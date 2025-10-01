fbpx
Miðvikudagur 01.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Sahara og Olís tilnefnd til tvennra alþjóðlegra verðlauna

Miðvikudaginn 1. október 2025 11:31

Alexandra Ósk Sigurjónsdóttir Jensen (Playable), Andreas Fabricius (Playable), Eva Þorsteinsdóttir (Sahara), Þyrí Dröfn Konráðsdóttir (Olís)

Auglýsingastofan Sahara og Olís hafa verið tilnefnd til hinna eftirsóttu European Paid Media Awards 2025 fyrir herferðina Sumarleikur Olís 2024. Í tilkynningu frá fyrirtækjunum kemur fram að herferðin hafi verið tilnefnd í tveimur flokkum: Paid Media Campaign of the Year og Paid Social Campaign of the Year, fyrir það sem kallað er „Engaging Gamification for Brand Loyalty“ á vefsíðu verðlaunanna. Sumarleikurinn hefur enn fremur hlotið tvær tilnefningar hjá hinum virtu Global Digital Excellence Awards í sambærilegum flokkum og á sömu forsendum.

Sumarleikurinn stóð yfir frá 14. júní til 21. ágúst og var markhópurinn fólk á aldrinum 18–65+ um allt land. Aðalleikurinn var lukkuhjól sem þátttakendur gátu snúið daglega og átt von á að hreppa einhvern af fjölmörgum skemmtilegum vinningum sem lukkuhjólið hafði að geyma. Playable var valið sem vettvangur fyrir leikinn og hann var kynntur með blönduðu markaðsefni á bæði innlendum og erlendum miðlum. Leikurinn fékk yfir 260 þúsund skráningar, sem verður að teljast frábær árangur, og þess má einnig geta að leitað var að „Sumarleik Olís“ á Google meira en 10 þúsund sinnum á tímabilinu.

„Markmiðið með herferðinni var að skapa virðisaukandi upplifun fyrir viðskiptavini og nýta til þess „gamification“ í markaðsstarfinu. Með þessari nálgun erum við jafnframt að styðja við þá langtímastefnu félagsins að styrkja í sífellu tengingu viðskiptavina við vörumerkið og veita þeim meira en aðeins hefðbundna þjónustu,“ er haft eftir Þyrí Dröfn Konráðsdóttur, markaðsstjóra Olís.

Þá segir Eva Þorsteinsdóttir, viðskiptastjóri og partner hjá Sahara: „Hlutverk okkar er að móta og samþætta markaðsaðgerðir, við skoðum allar upplýsingar og í kjölfarið rýnum við gögnin og nýtum þau til að dýpka skilning okkar á viðskiptavinum. Þetta ferli gerir okkur kleift að hámarka áhrif herferða, efla samskipti við viðskiptavini og tryggja að við bjóðum þeim viðeigandi tilboð og veitum upplýsingar á réttum tíma, á sem markvissastan hátt. Með því að nota þessa nálgun, viðhalda stöðugri endurgjöf og læra af fyrri herferðum, þá getum við stöðugt verið að bæta hvernig við nálgumst og þjónustum viðskiptavinina.”

