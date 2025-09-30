Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins

Fasteignafélagið Þórkatla ehf., sem stofnað var af ríkinu til að kaupa íbúðarhúsnæði í Grindavík, skilaði 18,3 milljarða króna tapi á sínu fyrsta rekstrarári 2024. Tapinu veldur að mestu leyti virðisrýrnun fasteigna félagsins, sem metin var á 16,7 milljarða króna. Samkvæmt ársreikningi var gangvirði eignanna í árslok 53,8 milljarðar króna, en heildarkaupverð þeirra hafði verið um 70,6 milljarðar.
Þórkatla hafði í árslok gengið frá kaupum á 925 í Grindavík. Þar sem jarðhræringar á svæðinu halda áfram hefur félagið hvorki hafið leigu né sölu eigna. Það hefur þó boðið upp á svonefnda hollvinasamninga, sem heimila fyrri eigendum takmörkuð afnot af húsnæðinu. Félagið áætlar að hefja útleigu þegar talið verður öruggt að dvelja í bænum, en sölutekjur gætu orðið aðaltekjustofninn eftir nokkur ár.
Rekstrarútgjöld Þórkötlu á árinu námu tæpum hálfum milljarði, þar af 222 milljónir í aðkeypta sérfræðiþjónustu og 64 milljónir í laun. Þar af voru laun og hlunnindi framkvæmdastjórans, Örns Viðars Skúlasonar, 17,9 milljónir króna í fyrri og laun og hlunnindi stjórnarmanna voru 5,3 milljónir króna. Áætlaður kostnaður fyrir árið 2025 er nærri einum milljarði króna.
Ríkisendurskoðun, sem endurskoðaði reikningana, veitti félaginu fyrirvaralausa áritun en benti á verulega óvissu um rekstrarhæfi. Félagið var með neikvætt veltufé upp á 1,15 milljarða króna í árslok og ekki var búið að ganga frá öllum fjármögnunarsamningum fyrir áritun reikningsins. Þá benti Ríkisendurskoðun einnig á að virðismat fasteignanna byggi á forsendum sem geta breyst hratt, meðal annars um goslok, söluverð og ávöxtunarkröfu.
Í árslok nam eigið fé Þórkötlu 20,6 milljörðum króna og eiginfjárhlutfallið var 38%. Skuldir félagsins námu 33,2 milljörðum, þar af 32 milljarðar í langtímalánum við ríkið, viðskiptabanka og lífeyrissjóði.
Framtíð félagsins er háð því hvenær jarðhræringum við Grindavík linnir og hvort markaður fyrir fasteignir í bænum myndast á ný. Í bjartsýnustu sviðsmyndinni er gert ráð fyrir að jafnvægi í fjárstreymi náist með leigu- og sölutekjum seinnihluta ársins 2026 eða á árinu 2027.