Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lenti í 9. sæti prófkjörs Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi sveitastjórarkosningar. Reikna mátti með að þaulreyndur sitjandi borgarfulltrúi væri ósáttur við þá niðurstöðu en taka þarf inn í reikninginn að Dóra Björt gekk nýlega til liðs við Samfylkinguna frá Pírötum og þurfti hún því að vinna traust nýrra flokksfélaga á skömmum tíma. Í færslu á Facebook ýjar borgarfulltrúinn að því að ný öfl hafi gert það að verkum að hún náði ekki ofar á listann.
„Ég er ótrúlega stolt af því að 1.616 einstaklingar hafi treyst mér fyrir atkvæði sínu.Það var á brattann að sækja – nýkomin í flokkinn, án nokkurrar atrennu, án reynslu af prófkjörskúltúrnum og án maskínu sem greiðir leiðina. Mér skilst af þeim sem hafa gengið í gegnum þetta áður að í þetta skiptið hafi svolítið önnur öfl verið að verki. Fyrir fjórum árum hefðu 1.616 atkvæði dugað vel í efstu sæti,“ skrifar Dóra Björt.
Ljóst er að hún sér ljósið í myrkrinu þegar kemur að því að túlka niðurstöðu prófkjörsins.
„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum og kunni að meta mín störf. Það skiptir mig miklu máli.
Ég vil þakka af heilum hug öllum þeim sem studdu framboð mitt, lögðu til vinnu, orku og tíma. Það er alls ekki sjálfgefið. Ég vil líka þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn og skilninginn. Sævar hefur verið algjör klettur að baki mér og staðið vaktina heima fyrir af einstökum myndarskap. Að fylgja hjartanu er það eina sem virkar fyrir mig. Ég er komin á réttan stað og þetta er nýtt upphaf. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig næstu skref verða, en ég er spennt fyrir komandi tímum. Nú tekur við verkefnið að vinna kosningar og ég ætla svo sannarlega að leggja mitt af mörkum,“ skrifar Dóra Björt.
Ljóst er að örlög hennar munu ráðast talsvert af ákvörðun borgarstjórans, Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, og hvort að hún sætti sig við 2. sæti framboðslistans. Ef Heiða Björg þiggur ekki sætið gæti Dóra Björt fengið 6. sæti listans til þess að tryggja að kynjahlutföll séu í samræmi við reglur flokksins.