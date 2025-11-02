fbpx
Sunnudagur 02.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn

Eyjan
Sunnudaginn 2. nóvember 2025 16:00

Valkyrjur þjóna einherjum til borðs í Valhöll. Mynd hins kunna þýska teiknara Emils Doepler yngri frá árinu 1905.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í Morgunblaðinu í gær birtist heilsíðuauglýsing þar sem leitað er eftir tilboðum í Valhöll, höfuðstöðvar Sjálfstæðisflokksins. Þetta eru allnokkur tíðindi en hugmyndir um sölu hússins komu reglulega til umræðu þegar sá sem hér heldur á penna sat í miðstjórn flokksins. Þær voru þó jafnan slegnar út af borðinu með þeim rökum að húsið væri tengt flokknum órjúfanlegum böndum í ljósi þess hversu margir flokksmenn hefðu lagt hart að sér við smíðina, jafnt með sjálfboðavinnu sem frjálsum fjárframlögum.

Jón Magnússon hæstaréttarlögmaður rifjar þetta upp í grein á vefsvæði sínu í gær og fullyrðir að án Alberts Guðmundssonar, formanns byggingarnefndar, hefðu áformin um smíði Valhallar aldrei orðið að veruleika. Albert hefði verið vakinn og sofinn yfir verkefninu en sjálfstæðismenn í verkalýðsstétt, félagsmenn í Óðni, hefðu lagt mest af mörkum við bygginguna.

Fyrir þremur árum kom út ævisaga Halldórs H. Jónssonar arkitekts sem við Pétur Ármannsson arkitekt rituðum. Þar gerði Pétur verkum Halldórs vel skil, þar með talið Valhöll sem Halldór teiknaði ásamt syni sínum, Garðari Halldórssyni. Pétur kemst svo að orði í bókinni að svipmikið og formfast útlit hússins endurspegli hlutverk þess og húsið hafi þar með orðið táknmynd Sjálfstæðisflokksins, en Valhöll er raunar eina húsið hér á landi sem er sérhannað til að hýsa höfuðstöðvar stjórnmálaflokks. Henni var ætlað að setja sterkan svip á umhverfi sitt og verða „menningarleg- og stjórnmálaleg“ miðstöð Sjálfstæðisflokksins.

Ég er ekki einn um þá skoðun að þykja afleitt að flokkurinn skyldi gerast þátttakandi í þrengingarstefnu vinstrimanna í borgarstjórn og hola íbúðablokkum í kringum Valhöll þannig að þessi formfagra bygging fær ekki lengur notið sín. Það var gert til að leysa geigvænlegan fjárhagsvanda flokksins og afleitt hvernig haldið hefur verið á fjármálum flokksins um langa hríð. En allt um það.

Hugmynd þeirra feðga, Halldórs og Garðars, var að götuhæð Valhallar yrði opin almenningi með sýningaraðstöðu og kaffistofu fyrir starfsfólk og gesti, sem átti að geta orðið vettvangur umræðna og aukið tengsl flokksins við hinn almenna sjálfstæðismann.  Og þannig var Valhöll lengi lifandi vettvangur sjálfstæðismanna. Seinni árin hefur dofnað mjög yfir pólitísku félagsstarfi — sér í lagi með síhækkandi ríkisstyrkjum til stjórnmálaflokkanna, stórfjölgun pólitískra sendisveina og hneisa að Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur einstaklingsframtaks, skyldi hafa tekið þátt í þeirri vegferð að slíta þannig stjórnmálin úr tengslum við frjálst félagslíf.

En gott og vel. Ákvörðunin hefur verið tekin um að selja húsið og þá þarf flokkurinn að finna sér nýjan samastað. Í Morgunblaðinu í gær birtist viðtal við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins, þar sem hún kveðst telja ólíklegt að reist verði ný Valhöll. Aftur á móti sé hún „skotin í þeirri hugmynd að við reynum að færa okkur nær þinginu og borgarstjórnarflokknum, svo við getum nýtt starfsfólkið okkar í þinginu, Valhöll og ráðhúsinu betur, samhæft það betur,“ eins og hún orðar það.

Það væri að mínu viti afleitt að flytja höfuðstöðvar flokksins í gamla miðbæinn, þangað sem almenningur á ekkert erindi nema til að sækja öldurhús um helgar. Ein af röksemdunum fyrir því að selja Valhöll er sögð skortur á bílastæðum (sem flest hafa verið lögð undir íbúðablokkir) en hér þarf ekki að fjölyrða um bílastæðavandann í miðbænum sem er slíkur að þangað hætta sér fáir.

Ég hef heyrt Oddfellowhúsið við Vonarstræti nefnt sem mögulegar höfuðstöðvar Sjálfstæðisflokksins en oddfellowar hyggja á húsbyggingu í Urriðaholti. Félagsmönnum í Oddfellowreglunni hefur fækkað mikið síðustu árin og eðlilega vilja þau góðu samtök færa sig nær fólkinu. Og það er einmitt það sem sjálfstæðismenn eiga líka að gera — finna sér samastað nærri hringiðu mannlífsins, til að mynda við Kringluna eða Smáralind. Yrði Kringlan fyrir valinu mætti ef til vill semja um afnot af sölum Sambíóanna eða Borgarleikhússins fyrir fjölmenna fundi, svo óþarft væri að koma sér upp miklum salarkynnum. Smáralind kann þó að vera enn hentugri staðsetning enda nær þungamiðju byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru líka salarkynni í næsta nágrenni sem hægt væri að samnýta, svæðið liggur vel við helstu stofnbrautum og enginn skortur á bílastæðum.

Miklu skiptir að hér verði vandað til verka — menn ani ekki að neinu og hugsi nýjar höfuðstöðvar til langrar framtíðar. Hægt væri að gefa sér tvö til þrjú ár til að kanna málin þar til lausn finnst og við þá vinnu þarf að leita eftir afstöðu hins almenna flokksmanns.

Fyrir fjöldahreyfingu er staðsetning höfuðstöðva algjört lykilatriði og huga þarf að þörfum félagsstarfsins fremur en skrifstofuhaldi. Ný Valhöll verði þannig öflug félagsmiðstöð sem geti orðið vettvangur umræðna og aukið tengsl flokksins við hinn almenna sjálfstæðismann, rétt eins og hugsunin var með Valhöll við Háaleitisbraut. Það yrði heillaríkt að færa þannig stjórnmálin að nokkru marki aftur nær fólkinu, fyrsta skrefið í að vinda ofan af ríkisvæðingu stjórnmálanna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 10 klukkutímum
Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn
Eyjan
Í gær
Reynir Traustason: Það verður bara að buffa þá, sagði yfirlögregluþjónninn
Eyjan
Í gær
Reynir Traustason: Sonja var ógleymanleg – í ævilöngu sambandi við Onassis
EyjanFastir pennar
Í gær
Orðið á götunni: Guðrún vill minnka allt
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
EyjanFastir pennar
Í gær
Sjálfstæðisflokkurinn auglýsir Valhöll til sölu
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Reynir Traustason: Sérstakur fulltrúi Valhallar sendur til að anda ofan í hálsmál ritstjórnarinnar

Pennar

Björn Jón skrifar: Að staðsetja Sjálfstæðisflokkinn
Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna

Mest lesið

Gufunesmálið: Ekkja Hjörleifs mætir fjárhagslegum áskorunum – „Hefur gengið í gegnum ítrekuð áföll“
Óhugnanlegt kynferðisbrotamál ungmenna á Suðurnesjum – Dreifðu myndbandi af nauðgun gegn ólögráða stúlku á Snapchat
Náðu að svindla yfir hundrað milljónum af íslensku fyrirtæki
Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna

Nýlegt

Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Fóru yfir fjaðrafokið í Úlfarsárdal – „Get alveg skilið að það er enginn sem hefur gaman að því að heyra það“
Salah skrifaði sig í sögubækur Liverpool í gær
Er barnið þitt með fölsuð skilríki?
Óhugnanlegt kynferðisbrotamál ungmenna á Suðurnesjum – Dreifðu myndbandi af nauðgun gegn ólögráða stúlku á Snapchat
Er allt í klessu hjá Tottenham? – Sjáðu þegar tveir leikmenn liðsins neituðu að taka í hönd Thomas Frank
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Reynir Traustason: Tók bara utan um stefnuvottinn og þakkaði honum fyrir að koma með bréfið

Reynir Traustason: Tók bara utan um stefnuvottinn og þakkaði honum fyrir að koma með bréfið
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Nú vaknar Vilhjálmur upp við áralangt sukk
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“

Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sorg þeirra er okkar sorg

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sorg þeirra er okkar sorg
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Árvakur vill kaupa fjölmiðla Sýnar
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Nýir lánaskilmálar í kjölfar hæstaréttardóms stórkostlegt tækifæri fyrir Seðlabankann

Nýir lánaskilmálar í kjölfar hæstaréttardóms stórkostlegt tækifæri fyrir Seðlabankann
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Kvennafrídagurinn breytti öllu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Kerfislega mikilvægt fyrirtæki í vanda

Kerfislega mikilvægt fyrirtæki í vanda
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín

Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Laxness á náttborðinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig

Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Leiðtogar fylkinga Sjálfstæðisflokksins yfirbjóða hvor annan í stóryrðum vegna bensínlóðamála
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Þrjár leiðir til að gæta íslenskra hagsmuna
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Mælum rétt

Thomas Möller skrifar: Mælum rétt
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Eyjan
Fyrir 1 viku
Benedikt Gíslason: Arion banki er minnsti kerfislega mikilvægi bankinn á Norðurlöndum – mikil tækifæri í sameiningu við Kviku
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm

Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm
Eyjan
Fyrir 1 viku
Benedikt Gíslason: Gott tækifæri til að losa heimilin við verðtrygginguna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
Eyjan
Fyrir 2 vikum

Benedikt Gíslason: Verðtryggingin þvælist fyrir bönkunum og vinnur gegn markmiðum Seðlabankans

Benedikt Gíslason: Verðtryggingin þvælist fyrir bönkunum og vinnur gegn markmiðum Seðlabankans
Eyjan
Fyrir 2 vikum

Sigurður Hólmar skrifar: Treystum fólkinu sem veit hvað það er að gera

Sigurður Hólmar skrifar: Treystum fólkinu sem veit hvað það er að gera
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Flokkurinn sem er á móti frjálsri fjölmiðlun
Eyjan
Fyrir 2 vikum
Sigurður Ingi gefur ekki kost á sér áfram sem formaður Framsóknarflokksins