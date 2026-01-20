Sverrir tekur við nýju starfi og dregur sig úr pólitíkinni

Sverrir Bergmann Magnússon hefur tekið við stöðu samfélags- og sjálfbærnisstjóra hjá Kadeco. Í tilkynningu á Facebook-síðu sinni segir hann að í ljósi þess að félagið starfar á svæði tveggja sveitarfélaga, Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ, þá ætli hann að segja sig úr bæjarstjórn þess síðarnefnda er þar hefur stjórnmálamaðurinn tónvissi setið fyrir hönd Samfylkingarinnar.
Þá segist Sverrir ekki ætla að gefa kost á sér í komandi sveitarstjórnarkosningum. Segist hann ætla að láta af störfum sem bæjarfulltrúi núna í febrúar.
„Þótt þessum kafla sé að ljúka, þá mun ég áfram hafa hag samfélagsins á Suðurnesjum að leiðarljósi. Ég mun halda áfram sem varaþingmaður í Suðurkjördæmi og hlakka til að leggja mitt af mörkum á nýjum vettvangi og í nýju hlutverki.
Ég er innilega þakklátur fyrir lærdómsríkan, krefjandi og skemmtilegan tíma í sveitarstjórn og fyrir allt samstarfið, samtölin og stuðninginn. Ég hlakka til áframhaldandi samskipta á öðrum vettvangi,“ skrifar Sverrir í færslunni.