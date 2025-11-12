fbpx
Miðvikudagur 12.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Willum nýtur vinsælda og virðingar – verður sennilega næsti formaður Framsóknar

Eyjan
Miðvikudaginn 12. nóvember 2025 14:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Willum Þór Þórsson, fyrrverandi þingmaður og heilbrigðisráðherra, verður væntanlega kjörinn formaður Framsóknarflokksins á flokksþingi sem fer fram fljótlega eftir næstu áramót. Í gær staðfesti hann við fjölmiðla að hann hefði til alvarlegrar skoðunar að gefa kost á sér til embættis formanns en Sigurður Ingi Jóhannsson hefur tilkynnt að hann muni þá draga sig í hlé. Vitað er að Willum hefur mikinn stuðning innan flokksins til að takast þetta embætti á hendur. Stuðningur hans er einkum í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu en langflestir fulltrúar á flokksþinginu koma af höfuðborgarsvæðinu.

Orðið á götunni er að Willum njóti bæði vinsælda og virðingar og geti orðið öflugur formaður Framsóknar sem er í djúpum öldudal eftir síðustu kosningar þegar flokkurinn fékk minnsta fylgi sem honum hefur hlotnast í meira en hundrað ára sögu sinni. Framsókn hefur nú einungis fimm þingmenn og engan af höfuðborgarsvæðinu. Taki Willum við formennsku þarf hann að fást við það vandamál að gegna formennsku en eiga ekki sæti á Alþingi. Við það verður hann einfaldlega að fást og bíða næstu kosninga sem verða í síðasta lagi eftir þrjú ár.

Í Alþingiskosningunum á síðasta ári missti Framsókn mikið fylgi og þingmönnum flokksins fækkaði um átta. Flokkurinn galt afhroð. Þrír sitjandi ráðherrar féllu í kosningunni, þau Willum, Ásmundur Einar Daðason og Lilja Alfreðsdóttir en hún hefur gefið sterklega til kynna að hún gæti hugsað sér að taka við formennsku í flokknum eftir að hafa gegnt varaformennsku um árabil. Innan flokksins er ekki mikil stemning fyrir frekari framgöngu hennar. Talið er að Lilja njóti stuðnings í norðurkjördæmunum tveimur en miklu síður á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi.

Formanni og varaformanni Framsóknar er öðrum fremur kennt um þá erfiðu stöðu sem flokkurinn kom sér í með aðild að vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur í sjö ár. Sigurður Ingi hefur þegar tilkynnt að hann muni víkja og ekkert bendir til þess að Lilja gæti snúið erfiðri stöðu flokksins til betri vegar yrði hún formaður. Þó að Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri og Guðni Ágústsson styðji Lilju með ráðum og dáð þá mun það ekki duga til.

Willum Þór þótti öflugur og laginn ráðherra og hann hefur einnig notið velvildar og virðingar í þinginu, bæði frá samflokksmönnum og þingmönnum annarra flokka. Orðið á götunni er að verði hann kjörinn formaður Framsóknar megi ætla að líkur aukist á því að flokkurinn gæti komist í ríkisstjórn með miðjuflokkum því að Willum þykir hófsamur stjórnmálamaður og er ekki hallur undir öfgahægri stefnu sem ýmsir aðrir daðra við.

Fyrr á þessu ári var Willum kjörinn forseti Íþróttasambands Íslands með fáheyrðum yfirburðum. Hann hlaut 106 atkvæði af 145 en fimm frambjóðendur voru í kjöri, þar á meðal Magnús Ragnarsson, áhrifamaður í Sjálfstæðisflokknum, sem hlaut einungis stuðning sex þingfulltrúa. Orðið á götunni er að yfirburðakosningu Willums á þingi ÍSÍ hafi mátt skilja sem vísbendingu um að hann ætti stuðning vísan ef hann sæktist eftir áframhaldandi frama á sviði stjórnmálanna.

Verði Willum Þór Þórsson kjörinn næsti formaður Framsóknar má gera ráð fyrir því að endurreisn flokksins geti hafist í hægum en öruggum skrefum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 9 klukkutímum
Orðið á götunni: Willum nýtur vinsælda og virðingar – verður sennilega næsti formaður Framsóknar
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sleikipinnapólitík
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Óskhyggja Morgunblaðsins glepur Sýn
Eyjan
Í gær
Dagur B. Eggertsson: Krónan hindrar samkeppni – á bankamarkaði, á tryggingamarkaði og á verktakamarkaði
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Falleinkunn fyrir Guðrúnu – afturhaldið situr á þingi undir merkjum Sjálfstæðisflokksins
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Dagur B. Eggertsson: Vextir á framkvæmdalánunum fjórfaldir hér á landi – látið eins og ekkert sé hægt að gera
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Peppræðan uppfull af taugatitringi, hroka og ráðaleysi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Rísum upp úr lágkúrunni

Pennar

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sleikipinnapólitík
Björn Jón skrifar: Rísum upp úr lágkúrunni
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur fækkar og okkur fjölgar
Óttar Guðmundsson skrifar: Hjólað í snjókomu

Mest lesið

Varar við ferðalögum til vinsæls áfangastaðar eftir óhugnanleg dauðsföll
Góð tíðindi fyrir meinta Gilgo-raðmorðingjann Rex Heuermann
Voru að taka upp myndband af sér í sleik þegar þetta gerðist – Voru agndofa yfir því hver var mættur á svæðið
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“

Nýlegt

Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Ferðamaður segir frá raunum sínum á Íslandi – Vandræðin byrjuðu fyrir alvöru þegar lögreglan fór af vettvangi
Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Opnar sig um drykkjuvandamál sín – Setti flöskuna á hilluna í sumar
Eldri maður situr uppi með reikninginn – Var ekki skilgreindur sem aldraður
Líf – Fantagóð frumraun sem gefur lesandanum engin grið
Sást í fyrsta sinn í marga mánuði – Bíður niðurstöðu um hvort hann hafi fallið á lyfjaprófi
Segir FH ekki hafa haft efni á því að kaupa Dag Fjeldsted – Snýr aftur til Breiðabliks
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur fækkar og okkur fjölgar
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Óttar Guðmundsson skrifar: Hjólað í snjókomu

Óttar Guðmundsson skrifar: Hjólað í snjókomu
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Dagur B. Eggertsson: Fórnarlömb málþófsins fjölmörg – auka álagið á þingið í vetur
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar kærastar urðu asnalegir
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Smölun hafin hjá Sjálfstæðisflokknum – styrkleiki fylkinga kannaður á átakafundi

Orðið á götunni: Smölun hafin hjá Sjálfstæðisflokknum – styrkleiki fylkinga kannaður á átakafundi
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Um breytingar og hitt sem ekki breytist

Þorsteinn Pálsson skrifar: Um breytingar og hitt sem ekki breytist
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Hólmar skrifar: Fjórða vaktin – Raunveruleiki foreldra langveikra og fatlaðra barna
Eyjan
Fyrir 1 viku

Reynir Traustason: Ég ætla ekki að berja þig, Sveinn Andri, ég kæri þig til siðanefndar lögmanna

Reynir Traustason: Ég ætla ekki að berja þig, Sveinn Andri, ég kæri þig til siðanefndar lögmanna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Þolinmæði þrotin gagnvart óhæfum, vanstilltum og spilltum silkihúfum á toppi kerfisins
Eyjan
Fyrir 1 viku
Fast skotið í Háskóla Íslands: Dauðadómur yfir bók Steinunnar Kristjánsdóttur – fræðilegt fúsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Þáttaröðin „Evrópa brennur“

Thomas Möller skrifar: Þáttaröðin „Evrópa brennur“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Reynir Traustason: Mikil mistök að sameinast Kjarnanum

Reynir Traustason: Mikil mistök að sameinast Kjarnanum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: „Haltu kjafti, gamla fiskibollan þín!“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Undirhundur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: Það verður bara að buffa þá, sagði yfirlögregluþjónninn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Reynir Traustason: Sonja var ógleymanleg – í ævilöngu sambandi við Onassis
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Guðrún vill minnka allt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna

Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sjálfstæðisflokkurinn auglýsir Valhöll til sölu

Sjálfstæðisflokkurinn auglýsir Valhöll til sölu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Eyjan
Fyrir 1 viku

Reynir Traustason: Sérstakur fulltrúi Valhallar sendur til að anda ofan í hálsmál ritstjórnarinnar

Reynir Traustason: Sérstakur fulltrúi Valhallar sendur til að anda ofan í hálsmál ritstjórnarinnar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Svona gerir maður ekki
Eyjan
Fyrir 1 viku
Fjármál ríkislögreglustjóra: Ítrekuð umframkeyrsla og hallarekstur – verktakagreiðslur hlaupa á milljörðum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna

Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna
Eyjan
Fyrir 1 viku

Reynir Traustason: Tók bara utan um stefnuvottinn og þakkaði honum fyrir að koma með bréfið

Reynir Traustason: Tók bara utan um stefnuvottinn og þakkaði honum fyrir að koma með bréfið
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Nú vaknar Vilhjálmur upp við áralangt sukk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV