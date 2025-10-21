fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér

Eyjan
Þriðjudaginn 21. október 2025 18:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Stóru tíðindin í nýrri skoðanakönnun Maskínu um fylgi stjórnmálaflokka er að Viðreisn er orðin stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Fylgi beggja flokka er um 16 prósent en Viðreisn er með 16,1 prósent og Sjálfstæðisflokkurinn með 15,9 prósent. Fylgi Sjálfstæðisflokksins heldur áfram að hríðfalla, lækkar um 2,7 prósentustig milli mánaða, á meðan Viðreisn hækkar um 1,8 prósentustig og er komin upp fyrir kosningafylgi sitt.

Samfylkingin er áfram langstærsti flokkur landsins með tæplega 30 prósenta fylgi og Miðflokkurinn bætir við sig 4,7 prósent og mælist með 13,8 prósent. Framsókn og Flokkur fólksins eru með nokkurn veginn óbreytt fylgi milli mánaða, með í kringum 6,5 prósenta fylgi hvor flokkur.

Píratar eru með rétt tæp fimm prósent og eru samkvæmt því rétt undir mörkunum sem myndu tryggja þeim þrjá þingmenn. Sósíalistar og Vinstri græn eru sem fyrr nokkuð frá því að ná inn á þing. Yrðu þetta úrslit kosninga myndi Samfylkingin fá 21 þingmann, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn 11 hvor flokkur, Miðflokkurinn 10 og Flokkur fólksins og Framsókn fimm þingmenn hvor. Samkvæmt því fengju ríkisstjórnarflokkarnir 37 þingmenn en hafa nú 36.

Orðið á götunni er að úr þessari könnun megi lesa að megnið af fylgistapi Sjálfstæðisflokksins milli mánaða stafi af því að Viðreisn sé að höfða til kjósenda sem áður kusu Sjálfstæðisflokkinn. Athyglisvert er að síðan í mars, þegar Sjálfstæðisflokkurinn fékk mikla fylgisaukningu í kjölfar þess að kosinn var nýr formaður, hefur flokkurinn tapað þriðjungi fylgis síns og mælist nú talsvert undir kosningafylgi sínu.

Miðflokkurinn bætir við sig fylgi og orðið á götunni er að þar njóti flokkurinn þess að hafa verið mjög áberandi á þeim tíma sem könnunin fór fram, en Miðflokkurinn hélt flokksþing sitt helgina 11.-12. október og kaus sér varaformann. Áhugi fjölmiðla á kosningunni var mikill og nýtur flokkurinn þess ríkulega í þessari könnun, sem var í raun tvær kannanir. Sú fyrri var frá 3.-8. október og sú seinni 8.-15. október. Vænta má þess að fylgisaukning Miðflokksins hjaðni nokkuð þegar frá líður og flokkurinn ekki lengur nánast einn í kastljósi fjölmiðla.

Orðið á götunni er að niðurstöður könnunarinnar staðfesti gríðarlega sterka stöðu ríkisstjórnarinnar en ríkisstjórnarflokkarnir bæta við sig fylgi á kostnað stjórnarandstöðunnar. Þessi sterka staða stjórnarinnar endurspeglar svo aftur ánægju kjósenda með verk hennar, ekki síst leiðréttinguna á veiðigjöldum, sem stjórnarandstaðan barðist gegn með slíku offorsi að hún varð sér til skammar og fældi frá sér kjósendur.

Orðið á götunni er að könnunin bendi til þess að Miðflokkurinn sé orðinn trúverðugri kostur á ysta hægri kanti stjórnmálanna en Sjálfstæðisflokkurinn sem virðist lítt vita fyrir hvað hann stendur lengur. Hann reynir að höfða til öfgahægrisins, rétt eins og Miðflokkurinn, en verður lítið ágengt, mögulega vegna þess að í sjö ár sat hann í vinstristjórn, lengst af undir forsæti formanns VG. Í öllu falli virðist Sjálfstæðisflokknum hafa mistekist að vinna aftur traust kjósenda hvað sem líður breytingum á forystu flokksins. Hægt og bítandi tínist fylgið af flokknum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 4 klukkutímum
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi – missir Viðreisn fram úr sér
Eyjan
Í gær
Benedikt Gíslason: Arion banki er minnsti kerfislega mikilvægi bankinn á Norðurlöndum – mikil tækifæri í sameiningu við Kviku
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm
EyjanFastir pennar
Í gær
Benedikt Gíslason: Gott tækifæri til að losa heimilin við verðtrygginguna
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Benedikt Gíslason: Verðtryggingin þvælist fyrir bönkunum og vinnur gegn markmiðum Seðlabankans
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Sigurður Hólmar skrifar: Treystum fólkinu sem veit hvað það er að gera
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Flokkurinn sem er á móti frjálsri fjölmiðlun

Pennar

Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
Sigmundur Ernir skrifar: Flokkurinn sem er á móti frjálsri fjölmiðlun
Óttar Guðmundsson skrifar: Kormákseðli þjóðskáldsins
Svarthöfði skrifar: Hildur mætir ólesin í munnlegt próf

Mest lesið

Eigandi RE/MAX ákærður fyrir markaðsmisnotkun
Játning morðingja John Lennon – Ástæðan var einföld og sjálfselsk
Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var

Nýlegt

Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Emil Pálsson ráðinn til Blika
Kennir til í hjartanu um þá sem fylgja þessari matarreglu
Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu
Sigmundur Davíð blandar sér í stóra fermingarfræðslumálið – „Stappar nærri sturlun“
Búist við tíðindum af Messi og framtíð hans á næstu dögum
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Benedikt Gíslason: Samkeppni mikil á íslenskum bankamarkaði – skattsporið stærra en erlendis
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Svarthöfði skrifar: Hildur mætir ólesin í munnlegt próf

Svarthöfði skrifar: Hildur mætir ólesin í munnlegt próf
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar Zoom drap Sókrates
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Benedikt Gíslason: Óvenjulegt að fá þrjú stór áföll í röð – yfirleitt líða áratugir á milli
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orðið á götunni: Sigurður Ingi mun ekki víkja – gildir einu hvað Guðni hamast

Orðið á götunni: Sigurður Ingi mun ekki víkja – gildir einu hvað Guðni hamast
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Benedikt Gíslason: FBA og Kaupþing undir sama þaki – skrítin stemning í mötuneytinu
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Sigríður nýr þingflokksformaður Miðflokksins

Sigríður nýr þingflokksformaður Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Hið íslenska hundaflaut
Eyjan
Fyrir 1 viku
Einar vill leiða lista Miðflokksins í Kópavogi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn

Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Leitið ekki langt yfir skammt

Orðið á götunni: Leitið ekki langt yfir skammt
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja

Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Mikill titringur innan Framsóknar – sótt að Sigurði Inga
Eyjan
Fyrir 1 viku
Bergþór hættir við framboð varaformanns – „Verð blóðugur upp að öxlum í þinginu“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Bandaríki Norður Kóreu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu

Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Þeir sem flæmdu Laxness úr skólunum

Svarthöfði skrifar: Þeir sem flæmdu Laxness úr skólunum
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Hálfgerður þursaflokkur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Grace skrifar: Frá Íslandi til umheimsins – Gracelandic, saga þrautseigju og sjálfbærni

Grace skrifar: Frá Íslandi til umheimsins – Gracelandic, saga þrautseigju og sjálfbærni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Ríkið, það er ég
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Bréf frá „Fuckboy“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Dagur B. Eggertsson: Sjálfstæðismenn tala gegn betri vitund – tillaga Guðlaugs Þórs tefur Sundabraut um mörg ár eða sópar út af borðinu

Dagur B. Eggertsson: Sjálfstæðismenn tala gegn betri vitund – tillaga Guðlaugs Þórs tefur Sundabraut um mörg ár eða sópar út af borðinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi

Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Imperio aðili að rammasamningi NATO