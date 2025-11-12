Orðið á götunni: Willum nýtur vinsælda og virðingar – verður sennilega næsti formaður Framsóknar

Willum Þór Þórsson, fyrrverandi þingmaður og heilbrigðisráðherra, verður væntanlega kjörinn formaður Framsóknarflokksins á flokksþingi sem fer fram fljótlega eftir næstu áramót. Í gær staðfesti hann við fjölmiðla að hann hefði til alvarlegrar skoðunar að gefa kost á sér til embættis formanns en Sigurður Ingi Jóhannsson hefur tilkynnt að hann muni þá draga sig í hlé. Vitað er að Willum hefur mikinn stuðning innan flokksins til að takast þetta embætti á hendur. Stuðningur hans er einkum í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu en langflestir fulltrúar á flokksþinginu koma af höfuðborgarsvæðinu.
Orðið á götunni er að Willum njóti bæði vinsælda og virðingar og geti orðið öflugur formaður Framsóknar sem er í djúpum öldudal eftir síðustu kosningar þegar flokkurinn fékk minnsta fylgi sem honum hefur hlotnast í meira en hundrað ára sögu sinni. Framsókn hefur nú einungis fimm þingmenn og engan af höfuðborgarsvæðinu. Taki Willum við formennsku þarf hann að fást við það vandamál að gegna formennsku en eiga ekki sæti á Alþingi. Við það verður hann einfaldlega að fást og bíða næstu kosninga sem verða í síðasta lagi eftir þrjú ár.
Í Alþingiskosningunum á síðasta ári missti Framsókn mikið fylgi og þingmönnum flokksins fækkaði um átta. Flokkurinn galt afhroð. Þrír sitjandi ráðherrar féllu í kosningunni, þau Willum, Ásmundur Einar Daðason og Lilja Alfreðsdóttir en hún hefur gefið sterklega til kynna að hún gæti hugsað sér að taka við formennsku í flokknum eftir að hafa gegnt varaformennsku um árabil. Innan flokksins er ekki mikil stemning fyrir frekari framgöngu hennar. Talið er að Lilja njóti stuðnings í norðurkjördæmunum tveimur en miklu síður á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi.
Formanni og varaformanni Framsóknar er öðrum fremur kennt um þá erfiðu stöðu sem flokkurinn kom sér í með aðild að vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur í sjö ár. Sigurður Ingi hefur þegar tilkynnt að hann muni víkja og ekkert bendir til þess að Lilja gæti snúið erfiðri stöðu flokksins til betri vegar yrði hún formaður. Þó að Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri og Guðni Ágústsson styðji Lilju með ráðum og dáð þá mun það ekki duga til.
Willum Þór þótti öflugur og laginn ráðherra og hann hefur einnig notið velvildar og virðingar í þinginu, bæði frá samflokksmönnum og þingmönnum annarra flokka. Orðið á götunni er að verði hann kjörinn formaður Framsóknar megi ætla að líkur aukist á því að flokkurinn gæti komist í ríkisstjórn með miðjuflokkum því að Willum þykir hófsamur stjórnmálamaður og er ekki hallur undir öfgahægri stefnu sem ýmsir aðrir daðra við.
Fyrr á þessu ári var Willum kjörinn forseti Íþróttasambands Íslands með fáheyrðum yfirburðum. Hann hlaut 106 atkvæði af 145 en fimm frambjóðendur voru í kjöri, þar á meðal Magnús Ragnarsson, áhrifamaður í Sjálfstæðisflokknum, sem hlaut einungis stuðning sex þingfulltrúa. Orðið á götunni er að yfirburðakosningu Willums á þingi ÍSÍ hafi mátt skilja sem vísbendingu um að hann ætti stuðning vísan ef hann sæktist eftir áframhaldandi frama á sviði stjórnmálanna.
Verði Willum Þór Þórsson kjörinn næsti formaður Framsóknar má gera ráð fyrir því að endurreisn flokksins geti hafist í hægum en öruggum skrefum.