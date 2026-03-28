Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Innganga nýrra ríkja í ESB

Miðvikudaginn 18. mars sl. hélt ég fyrirlestur á Lögfræðitorgi lagadeildar Háskólans á Akureyri um reglur ESB um inntöku nýrra ríkja. Í þessum pistli er dregið saman það helsta sem fram kom í fyrirlestrinum.
Þegar rætt er um ferli fyrir inngöngu ríkis í ESB þarf að gera greinarmun á ferlinu eins og það horfir við ESB annars vegar og hins vegar eins og það horfir við innanlands í ríki því sem sækir um aðild. Hið fyrra lýtur reglum ESB sem umsóknarríkið hverju sinni hefur ekkert um að segja og fer eftir reglum sem aðildarríkin hafa komið sér saman um. Í fyrirlestri mínum fjallaði ég eingöngu um hið fyrrnefnda. Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir lektor við lagadeild HA fjallaði um ferlið eins það horfir við frá íslensku sjónarhorni. Þá fjallaði Gunnar Þór Pétursson prófessor í Evrópurétti við HR um mögulegar undaþágur og sérlausnir fyrir einstök ríki sem ekki er fjallað um í þessum pistli. Finna má upptökur frá torginu á vefsíðu Háskólans á Akureyri.
Grunnsáttmálar ESB eru tveir. Annars vegar sáttmálinn um ESB og hins vegar sáttmálinn um starfshætti ESB og teljast þeir til frumréttar sambandsins, svona með líkum hætti og stjórnarskráin er í íslenskum rétti. Meðal frumréttar í þessum skilningi er einnig Mannréttindaskrá ESB.
Aðildarsamningar einstakra ríkja eru einnig hluti af frumrétti sambandsins. Þetta helgast af því að ekkert ríki getur gengið í ESB nema öll aðildarríkin sem fyrir eru í sambandinu samþykki aðildarsamninginn. Þetta eðli grunnsáttmálanna og aðildarsamninga, sem þjóðréttarsamninga, gerir jafnframt að verkum að ESB hefur ekki aðrar valdheimildir en þær sem fullvalda ríki hafa komið sér saman um að deila með því. Þessar grundvallarreglur ESB réttar eru áréttaðar í 4. og 5. gr. sáttmálans um ESB.
Með 49. gr. sáttmálans um ESB hafa ríkin sem að sambandinu standa sett sér reglur um inntöku nýrra ríkja í sambandið: Þar segir:
Sérhvert Evrópuríki, sem virðir þau gildi sem um getur í 2. gr. [sama sáttmála] og einsetur sér að stuðla að þeim, getur sótt um að gerast aðili að Sambandinu. Tilkynna skal Evrópuþinginu og þjóðþingunum um slíka umsókn. Umsóknarríkið skal senda umsókn sína til ráðsins, en það skal taka einróma ákvörðun, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu samþykki Evrópuþingsins með stuðningi meirihluta allra þingmanna. Taka skal tillit til skilyrða sem leiðtogaráðið hefur samþykkt að þurfi að uppfylla vegna aðildar.
Skilmálar aðildar og sú aðlögun á sáttmálunum, sem Sambandið byggir á, sem slík aðild felur í sér, skulu byggjast á samningi milli aðildarríkjanna og umsóknarríkisins. Þann samning skal leggja fyrir öll samningsríkin til fullgildingar í samræmi við stjórnskipunarreglur sínar.
Í þessu ákvæði kemur fram að sérhvert Evrópuríki, sem virðir þau gildi sem um getur í 2. gr. sáttmálans geti sótt um aðild að sambandinu, en þar segir:
Gildin, sem liggja til grundvallar Sambandinu, eru virðing fyrir mannlegri reisn, frelsi, lýðræði, jafnrétti, réttarríkið og virðing fyrir mannréttindum, þ.m.t. réttindum þeirra sem tilheyra minnihlutahópum. Þessi gildi eru sameiginleg aðildarríkjunum í samfélagi sem einkennist af fjölhyggju, banni við mismunun, umburðarlyndi, réttlæti, samstöðu og jafnrétti karla og kvenna.
Samkvæmt 49. gr., sem fyrr er vísað til, ber ríki að senda umsókn sína til ráðherraráðsins og tilkynna Evrópuþinginu og þjóðþingum allra aðildarríkja um umsóknina. Aðildarferlið á þessu stigi snýst um að meta hvort ríki uppfyllir skilyrði til að geta fengið stöðu sem „Candidate State“ eins og það er nefnt á ensku. Við getum sagt að hér snúist matið um hvort ríki geti verið „aðildarkandidat“. Um þetta hefur verið notað á íslensku orðið umsóknarríki, sem er orðanotkun sem mögulega hefur valdið ákveðnum misskilningi í stjórnmálaumræðu á Íslandi. Snýst ætlaður misskilningur um hvort fyrri umsókn var með öllu dregin til baka 2015 eða hvort Ísland hætti eða frestaði viðræðum sem „umsóknarríki“ (Candidate State).
Þegar umsókn hefur verið móttekin er framkvæmdastjórn ESB falið að meta hvort ríki uppfylli skilyrði til að verða „umsóknarríki“. Mat framkvæmdastjórnarinnar lýtur að því hvort svonefnd Kaupmannahafnarviðmið fyrir aðild séu uppfyllt og þar með hvort ríki getur fengið stöðu „umsóknarríkis“. Þessi skilyrði eru í meginatriðum af fernum toga, þ.e. (i) hvort ríki búi við stöðugt lýðræðislegt stjórnkerfi, (ii) hvort mannréttindi séu nægjanlega virt, (iii) hvort ríki búi við virkt markaðshagkerfi og (iv) hvort það hefur getu til að taka upp og framfylgja regluverki ESB (acquis communautaire).
Ef skilyrði þessi eru talin uppfyllt tekur ráðherraráðið ákvörðun um hvort veita skuli ríki stöðu „umsóknarríkis“, þótt leiðtogaráðið hafi í framkvæmd tekið stefnumótandi ákvörðun um þetta í pólitískum skilningi. Það gerir ráðið með samhljóða ákvörðun allra aðildarríkjanna. Í raun er þar um pólitíska ákvörðun að ræða um að ganga til samninga við viðkomandi ríki um inngöngu í sambandið, enda er ríkið þá talið uppfylla grunnskilyrði til þess. Þegar þetta liggur fyrir er ríki orðið „umsóknarríki“ (Candidate State) og aðildarviðræður og aðlögun að regluverki ESB getur hafist.
Þegar Ísland sótti um 2009 var það gert á grundvelli þingsályktunartillögu þar sem ríkisstjórn (utanríkisráðherra) var falið það verkefni að sækja um. Umsóknin fór til ráðherraráðsins sem síðan fól framkvæmdastjórninni að meta hvort Kaupmannahafnarviðmiðin væru uppfyllt. Þetta gekk nokkuð greiðlega fyrir sig því ekki voru uppi neinar efasemdir um stöðugt lýðræðislegt stjórnarfar á Íslandi og að vernd mannréttinda væri í góðu horfi, meðal annars með aðild að mannréttindasáttmála Evrópu. Þá voru ekki efasemdir um að Ísland byggi við nægilega virkt markaðshagkerfi og hefði getu til að taka upp og framfylgja regluverki ESB (acquis communautaire), enda höfðu Íslendingar gert það að stórum hluta á grundvelli EES-samningsins hvort sem er. Sem sagt Ísland fékk stöðu „umsóknarríkis“ (Candidate State).
Af fréttum má ráða að ríkisstjórnin og ESB séu sammála um að ekki þurfi að endurtaka þessi upphafsskref. Hér á landi gera þó sumir ágreining um þetta atriði. Um þennan núning er ekki fjallað hér að öðru leyti en því að ætla má að það sé á forræði ESB (og aðildarríkjanna) að túlka sína eigin reglur að þessu leyti. Ef sambandið fyrir hönd aðildarríkjanna sem fyrir eru metur það svo að ekki þurfi að endurtaka upphafsskrefin í ferlinu, og ríkisstjórn Íslands er sammála því, er vandséð að það geti verið eitthvað þjóðréttarlega rangt við það. Þá er vandséð að það sé á einhvern hátt ósamrýmanlegt íslenskum lögum eða stjórnskipun. Um pólitíska hlið þessa máls læt ég öðrum eftir að ræða.
Aðildarviðræðum er skipt upp þar sem ræddir eru fyrir fram skilgreindir samningskaflar samkvæmt fyrirkomulagi viðræðna sem sambandið hefur sett sér. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni sem nú liggur fyrir um að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna hafði Ísland þegar lokið viðræðum um 11 kafla af 35 þegar þeim var hætt. Gera má ráð fyrir að einhvers konar endurmat þurfi að fara fram að því er varðar kafla sem búið var að loka og hvort uppfæra þurfi þá og endurskoða vegna breytinga sem hafa átt sér stað frá því að Ísland gekk frá samningaborðinu fyrir 13 árum síðan. Þá er rétt að hafa í huga að þeir kaflar sem eftir eru varða margir málefni þar sem Ísland er þegar þátttakandi í gegnum EES-samninginn. Vissulega eru nokkrir erfiðir kaflar eftir sem varða m.a. sjávarútvegsstefnu ESB, landbúnaðarstefnuna, tollabandalagið og gjaldmiðilsmál. Vegna þeirrar sérstöku stöðu sem Ísland hefur sem aðili að EES má reikna með að nánari skipan framhalds viðræðna og frekari aðlögunar að rétti sambandsins ráðist af samkomulagi milli ESB og Íslands, þar sem meðal annars er tekið mið af því ferli sem þarf að eiga sér stað innanlands varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu, breytingar á stjórnarskrá, nauðsynlegar lagabreytingar innanlands o.fl.
Ef við gerum ráð fyrir að þessum samningaviðræðum ljúki með samningi þarf hann samþykki allra fulltrúa í ráðherraráðinu og meirihluta þingmanna á Evrópuþinginu. Þegar hann hefur verið undirritaður er viðkomandi ríki orðið það sem nefna má „inngönguríki“ (Acceding State), sem þýðir að gert er ráð fyrir að það verði fullur aðili að sambandinu að tilteknum tíma liðnum.
Loks er ástæða til að víkja lítillega að því sem fram kemur í 2. mgr. 49. gr. sáttmálans um ESB sem vísað er til að framan. Þar segir að skilmálar aðildar og aðlögun að rétti sambandsins skuli byggjast á samningi milli aðildarríkjanna og umsóknarríkisins. Þá segir að samning skuli leggja fyrir öll samningsríki til fullgildingar í samræmi við stjórnskipunarreglur þeirra.
Í ákvæðinu segir skýrlega að skilmálar aðildar og aðlögun skuli byggjast á samningi. Hér er í raun átt við samning sem ríki sem sækist eftir aðild gerir við ESB og öll ríkin sem fyrir eru í sambandinu. Orðalag 2. mgr. 49. gr. gerir ráð fyrir svigrúmi til að semja um skilmála aðildar og er ekki óvarlegt að álykta að í slíkum skilmálum geti falist sérlausnir fyrir einstök ríki, tímabundnar eða varanlegar, eins og sagan hefur sýnt. Gildir það sama hér og á við um þjóðréttarsamninga milli ríkja endranær. Þó verður að gera ráð fyrir að þar sem sótt er um aðild að alþjóðlegri stofnun sem þegar hefur þróast á löngum tíma verði um sumt ekki samið í aðildarsamningi, svo sem um tilgang sambandsins, grunngildi þess, grundvallarskipan, stofnanauppbyggingu, lagasetningarvald, ferli lagasetningar og fleiri slík grundvallaratriði í starfsemi sambandsins. Hvað sem því líður leiðir þó af ákvæðinu að strangt til tekið er samningurinn í grunninn samningur milli inngönguríkis og þeirra ríkja sem fyrir eru í sambandinu. Breytir það ekki grunneðli þessa samnings þótt aðildarríkin hafi komið sér saman um að fela sambandinu og embættismönnum þess að annast viðræður fyrir sína hönd og hann sé undirritaður fyrir hönd sambandsins og aðildarríkjanna.
Þetta eitt og sér segir auðvitað ekki mikið um möguleika til sérlausna, undanþága og hversu víðtækar þær geta orðið enda er það í raun pólitískt úrlausnarefni, ekki lagalegt. Þó verður að setja þann fyrirvara að samningsákvæði sem gera ráð fyrir sérstökum útfærslum fyrir einstök ríki megi ekki vega að grunngildum og grunnskipan sambandsins enda stendur dómstóll Evrópusambandsins vörð um þau.
Höfundur er prófessor í lögfræði við HA og hæstaréttarlögmaður hjá Thales lögfræðiþjónustu.