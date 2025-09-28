fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir

Eyjan
Sunnudaginn 28. september 2025 16:30

Friðrik V konungur í túlkun sænska málarans Carl Gustaf Pilo. Olíumálverk frá miðri átjándu öld.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í ársbyrjun 2020 var brjóstmynd Friðriks V, konungs Danmerkur og Noregs 1746–1766, stolið úr hátíðarsal Konunglega listaakademísins (d. Det Kongelige Danske Kunstakademi) í Kaupmannahöfn. Í bréfi sem ræninginn skildi eftir stóð að hann vildi með athæfinu vekja athygli á að Charlottenborg, þar sem Listaakaemíið er til húsa, hafi verið reist fyrir tekjur af þrælaverslun en Friðrik V var stofnandi akademísins. Spellvirkinn hafði varpað brjóstmyndinni í höfnina og kafarar fundu ónýtar leifar hennar nokkrum mánuðum síðar. Lektor við Konunglega listaakademíið, Katrine Dirckinck-Holmfeld, játaði á sig afbrotið. Hún var í kjölfarið rekin úr starfi og kærð til lögreglu. Í viðtali við DR2 kvaðst hún stolt af skemmdarverkinu, brjóstmyndin hefði afmyndast og verknaðurinn þar með fullkomnaður.

Afbrotið sem Dirckinck-Holmfeld kallaði listgjörning er endurómur af menningarbylgju vestanhafs sem reis sem hæst um þær mundir þar sem ráðist var að minnismerkjum á þeim grundvelli að óhæfa væri að hampa hinum framliðna. Í frétt bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar CNN kom fram að árið 2021 hefðu alls 73 líkneski er tengdust Suðurríkjasambandinu (e. Confederate States of America) verið fjarlægð eða endurnefnd en þau ríki sem að sambandinu stóðu studdu áframhaldandi þrælahald og minnisvarðarnir því tengdir við kynþáttahatur.

Þessi menningarbylgja tók á sig enn úrkynjaðri mynd hér á landi árið 2022 þegar listakonurnar Bryndís Björnsdóttir og Steinunn Gunnlaugsdóttir stálu verki Ásmundar Sveinssonar sem sýnir Guðríði Þorbjarnardóttur, fyrstu hvítu móðurina í Nýja heiminum. Að áliti listakvennanna væri verkið „rasískt“ en upp úr hinu stolna verki útbjuggu þær nýtt „verk“. Helgi Sæmundur Helgason, afabarn myndhöggvarans, gat þess í aðsendri grein á Vísi að með þessu væri vegið að æru Ásmundar enda gæfi höggmyndin ekkert tilefni til þeirrar ályktunar að það fæli í sér einhvers konar upphafningu hvíta kynstofnsins. Helgi Sæmundur sagði gjörninginn vekja óþægileg hugrenningatengsl við þá nýleg niðurbrot minnismerkja vestanhafs — þar sem ekki þyrfti að efast um að menn hafi aðhyllst kynþáttahyggju.

Hér kvikna ótal spurningar um umgengni við söguna og sögulegt endurmat, til að mynda hvort rétt sé að leggja síbreytilega mælikvarða samtímans á viðburði fortíðar — eða hvort ekki sé réttara við athugun sögunnar að setja sig eins mikið inn í fyrri tíðaranda og okkur nútímamönnum frekast er unnt. Ég hygg að flestir sagnfræðingar hallist að hinu síðarnefnda en slíkt er þó æði vandasamt og krefst mikils lærdóms.

Séra Friðrik felldur af stalli

Síðla árs 2023 kom út ævisaga séra Friðriks Friðrikssonar sem Guðmundur Magnússon sagnfræðingur skráði. Bókin olli miklu fjaðrafoki, einkanlega frásögn sem þar birtist og eignuð er ónafngreindum heimildarmanni sem Guðmundur kallar „Kristin“. Samkvæmt frásögninni, sem ekki er nákvæm, á séra Friðrik að hafa leitað á viðkomandi er hann var ungur árum en séra Friðrik var á þeim tíma orðinn háaldraður maður og líklega alblindur. Guðmundur hefur allnokkurn fyrirvara á umfjöllun sinni í bókinni og það hafði hann líka í viðtali við fjölmiðlamanninn Egil Helgason í bókmenntaþætti hans, Kiljunni. Þrátt fyrir það urðu afleiðingarnar meiriháttar.

Borgarráð ákvað á fundi sínum hinn 23. nóvember 2023 að fjarlægja minnismerkið um séra Friðrik sem staðið hafði á horni Lækjargötu og Amtmannsstígs frá árinu 1955, en það er álitið eitt af höfuðverkum Sigurjóns Ólafssonar myndhöggvara. Athygli vekur að þegar borgarráð tók umrædda ákvörðun lá ekki fyrir rannsóknarskýrsla í málinu sem KFUM hafði óskað eftir. Málið hafði raunar ekki fengið neina yfirvegaða umfjöllun. Stjórnmálamennirnir hröpuðu bara að þeirri ályktun sem þeim þótti líklegust til vinsælda fallin þá stundina — allir sem einn.

Í kjölfar þess að Reykjavíkurborg lét fjarlægja verkið hófust deilur um yfirráðarétt að því. Styttan hafði verið reist fyrir forgöngu helstu forystumanna þjóðfélagsins snemma á sjötta áratugnum og efnt til samskota til gerðar og uppsetningar hennar. Birgitta Spuhr, ekkja Sigurjóns Ólafssonar, telur að hún og aðrir erfingjar listamannsins eigi höfundarrétt að verkinu og það eigi því að afhenda listasafni Sigurjóns í Laugarnesi. Reykjavíkurborg hefur fram til þessa aftekið það með öllu.

Séra Friðrik er ekki „vörumerki“

Annars hafði útgáfa ævisögu séra Friðriks mun margháttaðri eftirmál — einn dáðasti Íslendingur síðustu aldar var skyndilega stimplaður kynferðisafbrotamaður. Þetta vekur upp áleitnar spurningar um það hvernig rétt sé að umgangast söguna; hversu viðamiklar og áreiðanlegar heimildir þurfi að vera svo unnt sé að fella dóma um menn og málefni. Þegar lifandi menn eiga í hlut eru mál rannsökuð vandlega áður en hægt er að komast að niðurstöðu um sekt eða sakleysi þess sem sakaður er um refsiverðan verknað. Þetta leiðir meðal annars af grundvallarreglu siðaðs samfélags að menn teljast saklausir uns sekt hefur verið sönnuð. En eftir því sem lengra líður frá meintum afbrotum verður vitaskuld örðugra að færa sönnur á hvað gerst hefur; meta hvort sannanir teljist fullnægjandi. Þá er ekki heldur hægt að útiloka rangar sakargiftir.

Skýrsla KFUM um málið fæst ekki birt opinberlega, en hún fól ekki í sér eiginlega rannsókn heldur var sögum safnað. Framkvæmdastjóri félagsins komst engu að síður svo að orði laust fyrir jólin 2023 að skýrslan sýndi það „hafið yfir allan vafa að séra Friðrik hafi farið yfir eðlileg mörk í samskiptum við börn“ og bætti því við að ásýnd „séra Friðriks væri því sködduð“ og hygðist KFUM ekki nota nafn hans sem „vörumerki“. Orðalag framkvæmdastjóra KFUM vekur óneitanlega athygli — séra Friðrik sé í huga stjórnar félagsins „vörumerki“ líkt og það sé framleiðandi einhvers varnings á markaði. Samkvæmt heimildum mínum hafði ráðgjafi í almannatengslum á viðskiptasviðinu komið hér að málum enda ber orðalagið merki slíkrar ráðgjafar. Vitaskuld verður arfleifð af þessu tagi ekki afmáð og þær rætur sem hér um ræðir svo djúpar og margþættar að með engu móti verður jafnað við „vörumerki“, slíkt jaðrar við kjánaskap.

Ég fæ ekki séð frá sjónarhóli sagnfræðinnar að dregnar verði neinar öruggar ályktanir út frá umræddum frásögnum eingöngu. Viðmælandi Guðmundar Magnússonar hefur ekki komið fram og aðeins ein frásögn í skýrslu þeirri sem unnin var fyrir KFUM mun vera frá fyrstu hendi og aðrar þá endursagnir. Fálm og þreifingar séra Friðriks verður líka að skoða í því ljósi að hann var orðinn aldurhniginn og líklega alblindur.

Málið er óupplýst

Mál séra Friðriks þarf að gaumgæfa miklu betur, frá fleiri sjónarhornum og fleiri raddir þurfa að heyrast. Rétt væri að stjórn KFUM gerði skýrslu sína opinbera, legði fram öll gögn, sem mér virðist raunar að séu rýrari að vöxtum en látið hefur verið í veðri vaka. En yrðu heilindi séra Friðriks enn dregin í efa að því loknu væri rétt að taka gögnin og málið til frekari meðferðar og gaumgæfa hvort tveggja frá sjónarhóli lögfræðinnar og sagnfræðinnar. Við slíka athugun þyrfti að gæta þess að öll hugsanleg sjónarmið kæmu fram — jafnvel þannig að efnt yrði til rökræðu fyrir opnum tjöldum, þar sem mætti hugsa sér að valinkunnir lögmenn tækju að sér málflutning.

Því má síðan velta upp hvort borgarfulltrúarnir sem tóku ákvörðun um niðurrif minnismerkisins án undangenginnar rannsóknar séu nokkru betri en þeir spellvirkjar sem getið var að framan þar eð einungis vandleg rannsókn og rökræða mun færa okkur nær hinu sanna í þessu máli, nær niðurstöðu sem samboðin er siðmenntuðu menningarríki.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki

Pennar

Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?

Mest lesið

Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Chamberlain hættir með Breiðablik og fer til Svíþjóðar
Óli Kristjáns hættir með Þrótt – Verður aðstoðarþjálfari landsliðsins
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Potter tjáir sig eftir brottreksturinn
Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli

Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri

Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir

Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur

Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Ekki vera það sem þú ert

Sigmundur Ernir skrifar: Ekki vera það sem þú ert
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!

Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Nína Richter skrifar: Frelsi til að vera tussa
EyjanFastir pennar
28.08.2025
Svarthöfði skrifar: Sjálfstæðisflokkurinn á aðeins einn kost í stöðunni
EyjanFastir pennar
28.08.2025

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sleggjudómar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sleggjudómar
EyjanFastir pennar
27.08.2025

Thomas Möller skrifar: Er Ísland fimm stjörnu land?

Thomas Möller skrifar: Er Ísland fimm stjörnu land?
EyjanFastir pennar
24.08.2025
Björn Jón skrifar: Sukkið vestur á Melum
EyjanFastir pennar
24.08.2025
Svarthöfði skrifar: Rétt mál, herre gud!