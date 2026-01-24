Jón Gnarr nýr pistlahöfundur á Eyjunni

Jón Gnarr er nýr pistlahöfundur á Eyjunni og mun fyrsti pistill hans birtast í fyrramálið. Þar fjallar hann á sinn einstaka hátt um stöðu stráka í íslensku samfélagi og dregur meðal annars upp úr sínum eigin reynslubrunni.
Óhætt er að segja að sýn Jóns á stöðu stráka hér á landi og ástæður fyrir henni varpar nýju ljósi á umræðuna og kynnir til leiks nýtt sjónarhorn, svo sem gjarnt er þegar hann blandar sér í þjóðmálaumræðuna.
Þetta er efni pistils helgarinnar en Jón Gnarr hefur vitaskuld fullkomlega frjálsar hendur í sínum skrifum bæði um efnisval og nálgun. Við á Eyjunni fögnum því að fá svo öflugan liðsmann í hóp okkar föstu penna og hlökkum til samstarfsins við Jón Gnarr. Pistlar hans verða undir yfirskriftinni Að gefnu tilefni og munu birtast kl. 8 á sunnudagsmorgnum hér á Eyjunni.