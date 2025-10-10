fbpx
Föstudagur 10.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Grace skrifar: Frá Íslandi til umheimsins – Gracelandic, saga þrautseigju og sjálfbærni

Eyjan
Föstudaginn 10. október 2025 12:00

Grace Achieng. Mynd: Guna Mežule

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Eftir fimm ára frumkvöðlastarfi get ég í dag sagt að ég hafi skapað fyrirtæki sem hefur unnið tvenn alþjóðleg verðlaun og tvenn innlend verðlaun og birst í Breska Vogue: Gracelandic, sérhæft hægtískumerki sem er að þróast yfir í áhrifamiðað sjálfbærnivistkerfi. Draumur sem hófst með engu nema hugrekki, ákveðni og þeirri trú að þegar viljinn væri fyrir hendi væri allt hægt. Tvær hendur, ein hugsjón og draumur sem neitaði að deyja.

Queen of Nature-afreksverðlaunin – Konur í umhverfistextíliðnaðinum á alþjóðlegri ráðstefnu kvenna í landbúnaðar- og lífhagkerfistækni, 26. september 2025 í Antoing, Belgíu. Mynd: Emannuel Eloye.

Fulltrúi Íslands á alþjóðasviði

Fyrir nokkrum mánuðum barst mér óvæntur póstur, tilnefning og tækifæri til að vera fulltrúi Íslands á afhendingu Queen of Nature-afreksverðlaunanna – Konur í umhverfistextíliðnaðinum á Alþjóðlegri ráðstefnu kvenna í landbúnaðar- og lífrænni framleiðslu (Queen of Nature Award of Excellence – Women in Eco-Textile at the Global Summit for Women in AgriTech and Bioeconomy) sem haldin var 24.-27. september 2025 í Antoing á Your Nature Eco Resort Belgium.

Efst: Grace, Sâadia. Neðst fyrir miðju: H.H. Nassénéba Touré og aðrir gestir. Myndir: Emannuel Eloye.

Þessi alþjóðlega ráðstefna veitti viðurkenningu tíu konum víðsvegar að úr heiminum sem hafa með vinnu sinni haft mótandi áhrif á sjálfbærni, einstaka leiðtogafærni, nýsköpun og frumkvöðlastarf á sviði lífrænnar og landbúnaðartækni. Í veislunni 26. september stóð ég á meðal þeirra þegar þrautseigar konur með áhrif og tilgang voru kallaðar upp. Þegar mitt nafn var kallað steig ég fram með Ísland í hjarta mér. Af hverju? Nafnið Gracelandic er dregið af orðunum tveimur Grace og Icelandic. Þetta var eins og heimkoma eða örlagastund. Fyrir innflytjendakonu sem átti enga fjárfesta, engin fjölskyldutengsl og takmörkuð aðföng – ekkert nema tíma, erfiðisvinnu og allt sitt sparifé – var þessi viðurkenning sönnun þess að með dugnaði og þrautseigju má sigrast á öllum hindrunum.

Meðal gesta voru Edouard de Ligne prins, Isabella Orsini de Ligne de La Trémoïlle prinsessa, tignir alþjóðlegir gestir, ráðherrar, þingmenn og merkir frumkvöðlar og leiðtogar sem deila ástríðu fyrir umhverfistextíl, landbúnaðartækniiðnaðinum, sjálfbærni og framtíð meðvitaðrar framleiðslu. Gestir frá yfir 70 löndum um allan heim, ásamt 7 heiðurslöndum frá hverri heimsálfu, m.a. Kanada, Brasilíu, Alsír, Fílabeinsströndinni, Egyptalandi og Indlandi komu saman á Your Nature Eco-Resort til að ræða lífræna og tæknilega nýsköpun á sviði sjálfbærs landbúnaðar. Þessi ráðstefna einkenndist af alþjóðlegu samstarfi og stuðningi við konur í leiðtogastöðum í landbúnaði og lífhagkerfistækni.

Efst frá vinstri: Isabella Orsini de Ligne de La Trémoille prinsessa, Edouard de Ligne La Trémoille prins, H.H. Nassénéba Touré, prinsessur og heiðursgestir.
Af sýningu Gracelandic og veislukvöldinu. Myndir með Edouard prinsi og Isabellu de Ligne de La Trémoille prinsessu og öðrum gestum. Myndir: Emannuel Eloye

Þessi heiður styrkir áherslu mína á hægtísku, náttúruleg efni og textílnýsköpun og eflir mig í því markmiði mínu að sjá Gracelandic vaxa og láta gott af sér leiða, að nota tísku til að brúa bilið milli fólks, plánetunnar og tilgangs okkar.

Gracelandic stóð líka fyrir fyrstu Gracelandic Echo-ráðstefnunni 26. september 2024 í Innovation House í Reykjavík. Ráðstefnuna sóttu meðal annars forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, og félags- og vinnumarkaðsráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sem aðalfyrirlesarar og virtir gestir, ásamt forsetaherra og framkvæmdastjóra Just Björn, Birni Skúlasyni, Áshildi Linnet, sérfræðingi í innflytjendamálefnum, framkvæmdastjórum, fjárfestum, stofnendum, fræðimönnum og fólki úr ýmsum atvinnugeirum.

Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, fyrrv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, forsetaherra og framkvæmdastjóri Just Björn, Björn Skúlason og Áshildur Linnet, sérfræðingur í innflytjendamálefnum. Myndir: Guna Mežule

Við göngum aldrei ein. Ég er ákaflega þakklát Íslandi, landinu sem varð heimili mítt og upphafsreitur. Ísland hafði trú á mér áður en heimurinn kallaði nafn mitt. Það veitir mér rými til að vaxa, mistakast, byrja aftur og rísa hærra. Hér varð Gracelandic til árið 2020 og hér hefur það orðið að félagsáhrifavistkerfi þar sem frumkvöðlastarf, nýsköpun, réttlæti í umhverfismálum og umboð mætast.

Árið 2023 hlaut ég Global Women Innovators and Inventors Network-verðlaunin (GLOBALWIIN) fyrir sjálfbæran rekstur sem getur haft áhrif á líf fólks og frumkvöðlaverðlaun ársins frá FKA. Á sama ári tók ég þátt í Academy for Women Entrepreneurs (AWE) Accelerator, þar sem rekstraráætlunin mín hlaut þriðju verðlaun í flokki einstaklinga, af 42 þátttakendum. Þetta framtak, samstarf Háskóla Íslands og bandaríska sendiráðsins á Íslandi, varð síðan til þess að ég hlaut kynningu í gagnagrunni U.S. Bureau of Educational and Cultural Affairs. Greinina má lesa í heild sinni hér.

GLOBALWIIN2023, AWE2022, FKA2023-verðlaunin, Birt í Breska Vogue

Auk þessara viðurkenninga hef ég orðið þess heiðurs aðnjótandi að starfa í ýmsum nefndum. Ég hef meðal annars verið formaður sýnileikadagsins 2025 hjá FKA, þar sem ég tók á móti Höllu Tómasdóttur forseta sem aðalfyrirlesara, og setið í nefnd Nasdaq Iceland fyrir Ring the Bell for Gender Equality.

Á alþjóðasviði hef ég verið fulltrúi Íslands í framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir stöðu kvenna (UNCSW68 & 69), tekið  þátt í veitingu viðurkenningar til kvenréttindafrömuðarins Bodil Begtrup með danska sendiráðinu á kvenréttindadaginn, 19. júní, og aðstoðað við umræður um umhverfisvæna orku milli Kanada og Íslands.

Ég er ákaflega þakklát fyrir þann stuðning sem ég hef fengið síðan ég stofnaði Gracelandic. Frá fyrstu konunni sem veitti mér vettvang til að tjá mig og sýna hönnun mína, til þeirra sem pöntuðu vörur frá mér fyrirfram án þess að þekkja mig, til kvenna sem tilnefndu mig til verðlauna og minntust á mig á stöðum þar sem ég var ekki enn komin inn.

Ég vil þakka þeim stofnunum sem hafa stutt mig, unnið með mér og haft trú á mér – FKA, Stjórnvísi, Rótaríklúbb Garðabæjar, Ungum athafnakonum, Soroptimistaklúbb Hóla, Strætó, Háskóla Íslands, GLS á Íslandi og þeim mörgu systrum og vinum sem hafa staðið með mér

Þið hafið sannað að Ísland er þjóð og samfélag þar sem draumar geta dafnað.

Hér er einnig greinin á vefsíðu okkar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 2 klukkutímum
Grace skrifar: Frá Íslandi til umheimsins – Gracelandic, saga þrautseigju og sjálfbærni
EyjanFastir pennar
Fyrir 7 klukkutímum
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Ríkið, það er ég
Eyjan
Fyrir 18 klukkutímum
Nína Richter skrifar: Bréf frá „Fuckboy“
EyjanFastir pennar
Í gær
Dagur B. Eggertsson: Sjálfstæðismenn tala gegn betri vitund – tillaga Guðlaugs Þórs tefur Sundabraut um mörg ár eða sópar út af borðinu
EyjanFastir pennar
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
Eyjan
Í gær
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Imperio aðili að rammasamningi NATO
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Vextir og verðbólga: Seðlabankinn í sjálfheldu – vítahringur verðtryggingar og skammsýni

Pennar

Nína Richter skrifar: Bréf frá „Fuckboy“
Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?

Mest lesið

Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Réttarhöld í meiðyrðamáli Harðar gegn Hödd í farvegi
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Jón Skafti ráðinn forstöðumaður erlendra viðskipta hjá Póstinum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?

Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Átökin í borginni – stóra prófið fyrir Guðrúnu Hafsteins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Hreinsanir í borgarstjórn – konur áfram í valdastöðum

Orðið á götunni: Hreinsanir í borgarstjórn – konur áfram í valdastöðum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Er ekki bara komið nóg af Framsókn?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér

Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Orðið á götunni: Stóra Miðflokksfléttan
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn með Gallupkönnun um fylgi við mögulega oddvita

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn með Gallupkönnun um fylgi við mögulega oddvita
Eyjan
Fyrir 1 viku

Snorri býður sig fram til varaformanns

Snorri býður sig fram til varaformanns
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ingibjörg vill verða varaformaður Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?

Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segir orðaskipti Guðrúnar og Dags vera ein af ástæðum þess að fólk á erfitt með að treysta stjórnmálafólki
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður
Eyjan
Fyrir 1 viku

Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni

Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Andri Snær gefur lítið fyrir boð Stefáns Einars – „Á ég að mæta í viðtal til að rangfærslurnar verði viral?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sahara og Olís tilnefnd til tvennra alþjóðlegra verðlauna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Daði Már Kristófersson: Flokkarnir eru þrír og ólíkir en starfa saman eins og einn samhentur flokkur

Daði Már Kristófersson: Flokkarnir eru þrír og ólíkir en starfa saman eins og einn samhentur flokkur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins

Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins
Eyjan
Fyrir 1 viku
Kristrún Frostadóttir á lista með Lamine Yamal og Becky G
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?