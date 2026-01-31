fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum

Eyjan
Laugardaginn 31. janúar 2026 17:00

Jón reiddi þingforseta til reiði á Alþingi

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, forseti Alþingis, hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins, úr þingsal ef að hann léti ekki af framíköllum í umræðum um nýtt frumvarp ríkisstjórnarinnar í vikulok.

Athygli var vakin á uppákomunni á Facebook-síðu Landssambands smábátaeiganda en hún átti sér stað undir liðnum „Fundarstjórn forseta“ þar sem rætt var um nýtt grásleppufrumvarp ríkisstjórnarinnar sem stjórnarandstaðan, með Jón í fararbroddi, er ósátt við.

Frumvarpið gengur út á að afnema aflamarksstjórn á grásleppu sem sett var í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, Vinstri Grænna og Framsóknarflokksins árið 2024 og varð til þess að Lilja Rafney Magnúsdóttir, sem þá var þingmaður VG, sagði sig úr flokknum. Hún er í dag þingmaður Flokks fólksins í Norðvesturkjördæmi og er fyrsti flutningsmaður lagafrumvarpsins þar sem breytingunum er snúið við.

Jón Gunnarsson er meðal þeirra sem að er ósáttur við breytingarnar en hann þekkir vel til málaflokksins því tengdasonur hans rekur grásleppuútgerð. Hótaði Jón því að hefja aftur málþóf um allt annað málefni ef frumvarpið yrði ekki tekið af dagskrá.

Hér má sjó myndskeið af uppákomunni í þingsal:

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Rétt í þessu
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 klukkutímum
Björg bar sigur úr býtum í oddvitakjöri Viðreisnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 klukkutímum
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 13 klukkutímum
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
Eyjan
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Í gær
Vísitala neysluverðs: Umfjöllun litast af pólitík en horfir fram hjá staðreyndum – ekki tilefni til að hverfa frá vaxtalækkunum
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins – nauðsynlegt að hafa sameiginlega sýn í meirihluta

Pennar

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Mest lesið

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Margir gapandi hissa á fréttunum af Böðvari – Telur að nýjar upplýsingar muni senn koma fram
Hroðaleg meðferð á rússneskum liðhlaupum vekur óhug
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“

Nýlegt

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Undirbúningur Arsenal raskaðist vegna þoku
Svaraði fyrir sig eftir sögur um að það ætti að reka hann
Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“
Vilja kaupa miðjumann Liverpool á næstu dögum
Þorkell ómyrkur í máli – „Þetta er svikalogn“
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Hart sótt að fjármálaráðherra vegna verðbólgunnar – „Hvert er plan ríkisstjórnarinnar núna?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Meirihlutinn hefur misst tengslin við fólkið í borginni – það þarf nýja sýn fyrir Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Vilja ekki Kópavogsmódelið – þarf að auka dagvistun leikskólabarna, ekki skera niður

Oddvitaslagur Viðreisnar í Reykjavík: Vilja ekki Kópavogsmódelið – þarf að auka dagvistun leikskólabarna, ekki skera niður
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Sigurður Helgi tekst á við nýtt verkefni – „Mikill heiður fyrir mig“
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Formaðurinn tekur áhættu og nýir vindar blása um Samfylkinguna – áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn

Orðið á götunni: Formaðurinn tekur áhættu og nýir vindar blása um Samfylkinguna – áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Guðmundur Ingi brattur en smá þunglyndur eftir prófkjörið
Eyjan
Fyrir 6 dögum

„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum“

„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum“
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Þiggur sætið en segir að Heiða Björg hafi átt betra skilið

Þiggur sætið en segir að Heiða Björg hafi átt betra skilið
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
Eyjan
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr nýr pistlahöfundur á Eyjunni
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
Eyjan
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Dóra Björt tekur bara ábyrgð á jákvæðum fréttum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Ofboðslega þægilegt að geta keyrt um á bílnum og notað hann eins og kápu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn eru hræddir við Pétur – skrá sig í Samfylkinguna til að kjósa Heiðu

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn eru hræddir við Pétur – skrá sig í Samfylkinguna til að kjósa Heiðu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Pétur vill leiða Viðreisn í Kópavogi

Pétur vill leiða Viðreisn í Kópavogi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins með 13,5 prósent – Guðrún alveg gáttuð

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins með 13,5 prósent – Guðrún alveg gáttuð
Eyjan
Fyrir 1 viku
Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Pétur til í 2. sætið en Heiða ekki velt því fyrir sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Valshverfið sérlega vel heppnað – markvisst byggt nálægt götu til að skapa góða innigarða

Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Valshverfið sérlega vel heppnað – markvisst byggt nálægt götu til að skapa góða innigarða
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum