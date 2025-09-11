fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum

Eyjan
Fimmtudaginn 11. september 2025 16:30

Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Mynd: Stjórnarráð.

Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir veturinn er áhersla lögð á tiltekt í útlendingamálum. Felur hún í sér að afnema séríslenskar reglur og samræma löggjöfina í þessum málaflokki við löggjöf annars staðar á Norðurlöndunum. Frá þessu greinir á vef Stjórnarráðs.

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir:

„Við ætlum að ná góðri stjórn á landamærunum. Við megum ekki leyfa jöðrunum að stýra umræðunni, heldur þurfum við að ráðast í nauðsynlegar aðgerðir. Og það er ég að gera núna. Á sama tíma ber okkur skylda til að taka vel á móti því fólki sem hér sest að þannig að fólk njóti raunverulegra tækifæra. Þau mál sem ég mun mæla fyrir í haust eru öll mikilvæg skref í átt að því að tryggja velferð íbúa landsins til framtíðar.“

Brotamenn geta misst alþjóðlega vernd

Endurflutt verður frumvarp um afturköllun alþjóðlegrar verndar þeirra sem hafa framið alvarleg eða ítrekuð brot, sem og þeirra sem taldir eru geta ógnað öryggi ríkisins. Einnig verður afnumin sér íslensk regla um að eftir 18 mánaða dvöl fái umsækjandi um alþjóðlega vernd sjálkrafa dvalarleyfi vegna tafa á málsmeðferð. Um þetta segir dómsmálaráðherra:

„Þetta eru nauðsynlegar breytingar sem við þurfum að ráðast í. Ríkisstjórnin er samhent um þessar aðgerðir sem snúast fyrst og fremst um að framfylgja skynsamlegri og ábyrgri stefnu. Með þessu sendum við heilbrigð skilaboð um þær kröfur sem við gerum til fólks sem hingað flyst.“

Einnig stendur til að leggja fram frumvarp um uppbyggingu brottfararstöðvar sem og fleiri mál, en nánar má lesa um þetta hér.

Framkvæmdastjóri N1: Látum breytingar koma hratt fram í verðinu – bæði til lækkunar og hækkunar
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína

