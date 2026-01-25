fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Þiggur sætið en segir að Heiða Björg hafi átt betra skilið

Eyjan
Sunnudaginn 25. janúar 2026 11:33

Skúli Helgason

Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segist ætla að þiggja fjórða sætið á lista flokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Skúli sóttist eftir 2. sæti listans en þrátt fyrir að hann hafi ekki náð markmiði sínu þá segir hann að það sé ekki hans stíll að gefast upp í mótbyr.

Stóru tíðindin voru þau að Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, laut í lægra haldi fyrir nýliðanum Pétri Marteinssyni í oddvitakjöri flokksins. Heiða Björg lenti í öðru sæti prófkjörsins en Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir hreppti þriðja sætið. Þá vakti það talsverða athygli að Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrrum oddviti Pírata, varð að gera sér 9. sæti prófkjörsins að góðu.

Í yfirlýsingu á Facebook-síðu sinni segir Skúli að Heiða Björg hafi á betra skilið úr prófkjörinu.

„Flokksval Samfylkingarinnar var mögnuð lýðræðisveisla sem skilaði miklum breytingum og endurnýjun eins og kallað var eftir. Ég óska nýjum félögum Pétri, Steinunni, Stein Olav og Bjarnveigu Birtu innilega til hamingju með glæsilega kosningu og þakka þann mikla stuðning sem ég fékk þó ég næði ekki mínu markmiði. Heiða átti betra skilið eftir þau miklu og góðu störf sem hún hefur unnið fyrir okkur jafnaðarmenn undanfarin ár en pólitíkin getur verið miskunnarlaus. Ég þakka öllum meðframbjóðendum mínum fyrir kraftmikla keppni sem ég hef mikla trú á að verði Samfylkingunni til góðs. Ég hef verið spurður hvort ég muni taka sætið og ég mun að sjálfsögðu gera það – það er ekki minn stíll að gefast upp í mótbyr. Við þéttum nú raðirnar og mætum til leiks með harðsnúið lið þar sem nýir vindar munu blása en reynslan verður líka um borð. Áfram Samfylking til sigurs í vor!,“ skrifar Skúli.

