Evrópuandstæðinga í Morgunblaðinu
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Jón Gnarr skrifar: Dalalíf
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Símnotkun undir stýri jafnstórt mál og öryggisbeltin á sínum tíma
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Stóra spurningin er hvort við gætum haft það betra
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Innganga nýrra ríkja í ESB

Pennar

Björn Jón skrifar: Þankar um hnignun
Jón Gnarr skrifar: Dalalíf
Sigmundur Ernir skrifar: Stóra spurningin er hvort við gætum haft það betra
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Innganga nýrra ríkja í ESB

Mest lesið

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Var í áfalli yfir ástandi leikmanns í Fossvoginum í gær – „Það var átakanlegt“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Borðaði bara rautt kjöt og egg í 300 daga – Líkami hans gjörbreyttist
Leigði fylgdarkonu til næturskemmtunar – Fékk stærsta áfall lífsins þegar hann opnaði dyrnar

Nýlegt

Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Svona oft þurfa karlmenn að stunda kynlíf árlega til að minnka líkurnar á hjartasjúkdómum
Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“
Vildu tvöfalda laun Söru þegar þeir heyrðu af hugsanlegri heimkomu til Íslands
Palmer áfram orðaður við United
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Getum gert betur og skynsamar en gert er í dag
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Börnin okkar eiga það skilið!

Orðið á götunni: Börnin okkar eiga það skilið!
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar ég fékk lélega einkunn
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Svarthöfði skrifar: Sjálfbær hringrás bullfrétta
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sálarástand sem Þórbergur kallaði: Ruglandi

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sálarástand sem Þórbergur kallaði: Ruglandi
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Furðuræður þingmanns Sjálfstæðisflokksins vekja athygli – „Ég er æðislegur“

Furðuræður þingmanns Sjálfstæðisflokksins vekja athygli – „Ég er æðislegur“
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Áminningar í lögum um opinbera starfsmenn – hvað er í húfi fyrir aldraða?
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Thomas Möller skrifar: Með eða á móti ESB – hver hefur rétt fyrir sér?

Thomas Möller skrifar: Með eða á móti ESB – hver hefur rétt fyrir sér?
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Rýnt í fylgi flokkanna – Unga fólkið snýr baki við Miðflokknum og Austurland flýr frá Samfylkingunni yfir í faðm Sjálfstæðisflokksins
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Þingflokkar stjórnarinnar talsvert stærri en þingflokkar andstöðunnar – formannsskipti breyta litlu hjá Sjálfstæðisflokki og Framsókn
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Spennan magnast í Danmörku – Gamli refurinn enn á ný með pálmann í höndunum

Spennan magnast í Danmörku – Gamli refurinn enn á ný með pálmann í höndunum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Heiða Kristín Helgadóttir: Leikrit sem þingmenn setja upp til að ná í gegn

Heiða Kristín Helgadóttir: Leikrit sem þingmenn setja upp til að ná í gegn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Málfarspistill
Eyjan
Fyrir 1 viku
Heiða Kristín Helgadóttir: Nei er stórt svar – Já býður upp á valmöguleika
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Frelsi

Jón Gnarr skrifar: Frelsi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona eykst sjálfstæði Íslands með ESB-aðild
Eyjan
Fyrir 1 viku
Heiða Kristín Helgadóttir: Einkennilegt ef stóru samtökin vilja ekki fá botn í viðræður og niðurstöðu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Heiða Kristín Helgadóttir: Heimsmyndin er að riðlast – getum ekki bara lokað á umheiminn og soðið okkur ýsu

Heiða Kristín Helgadóttir: Heimsmyndin er að riðlast – getum ekki bara lokað á umheiminn og soðið okkur ýsu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Það er sitthvað aldraðir og öryrkjar og bændur og búalið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips

Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips
Eyjan
Fyrir 1 viku
Heiða Kristín Helgadóttir: Gott að þjóðaratkvæðagreiðslan komi ekki beint ofan í almenna pólitíska umræðu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Stjórnvöld ættu að hafa alvarlegar áhyggjur

Þorsteinn Pálsson skrifar: Stjórnvöld ættu að hafa alvarlegar áhyggjur
Eyjan
Fyrir 1 viku
„Við munum vinda ofan af þessu bakslagi“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Haraldur Ólafsson: ESB er ekki fyrir Jón Gnarr 
Hide picture