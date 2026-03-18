„Við munum vinda ofan af þessu bakslagi“

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir vaxtahækkun Seðlabanka Íslands vera vonbrigði. Ríkisstjórnin sé þó ekki af baki dottin þó hún gangist við því hafa fagnað of snemma þegar vextir fóru að lækka í haust. Þetta kemur fram í færslu Kristrúnar á Facebook:
„Vonbrigði. En við erum hvergi af baki dottin. Þótt stýrivextir séu enn 1,75% lægri en haustið 2024 – þá eru það sannarlega vond tíðindi að Seðlabankinn sjái sig nú knúinn til að hækka vextina.
Við verðum að slá niður verðbólguvæntingar. Það besta sem ríkisstjórn getur gert til þess er að reka ríkissjóð réttum megin við núllið. Það ætlum við að gera. Og hvikum hvergi frá því plani.
Ég viðurkenni það að eftir lægstu verðbólgumælingu í 5 ár síðasta haust og 2% lækkun stýrivaxta þá vorum við vongóð. Og við freistuðumst til að fagna of snemma á þeim tímapunkti.
En munum að árangur vinnst ekki alltaf í einu skrefi. Þróunin hefur verið í rétta átt. Það er staðreynd – þó að nú hafi orðið bakslag. Við tökum ábyrgð á þeirri stöðu og herðum okkur enn frekar. Það er ekki í boði að missa sjónar á verkefninu.“
Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað í morgun að hækka stýrivexti um 0,25 prósent og fóru þeir þá upp í 7,5 prósent. Kristrún segir að þetta sýni að ríkisstjórnin og samfélagið allt þurfi að taka sameiginlega ábyrgð á stöðunni. Verkefnið sé ekki auðvelt en Kristrún hefur trú á því að hægt sé að vinda ofan af þessu bakslagi og koma á jafnvægi til lengri tíma í efnhagslífi Íslands.
„Hækkanirnar sem við stöndum frammi fyrir nú eru á breiðum grunni. Það sýnir að við þurfum að taka ábyrgð á stöðunni í sameiningu. Allir armar hagstjórnarinnar þurfa nú að standa við sitt og vinna að sama marki. Kjarasamningar eru í gildi sem setja launaþróun skorður. Ríkisstjórnin mun gera sitt í fjármálaáætlun og með fyrstu hallalausu fjárlögunum í að verða áratug. Við höldum áfram að taka stórar ákvarðanir til að laga afkomuna.
Samhliða vinnslu fjármálaáætlunar erum við að klára Airbnb-málið í þinginu og önnur úrræði til að draga úr þenslu á húsnæðismarkaði. Við höfum unnið hörðum höndum að atvinnustefnu en síðustu ár hefur hér mælst 0% hagvöxtur á mann. Það er ekki sjálfbært fyrir samfélag sem leggur áherslu á mikla velferð og góð laun. Næsta hagvaxtarskeið verður að byggja á öðrum grunni en áherslur síðustu ára. Þessu viljum við breyta og erum að breyta með mótun fyrstu atvinnustefnu Íslands sem verður kynnt á næstu vikum.
Fyrirtækin bera líka ábyrgð og verða að standa við sínar skuldbindingar – með því að halda aftur af álagningu og leggja sitt af mörkum til að stuðla að efnahagslegum stöðugleika.
Ég hef trú á Íslandi, öflugum vinnumarkaði og atvinnulífi. Ég hef trú á því að við getum rekið góða velferðarpólitík með afkomu réttum megin við núllið.
Það sagði enginn að þetta yrði auðvelt. En við getum gert þetta. Með því að taka ábyrgð á stöðunni í sameiningu. Við munum vinda ofan af þessu bakslagi og leggja grunn að betra jafnvægi til lengri tíma í íslensku efnahagslífi.“