Grace skrifar: Frá Íslandi til umheimsins – Gracelandic, saga þrautseigju og sjálfbærni

Eftir fimm ára frumkvöðlastarfi get ég í dag sagt að ég hafi skapað fyrirtæki sem hefur unnið tvenn alþjóðleg verðlaun og tvenn innlend verðlaun og birst í Breska Vogue: Gracelandic, sérhæft hægtískumerki sem er að þróast yfir í áhrifamiðað sjálfbærnivistkerfi. Draumur sem hófst með engu nema hugrekki, ákveðni og þeirri trú að þegar viljinn væri fyrir hendi væri allt hægt. Tvær hendur, ein hugsjón og draumur sem neitaði að deyja.
Fyrir nokkrum mánuðum barst mér óvæntur póstur, tilnefning og tækifæri til að vera fulltrúi Íslands á afhendingu Queen of Nature-afreksverðlaunanna – Konur í umhverfistextíliðnaðinum á Alþjóðlegri ráðstefnu kvenna í landbúnaðar- og lífrænni framleiðslu (Queen of Nature Award of Excellence – Women in Eco-Textile at the Global Summit for Women in AgriTech and Bioeconomy) sem haldin var 24.-27. september 2025 í Antoing á Your Nature Eco Resort Belgium.
Þessi alþjóðlega ráðstefna veitti viðurkenningu tíu konum víðsvegar að úr heiminum sem hafa með vinnu sinni haft mótandi áhrif á sjálfbærni, einstaka leiðtogafærni, nýsköpun og frumkvöðlastarf á sviði lífrænnar og landbúnaðartækni. Í veislunni 26. september stóð ég á meðal þeirra þegar þrautseigar konur með áhrif og tilgang voru kallaðar upp. Þegar mitt nafn var kallað steig ég fram með Ísland í hjarta mér. Af hverju? Nafnið Gracelandic er dregið af orðunum tveimur Grace og Icelandic. Þetta var eins og heimkoma eða örlagastund. Fyrir innflytjendakonu sem átti enga fjárfesta, engin fjölskyldutengsl og takmörkuð aðföng – ekkert nema tíma, erfiðisvinnu og allt sitt sparifé – var þessi viðurkenning sönnun þess að með dugnaði og þrautseigju má sigrast á öllum hindrunum.
Meðal gesta voru Edouard de Ligne prins, Isabella Orsini de Ligne de La Trémoïlle prinsessa, tignir alþjóðlegir gestir, ráðherrar, þingmenn og merkir frumkvöðlar og leiðtogar sem deila ástríðu fyrir umhverfistextíl, landbúnaðartækniiðnaðinum, sjálfbærni og framtíð meðvitaðrar framleiðslu. Gestir frá yfir 70 löndum um allan heim, ásamt 7 heiðurslöndum frá hverri heimsálfu, m.a. Kanada, Brasilíu, Alsír, Fílabeinsströndinni, Egyptalandi og Indlandi komu saman á Your Nature Eco-Resort til að ræða lífræna og tæknilega nýsköpun á sviði sjálfbærs landbúnaðar. Þessi ráðstefna einkenndist af alþjóðlegu samstarfi og stuðningi við konur í leiðtogastöðum í landbúnaði og lífhagkerfistækni.
Þessi heiður styrkir áherslu mína á hægtísku, náttúruleg efni og textílnýsköpun og eflir mig í því markmiði mínu að sjá Gracelandic vaxa og láta gott af sér leiða, að nota tísku til að brúa bilið milli fólks, plánetunnar og tilgangs okkar.
Gracelandic stóð líka fyrir fyrstu Gracelandic Echo-ráðstefnunni 26. september 2024 í Innovation House í Reykjavík. Ráðstefnuna sóttu meðal annars forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, og félags- og vinnumarkaðsráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, sem aðalfyrirlesarar og virtir gestir, ásamt forsetaherra og framkvæmdastjóra Just Björn, Birni Skúlasyni, Áshildi Linnet, sérfræðingi í innflytjendamálefnum, framkvæmdastjórum, fjárfestum, stofnendum, fræðimönnum og fólki úr ýmsum atvinnugeirum.
Við göngum aldrei ein. Ég er ákaflega þakklát Íslandi, landinu sem varð heimili mítt og upphafsreitur. Ísland hafði trú á mér áður en heimurinn kallaði nafn mitt. Það veitir mér rými til að vaxa, mistakast, byrja aftur og rísa hærra. Hér varð Gracelandic til árið 2020 og hér hefur það orðið að félagsáhrifavistkerfi þar sem frumkvöðlastarf, nýsköpun, réttlæti í umhverfismálum og umboð mætast.
Árið 2023 hlaut ég Global Women Innovators and Inventors Network-verðlaunin (GLOBALWIIN) fyrir sjálfbæran rekstur sem getur haft áhrif á líf fólks og frumkvöðlaverðlaun ársins frá FKA. Á sama ári tók ég þátt í Academy for Women Entrepreneurs (AWE) Accelerator, þar sem rekstraráætlunin mín hlaut þriðju verðlaun í flokki einstaklinga, af 42 þátttakendum. Þetta framtak, samstarf Háskóla Íslands og bandaríska sendiráðsins á Íslandi, varð síðan til þess að ég hlaut kynningu í gagnagrunni U.S. Bureau of Educational and Cultural Affairs. Greinina má lesa í heild sinni hér.
Auk þessara viðurkenninga hef ég orðið þess heiðurs aðnjótandi að starfa í ýmsum nefndum. Ég hef meðal annars verið formaður sýnileikadagsins 2025 hjá FKA, þar sem ég tók á móti Höllu Tómasdóttur forseta sem aðalfyrirlesara, og setið í nefnd Nasdaq Iceland fyrir Ring the Bell for Gender Equality.
Á alþjóðasviði hef ég verið fulltrúi Íslands í framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir stöðu kvenna (UNCSW68 & 69), tekið þátt í veitingu viðurkenningar til kvenréttindafrömuðarins Bodil Begtrup með danska sendiráðinu á kvenréttindadaginn, 19. júní, og aðstoðað við umræður um umhverfisvæna orku milli Kanada og Íslands.
Ég er ákaflega þakklát fyrir þann stuðning sem ég hef fengið síðan ég stofnaði Gracelandic. Frá fyrstu konunni sem veitti mér vettvang til að tjá mig og sýna hönnun mína, til þeirra sem pöntuðu vörur frá mér fyrirfram án þess að þekkja mig, til kvenna sem tilnefndu mig til verðlauna og minntust á mig á stöðum þar sem ég var ekki enn komin inn.
Ég vil þakka þeim stofnunum sem hafa stutt mig, unnið með mér og haft trú á mér – FKA, Stjórnvísi, Rótaríklúbb Garðabæjar, Ungum athafnakonum, Soroptimistaklúbb Hóla, Strætó, Háskóla Íslands, GLS á Íslandi og þeim mörgu systrum og vinum sem hafa staðið með mér
Þið hafið sannað að Ísland er þjóð og samfélag þar sem draumar geta dafnað.
