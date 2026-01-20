fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Sverrir tekur við nýju starfi og dregur sig úr pólitíkinni

Eyjan
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 22:23

Sverrir Bergmann Magnússon

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sverrir Bergmann Magnússon hefur tekið við stöðu samfélags- og sjálfbærnisstjóra hjá Kadeco. Í tilkynningu á Facebook-síðu sinni segir hann að í ljósi þess að félagið starfar á svæði tveggja sveitarfélaga, Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ, þá ætli hann að segja sig úr bæjarstjórn þess síðarnefnda er þar hefur stjórnmálamaðurinn tónvissi setið fyrir hönd Samfylkingarinnar.

Þá segist Sverrir ekki ætla að gefa kost á sér í komandi sveitarstjórnarkosningum. Segist hann ætla að láta af störfum sem bæjarfulltrúi núna í febrúar.

„Þótt þessum kafla sé að ljúka, þá mun ég áfram hafa hag samfélagsins á Suðurnesjum að leiðarljósi. Ég mun halda áfram sem varaþingmaður í Suðurkjördæmi og hlakka til að leggja mitt af mörkum á nýjum vettvangi og í nýju hlutverki.

Ég er innilega þakklátur fyrir lærdómsríkan, krefjandi og skemmtilegan tíma í sveitarstjórn og fyrir allt samstarfið, samtölin og stuðninginn. Ég hlakka til áframhaldandi samskipta á öðrum vettvangi,“ skrifar Sverrir í færslunni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
Sverrir tekur við nýju starfi og dregur sig úr pólitíkinni
Eyjan
Fyrir 8 klukkutímum
Sigmar gaf lítið fyrir heilræði aldinna höfðingja og Össur fokreiddist – „Kanntu ekki mannasiði, mannfjandi?!“
Eyjan
Fyrir 13 klukkutímum
Oddvitaslagur Samfylkingarinnar í Reykjavík: Auðvitað er ég að fara gegn Heiðu með framboði mínu, segir Pétur
Eyjan
Í gær
Ingibjörg tilkynnir formannsframboð
Eyjan
Í gær
Flokksbróðir Trump: Ráðist hann inn í Grænland er forsetatíð hans lokið
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Einkennileg staða innan Framsóknar í aðdraganda formannskjörs um miðjan febrúar
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Alþjóðadagur AHC – Sjaldgæfur sjúkdómur og óvenjulegt alþjóðlegt samstarf íslenskra samtaka
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Við erum allar þrjár samstiga – næsta skref er að treysta þjóðinni

Pennar

Björn Jón skrifar: Um Óresteiu
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Mest lesið

Meint hjákona David Beckham varpar sprengju í kjölfar þess að sonur hans tók foreldrana af lífi í yfirlýsingu
Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki

Nýlegt

5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Opnar sig um innihald samtala sinna við fólk sem stendur Guardiola nærri – Frétta að vænta á næstu dögum?
Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð
Brösug byrjun Nice air – Hætta við fyrstu ferðina milli Akureyrar og Kaupmannahafnar
KSÍ staðfestir landsleikina tvo í lok mars
Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá

Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Les ekki leiðara Morgunblaðsins – blaðið komið langt frá Matthíasi og Styrmi og ekki hægt að elta svoleiðis vitleysu
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað

Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Þorgerður Katrín kallar fulltrúa Bandaríkjanna á teppið vegna ummæla Long
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Skil ekki að Miðflokkurinn taki undir með þeim sem vilja brjóta niður vörn heimila, neytenda og minni fyrirtækja

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Skil ekki að Miðflokkurinn taki undir með þeim sem vilja brjóta niður vörn heimila, neytenda og minni fyrirtækja
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Verðum sjálf að ráða því við hverja við tölum – stjórnarandstaðan vill ekki talsamband við Evrópu
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Pólitísk afturganga fer á stjá – var skynsamlegt af VG að leiða Bjarna Ben til valda eða öfugt?

Orðið á götunni: Pólitísk afturganga fer á stjá – var skynsamlegt af VG að leiða Bjarna Ben til valda eða öfugt?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?

Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigvaldi Einarsson skrifar: Árið sem gervigreindin fékk líkama og Ísland svaf á verðinum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Ef samningurinn verður jafnvondur og Miðflokkurinn heldur fram greiði ég atkvæði á móti
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Stjórnarandstaðan skrópar á nefndarfundum – Miðflokkurinn fremstur meðal jafningja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Skil ekki hvernig það datt ofan í popúlista að hafna staðreyndum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi

Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Gerum eins og Svíar – förum inn í ESB með höfuðið hátt og til að hafa áhrif

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Gerum eins og Svíar – förum inn í ESB með höfuðið hátt og til að hafa áhrif
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Er Hitamál álitamál?

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Er Hitamál álitamál?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Dramb er falli næst – Sjálfstæðisflokkurinn toppar á vitlausum tíma og nú liggur leiðin niður
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Bull, lygar og þvæla til að ná fylgi þeirra sem nenna ekki að kynna sér málin

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Bull, lygar og þvæla til að ná fylgi þeirra sem nenna ekki að kynna sér málin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Íslenska kindin

Nína Richter skrifar: Íslenska kindin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Með hárbeitta greiningu á íslenskum stjórnmálum – „Er þetta ekki bara dæmigerð réttlæting á flokki sem þú studdir áður“