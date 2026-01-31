Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, forseti Alþingis, hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins, úr þingsal ef að hann léti ekki af framíköllum í umræðum um nýtt frumvarp ríkisstjórnarinnar í vikulok.
Athygli var vakin á uppákomunni á Facebook-síðu Landssambands smábátaeiganda en hún átti sér stað undir liðnum „Fundarstjórn forseta“ þar sem rætt var um nýtt grásleppufrumvarp ríkisstjórnarinnar sem stjórnarandstaðan, með Jón í fararbroddi, er ósátt við.
Frumvarpið gengur út á að afnema aflamarksstjórn á grásleppu sem sett var í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, Vinstri Grænna og Framsóknarflokksins árið 2024 og varð til þess að Lilja Rafney Magnúsdóttir, sem þá var þingmaður VG, sagði sig úr flokknum. Hún er í dag þingmaður Flokks fólksins í Norðvesturkjördæmi og er fyrsti flutningsmaður lagafrumvarpsins þar sem breytingunum er snúið við.
Jón Gunnarsson er meðal þeirra sem að er ósáttur við breytingarnar en hann þekkir vel til málaflokksins því tengdasonur hans rekur grásleppuútgerð. Hótaði Jón því að hefja aftur málþóf um allt annað málefni ef frumvarpið yrði ekki tekið af dagskrá.