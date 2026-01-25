fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum“

Eyjan
Sunnudaginn 25. janúar 2026 14:32

Dóra Björt Guðjónsdóttir

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lenti í 9. sæti prófkjörs Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi sveitastjórarkosningar. Reikna mátti með að þaulreyndur sitjandi borgarfulltrúi væri ósáttur við þá niðurstöðu en taka þarf inn í reikninginn að Dóra Björt gekk nýlega til liðs við Samfylkinguna frá Pírötum og þurfti hún því að vinna traust nýrra flokksfélaga á skömmum tíma. Í færslu á Facebook ýjar borgarfulltrúinn að því að ný öfl hafi gert það að verkum að hún náði ekki ofar á listann.

„Ég er ótrúlega stolt af því að 1.616 einstaklingar hafi treyst mér fyrir atkvæði sínu.Það var á brattann að sækja – nýkomin í flokkinn, án nokkurrar atrennu, án reynslu af prófkjörskúltúrnum og án maskínu sem greiðir leiðina. Mér skilst af þeim sem hafa gengið í gegnum þetta áður að í þetta skiptið hafi svolítið önnur öfl verið að verki. Fyrir fjórum árum hefðu 1.616 atkvæði dugað vel í efstu sæti,“ skrifar Dóra Björt.

Ljóst er að hún sér ljósið í myrkrinu þegar kemur að því að túlka niðurstöðu prófkjörsins.

„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum og kunni að meta mín störf. Það skiptir mig miklu máli.
Ég vil þakka af heilum hug öllum þeim sem studdu framboð mitt, lögðu til vinnu, orku og tíma. Það er alls ekki sjálfgefið. Ég vil líka þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn og skilninginn. Sævar hefur verið algjör klettur að baki mér og staðið vaktina heima fyrir af einstökum myndarskap. Að fylgja hjartanu er það eina sem virkar fyrir mig. Ég er komin á réttan stað og þetta er nýtt upphaf. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig næstu skref verða, en ég er spennt fyrir komandi tímum. Nú tekur við verkefnið að vinna kosningar og ég ætla svo sannarlega að leggja mitt af mörkum,“ skrifar Dóra Björt.

Ljóst er að örlög hennar munu ráðast talsvert af ákvörðun borgarstjórans, Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, og hvort að hún sætti sig við 2. sæti framboðslistans. Ef Heiða Björg þiggur ekki sætið gæti Dóra Björt fengið 6. sæti listans til þess að tryggja að kynjahlutföll séu í samræmi við reglur flokksins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Rétt í þessu
„Ég kýs að túlka niðurstöðuna þannig að kjarni flokksins treysti mér út frá mínum verðleikum“
Eyjan
Fyrir 3 klukkutímum
Guðmundur Ingi brattur en smá þunglyndur eftir prófkjörið
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 klukkutímum
Þiggur sætið en segir að Heiða Björg hafi átt betra skilið
Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
EyjanFastir pennar
Í gær
Jón Gnarr nýr pistlahöfundur á Eyjunni
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
Eyjan
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
Eyjan
Í gær
Svarthöfði skrifar: Dóra Björt tekur bara ábyrgð á jákvæðum fréttum

Pennar

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum

Mest lesið

„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Tvennum sögum fer af drápi ICE í Minneapolis – Lá í jörðinni
Dregur í land með hluta móðgana sinna
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“

Nýlegt

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Pétur lagði Heiðu
Dregur í land með hluta móðgana sinna
Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Pétur vill leiða Viðreisn í Kópavogi
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum

Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn er nú fjórði stærsti flokkur landsins með 13,5 prósent – Guðrún alveg gáttuð
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Pétur til í 2. sætið en Heiða ekki velt því fyrir sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Pólitísk forysta um aðild að ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýtt forrit eða uppfærsla á því gamla?
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Oddvitaslagur Samfylkingar í Reykjavík: Valshverfið sérlega vel heppnað – markvisst byggt nálægt götu til að skapa góða innigarða
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn

Svarthöfði skrifar: Gamlir fóstbræður bregðast ei vondum málstað – átta sig ekki á því að þeirra heimur er horfinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Þegar kerfið bregst þolendum
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sverrir tekur við nýju starfi og dregur sig úr pólitíkinni
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Sigmar gaf lítið fyrir heilræði aldinna höfðingja og Össur fokreiddist – „Kanntu ekki mannasiði, mannfjandi?!“

Sigmar gaf lítið fyrir heilræði aldinna höfðingja og Össur fokreiddist – „Kanntu ekki mannasiði, mannfjandi?!“
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Oddvitaslagur Samfylkingarinnar í Reykjavík: Auðvitað er ég að fara gegn Heiðu með framboði mínu, segir Pétur

Oddvitaslagur Samfylkingarinnar í Reykjavík: Auðvitað er ég að fara gegn Heiðu með framboði mínu, segir Pétur
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Ingibjörg tilkynnir formannsframboð
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Flokksbróðir Trump: Ráðist hann inn í Grænland er forsetatíð hans lokið
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Einkennileg staða innan Framsóknar í aðdraganda formannskjörs um miðjan febrúar

Orðið á götunni: Einkennileg staða innan Framsóknar í aðdraganda formannskjörs um miðjan febrúar
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Alþjóðadagur AHC – Sjaldgæfur sjúkdómur og óvenjulegt alþjóðlegt samstarf íslenskra samtaka
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Við erum allar þrjár samstiga – næsta skref er að treysta þjóðinni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Um Óresteiu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Kyrrstöðuflokkarnir þurftu að víkja úr ríkisstjórn til að eitthvað gerðist í málefnum fjölmiðla

Orðið á götunni: Kyrrstöðuflokkarnir þurftu að víkja úr ríkisstjórn til að eitthvað gerðist í málefnum fjölmiðla
Eyjan
Fyrir 1 viku

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin

Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Eyjan
Fyrir 1 viku
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Les ekki leiðara Morgunblaðsins – blaðið komið langt frá Matthíasi og Styrmi og ekki hægt að elta svoleiðis vitleysu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
Eyjan
Fyrir 1 viku

Þorgerður Katrín kallar fulltrúa Bandaríkjanna á teppið vegna ummæla Long

Þorgerður Katrín kallar fulltrúa Bandaríkjanna á teppið vegna ummæla Long
Eyjan
Fyrir 1 viku
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Skil ekki að Miðflokkurinn taki undir með þeim sem vilja brjóta niður vörn heimila, neytenda og minni fyrirtækja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands