Guðmundur Ingi brattur en smá þunglyndur eftir prófkjörið

Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, hafnaði í sjöunda sæti prófkjörs Samfylkingarinnar í Reykjavík og var til að mynda ofar en þaulreyndur sitjandi borgarfulltrúi, Dóru Björt Guðjónsdóttur, sem varð að gera sér 9. sætið að góðu. Í færslu á Facebook-síðu sinni segir Guðmundur Ingi að baki séu tvær mjög krefjandi vikur að baki og stutt sé í „smá örstutt þunglyndi yfir niðurstöðunum“.
„Ég komst ekki í efstu sex sætin í flokksvalinu hjá Samfylkingunni í gær, heldur endaði í 7. sæti með yfir 1700 atkvæði. Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar í heild sinni er það í raun mjög sterkur árangur og ég er stoltur af honum. Það er greinilega ekki nóg að halda skemmtilegasta partýið til að vinna kosningu, en það var allavega vel mætt og ógleymanlegt,“ skrifar Guðmundur Ingi.
Hann segist telja mikilvægast að með framboðinu hafi honum tekist að koma áherslunum sínum á kortið. Velferðarmálum, stöðu jaðarsettra, láglaunafólks og mikilvægi þess að fólk með raunverulega lífsreynslu fái rödd þar sem ákvarðanir eru teknar.
„Sú rödd má ekki þagna og hún mun ekki þagna. Niðurstaðan er lýðræðisleg og ég sætti mig við hana. Ég óska öllum þeim sem hlutu öruggt sæti innilega til hamingju og veit að þar er mikið af hæfu og góðu fólki,“ skrifar frambjóðandinn.
Þá segist hann ætla að vinna áfram með Samfylkingunni og heitir því að þetta verði ekki endalok hans í pólitík.
