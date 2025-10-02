fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“

Eyjan
Fimmtudaginn 2. október 2025 14:17

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Stjórn Eflingar stéttarfélags  hefur sent frá sér ályktun þar sem harðorðar athugasemdir eru gerðar við málflutning Finnbjörns Hermannssonar, forseta ASÍ, í tilefni af niðurstöðu könnunar sem birt var í gær og leiddi ljós að 70% launafólks nái endum saman á meðan 30% launþega glími við verulegar erfiðar aðstæður.

Finnbjörn gerði stöðu þessara 30% hóps, sem margir innflytjendur tilheyra, að umtalsefni sínu og sagði margt annað útskýra stöðu hans en launamun. Til að mynda íslenskukunnátta og skortur á tengslaneti sem þýðir að þessi hópur er útsettari fyrir láglaunastörfum en aðrir þrátt fyrir góða menntun. Við þennan málflutning eru forsvarsmenn Eflingar, með Sólveigu Önnu Jónsdóttur í fararbroddi, ósátt og segja að Samtök atvinnulífsins hljóti að fagna honum.

Segja að Samtök atvinnulífsins hljóta að fagna orðum Finnbjörns

„Stjórn Eflingar gagnrýnir vitundarleysi um eðli stéttaskiptingar sem birtist í ummælum forseta ASÍ. Í stað þess að viðurkenna að erfið staða verkafólks á íslenskum vinnumarkaði er tilkomin vegna kerfislægra þátta, líkt og kröfu atvinnurekenda um ódýrt vinnuafl til að knýja áfram hjól atvinnulífsins, leitar hann í yfirborðskenndar og villandi greiningar. Samtök atvinnulífsins hljóta að fagna skoðunum forseta ASÍ sem leysir atvinnurekendur undan ábyrgð á ólíðandi ástandi og varpar henni þess í stað á opinber kerfi og einstaklingsbundna þætti, eins og menntunarstig,“ segir í ályktun Eflingar.

Þá segir í ályktuninni að Finnbjörn sé greinilega ekki meðvitaður um að „markmið þeirra atvinnurekenda sem hafa aðflutt fólk í vinnu er að hámarka gróða sinn á kostnað launa vinnuaflsins.“

„Til þess er þaulreyndum og markvissum aðferðum beitt: Kerfi eru útbúin sem gera mikinn innflutning á vinnuafli mögulegan til þess að halda launum verkafólks niðri. Verkafólk er látið vinna á óeðlilega miklum vinnuhraða til að hámarka arðsemi fyrirtækjanna. Verkafólk er látið vinna við mikla undirmönnum til að lækka launakostnað, og fólki er sagt upp ef að það gerir sig líklegt til að leita leiða til að bæta aðstæður sínar og vinnufélaga sinna á vinnustað.“

Gagnrýna að tekið sé undir málflutninga menntastétta

Þá er fullyrt að félög háskólamenntaðra leggi sitt af mörkum til að viðhalda ástandinu með því að láta sem eina leiðin til þess að öðlast efnahagslegt öryggi sé að feta menntaveginn.

„Stjórn Eflingar gagnrýnir að forseti ASÍ skuli með afstöðu sinni taka undir málflutning BHM og annara fulltrúa menntastéttanna, málflutning sem notaður er markvisst til að beina sjónum almennings frá afleiðingum þess arðránskerfis sem vinnuaflið þarf að búa við.  Stjórn Eflingar lýsir yfir vonbrigðum yfir því að málflutningur samninganefnda félagsins og þess hugrakka verkafólks sem leitt hefur kjarabaráttu almennings á Íslandi með verkfallsaðgerðum á höfuðborgarsvæðinu skuli ekki hafa náð eyrum forseta ASÍ. Sú skylda hvílir á forystu ASÍ að horfast heiðarlega í augu við þann mikla vanda sem verkafólk stendur frammi fyrir vegna stéttaskiptingar og misskiptingar í íslensku þjóðlífi,“ segir ennfremur í ályktuninni.

Ályktunina má lesa í heild sinni hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 1 klukkutíma
Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“
Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?
EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Segir orðaskipti Guðrúnar og Dags vera ein af ástæðum þess að fólk á erfitt með að treysta stjórnmálafólki
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður
Eyjan
Í gær
Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni
EyjanFastir pennar
Í gær
Andri Snær gefur lítið fyrir boð Stefáns Einars – „Á ég að mæta í viðtal til að rangfærslurnar verði viral?“
Eyjan
Í gær
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Mest lesið

Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“

Nýlegt

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Amorim mátti ekki selja þrjá leikmenn en tveir þeirra eru farnir
Ríkharð segir áhugaverðar sögur á kreiki um hugsanlega heimkomu Heimis
Birta mynd af meintum hryðjuverkamanni í Manchester
Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann
Íþróttakonan Hekla Sif: Átröskunin tók yfir líf mitt
Eyjan
Í gær
Daði Már Kristófersson: Flokkarnir eru þrír og ólíkir en starfa saman eins og einn samhentur flokkur
Eyjan
Í gær

Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins

Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins
Eyjan
Í gær
Kristrún Frostadóttir á lista með Lamine Yamal og Becky G
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Daði Már Kristófersson: Hvatinn til að gera betur er veikur hjá hinu opinbera

Daði Már Kristófersson: Hvatinn til að gera betur er veikur hjá hinu opinbera
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Hlutabréfaverð í Icelandair rýkur upp eftir tíðindi dagsins

Hlutabréfaverð í Icelandair rýkur upp eftir tíðindi dagsins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Daði Már Kristófersson: Stenst ekki að leiðrétting veiðigjalda setji allt í kaldakol

Daði Már Kristófersson: Stenst ekki að leiðrétting veiðigjalda setji allt í kaldakol
Eyjan
Fyrir 4 dögum
VG býður fram í eigin nafni í borginni – Svandís fer ekki aftur í borgarmálin
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!

Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Daði Már Kristófersson: Ríkissjóð þarf að reka með afgangi – áföll munu ríða yfir

Daði Már Kristófersson: Ríkissjóð þarf að reka með afgangi – áföll munu ríða yfir
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Já Takk – Tími til kominn að standa með fötluðu fólki
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orka hlýtur alþjóðleg markaðsverðlaun

Orka hlýtur alþjóðleg markaðsverðlaun
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Ásmundur Einar hættur í stjórnmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?

Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vandræðagangur hjá Sjálfstæðismönnum í borginni – er Katrín svarið?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Vilhjálmur greinir frá uppsögnum hjá Norðuráli í dag – „Það er ömurlegt og þungbært að missa lífsviðurværi sitt“

Vilhjálmur greinir frá uppsögnum hjá Norðuráli í dag – „Það er ömurlegt og þungbært að missa lífsviðurværi sitt“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Edda María leiðir stafræna markaðsþjónustu Vettvangs
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Leiðir fyrrum formaður Stúdentaráðs lista Viðreisnar í Reykjavík?

Orðið á götunni: Leiðir fyrrum formaður Stúdentaráðs lista Viðreisnar í Reykjavík?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Guy Verhofstadt: Evrópa þarf að þjappa sér betur saman og byggja upp hernaðarmátt í gerbreyttri heimsskipan
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: SA reyna að slá ryki í augu fólks – skammast sín samt pínulítið