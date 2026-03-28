fbpx
Laugardagur 28.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Símnotkun undir stýri jafnstórt mál og öryggisbeltin á sínum tíma

Eyjan
Laugardaginn 28. mars 2026 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mikil breyting hefur orðið á samsetningu ferðamanna frá því fyrir hrun og reyndar breyttist þetta líka með Covid. Nú eru ferðamennirnir hér á landi að stórum hlut frá Norður-Evrópu eða Vesturheimi og fyrir tryggingafélögin breytir þetta miklu vegna þess að þeir eru miklu betur undirbúnir undir akstur á Íslenskum þjóðvegum en margir aðrir. Aðal ógnin úti á vegum nú er hvað fólk er mikið að rýna í símana sína, jafnvel þegar það er undir stýri. Á þetta jafnt við Íslendinga og útlenda ferðamenn. Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.

Hér má hlusta á brot úr þættinum:

Hermann Björnsson - 2
play-sharp-fill

Hermann Björnsson - 2

Eitt sem hefur breyst á síðustu árum, það er munur á náttúrlega þessum persónutryggingum annars vegar og ökutækjatryggingum. Og afkoman af ökutækjatryggingum, hún er kannski miklu sveiflukenndari að jafnaði. Nú hefur það gerst á, ja, nokkrum árum finnst manni, segjum kannski frá því að við fórum að rísa úr öskustónni hér eftir hrunið, að ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega. Ef maður er úti á vegum að keyra á sumrin þá er miklu meira en annar hver bíll sem er bílaleigubíll og væntanlega erlendur ferðamaður. Hvaða áhrif hefur þetta haft?

„Þetta er frábær pæling og ég get líka bætt um betur, fyrir og eftir hrun í þessu. Það er líka hugsanlega aðeins fyrir og eftir Covid vegna þess að samsetning á ferðamönnum breyttist aðeins þá líka. Fyrir Covid var meira af ferðamönnum sem voru bara að keyra við þessar aðstæður hér sem þeir eru alls ekki vanir annars staðar. Það í sjálfu sér var svona ákveðin áhætta. Hins vegar, eftir Covid, þá hefur það frekar færst í aukana að það eru Norður-Evrópubúar og það eru Ameríkanar, sem eru að koma hingað hingað, og þeir eru alveg vanir þessu. En auðvitað er það þannig með bílaleigubílana eða ferðamennina, þeir eru gjarnan kannski fimm í bíl, fjórir eða fimm í bíl. Þannig að ef eitthvað hendir, þá er það sem nemur þessu. Venjulega eru þeir einn eða tveir, Íslendingarnir í bíl. Það er líka þannig og það var kannski meira fyrir Covid en núna að menn eru að sprengjast kannski í að sjá töluvert margt á stuttum tíma.

Ég held hins vegar um þetta, þú segir að þú verðir mjög var við þessa bílaleigubíla og jafnvel ákveðin tegund sem er alveg bara allsráðandi. Það sem ég hef mestar áhyggjur af í þessu, það eru bæði það útlendingarnir og við Íslendingarnir, það er hversu mikið við erum með nefið ofan í símanum í akstri. Það er það sem sést svolítið síðustu árin. Það eru stóralvarleg slys þar sem bílarnir koma framan á hvor annan. Beint framan á hvor annan. Og þá er það vegna þess að annar eða báðir eru bara ekki með augun á veginum. Það er þetta og slæmar út af aksturs tilvik sem koma upp. Þetta er vandamálið, bæði hérna í borginni og svo úti á landi, að fólk er að rýna í símann á ferð. Ég vil leggja þetta að jöfnu við átakið þegar við fórum í það að fá fólk til þess að spenna á sig öryggisbeltin. Sem tók svolítinn tíma en það hafðist. Þetta er jafn stórt mál núna, að sjá til þess að fólk hætti og það getur auðveldlega stillt símana sína þannig að þeir bara virki ekki undir akstri. Þetta finnst mér vera stórt mál.

En aftur að túristunum, við getum ekki, svona síðustu árin, neitt bent sérstaklega á þá í þessu. Þetta eru aðilar sem eru ágætir, ja, bara góðir í akstri. Þannig að það er miklu frekar þessi símanotkun sem að hefur verið slæm. Ástand bílaleigubíla er mjög gott yfir höfuð. Við erum með góðar bílaleigur og fína bíla þannig að það er gott og yfirleitt eru þeir vel dekkjaðir og allt slíkt. Á sínum tíma, einmitt talandi um jafnvel fyrir hrun, þegar það var svona mikill hraði og mikið búmm, þá voru alls konar hérna bílar dregnir á flot. En maður verður miklu minna var við það núna. Gæðin eru betri.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 3 klukkutímum
Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: Símnotkun undir stýri jafnstórt mál og öryggisbeltin á sínum tíma
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 klukkutímum
Eyjan
Fyrir 17 klukkutímum
Eyjan
Í gær
Eyjan
Í gær
EyjanFastir pennar
Í gær
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Pennar

Mest lesið

Nýlegt

Eyjan
Fyrir 2 dögum
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Áminningar í lögum um opinbera starfsmenn – hvað er í húfi fyrir aldraða?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Orðið á götunni: Þingflokkar stjórnarinnar talsvert stærri en þingflokkar andstöðunnar – formannsskipti breyta litlu hjá Sjálfstæðisflokki og Framsókn
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Spennan magnast í Danmörku – Gamli refurinn enn á ný með pálmann í höndunum
Eyjan
Fyrir 5 dögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Björn Jón skrifar: Málfarspistill
Eyjan
Fyrir 6 dögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Svona eykst sjálfstæði Íslands með ESB-aðild
Eyjan
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Heiða Kristín Helgadóttir: Heimsmyndin er að riðlast – getum ekki bara lokað á umheiminn og soðið okkur ýsu
Eyjan
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Eyjan
Fyrir 1 viku

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku

„Við munum vinda ofan af þessu bakslagi“
Eyjan
Fyrir 1 viku
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sendir sínum gamla samstarfsflokki pillu – „Orðið svolítið mikið svona mussustemmning víða“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Hvað er líkt með hagfræðingum og veðurfræðingum?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hide picture