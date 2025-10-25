fbpx
Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín

Eyjan
Laugardaginn 25. október 2025 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mig dreymdi tvær alþýðuhetjur í nótt, Ólaf Friðriksson verkalýðsleiðtoga (d. 1964) og Bríeti Bjarnhéðinsdóttur kvenréttindakonu (d. 1940). Þau voru á Arnarhóli í tilefni af 50 ára afmæli kvennafrídagsins. Ólafur sagðist vaka yfir stjórnmálunum og hann saknaði raunverulegra verkalýðsforingja og vinstri flokka. „Það er eins og forystan hafi misst öll tengsl við eiginlega umbjóðendur sína. Þetta er að verða eins og í Svíþjóð,“ sagði hann. „Þar voru verkalýðsleiðtogar hluti af valdastéttinni og lifðu eins og hún. Þeir voru kallaðir gåsleversosalister eða gæsalifrarsósíalistar í háðungarskyni. Þeir sögðust vera róttækir alþýðumenn en lifðu eins og burgeisar án allra tengsla við eiginlega umbjóðendur sína. Sama virðist hafa gerst hérlendis. Vinstri flokkarnir hafa fjarlægst uppruna sinn enda horfnir af þingi!“

Bríeti var mikið niðri fyrir um stöðu kvenna. „Konur börðust um árabil fyrir friði og jöfnum kjörum og náðu undraverðum árangri. Í dag sinna konur á Íslandi öllum helstu valdastörfum samfélagsins sem er vel! Þær eru í miklum meirihluta í framhaldsskólum og hafa brotist út úr gamalli kvenímynd og hlutverki. Aldrei hafa fæðst færri börn í landinu (1.53/kona) svo að konur hafa endurskoðað stöðu sína og markmið.“

Hún hélt áfram: „Femínistar nútímans eru vellaunaðar menntakonur í litlu sambandi við konur í láglaunastörfum og veruleikann. Þetta var sérlega skýrt í nýlegri umræðu um breytta tilhögun á leikskólum þar sem ekki var hlustað á Eflingarkonurnar á gólfinu. Sólveig Anna er eina konan sem heldur upp mínu merki í þessum söfnuði. Ég er farin að kalla þetta hvítvínsvínsfemínisma. Sagan breytir áherslum og baráttumálum. Gæsalifrarsósíalistar og hvítvínsfemínistar hafa tekið völdin og svo undrast menn yfir bakslagi í baráttunni!“ Bríet og Ólafur tókust í hendur og leiddust upp Laugaveginn. „Við nennum ekki að taka þátt í þessum fundi lengur. Þetta er að snúast upp í hvítvínsfyllerí!“ Við þetta vaknaði ég og hripaði niður drauminn í rauða stílabók frá Austurþýska Alþýðulýðveldinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín
EyjanFastir pennar
Fyrir 13 klukkutímum
Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei
EyjanFastir pennar
Í gær
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Laxness á náttborðinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Þrjár leiðir til að gæta íslenskra hagsmuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Thomas Möller skrifar: Mælum rétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Flokkurinn sem er á móti frjálsri fjölmiðlun

Pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín
Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Laxness á náttborðinu
Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig

Mest lesið

Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Óttast að Abdallah reyni að komast frá Íslandi eftir að hafa verið dæmdur fyrir nauðgun gegn ósjálfbjarga stúlku
„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“
Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“

Nýlegt

Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“
Evrópskur risi sagður undirbúa tilboð í Bruno Fernandes
Raðsigurvegarinn Matthías yfirgefur sviðið á morgun: Nýtt og spennandi hlutverk bíður – „Ég hefði aldrei fyrirgefið mér“
Vongóður um að tveir leikmenn sem meiddust aðeins gegn Liverpool verði með um helgina
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar Zoom drap Sókrates
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Hið íslenska hundaflaut
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli

Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja

Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Bandaríki Norður Kóreu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu

Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Svarthöfði skrifar: Þeir sem flæmdu Laxness úr skólunum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Bréf frá „Fuckboy“
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi

Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið

Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
25.09.2025
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað