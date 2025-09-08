fbpx
Brynjar er einsamall í hópferð erlendis – „Fullkomlega stjórnlaust“

Mánudaginn 8. september 2025 13:43

Brynjar Níelsson

Brynjar Níelsson, héraðsdómari, greinir frá því að hann hafi verið í Póllandi um helgina ásamt eiginkonu sinni og fleiri í hópferð.

„Soffíu tókst að draga mig til Póllands með lögfræðingum sem komnir eru af léttasta skeiði og rúmlega það. Þarna er góð blanda af dómurum, lögmönnum og flíspeysulögfræðingum.“

Segir Brynjar að í slíkum ferðum sjáist vel hvað kaupfíkn er algengur sjúkdómur og segir hann sjúkdóminn ágerast í ódýru landi þegar fólk telur sig gera góð kaup.

„Sést vel í svona ferðum hvað kaupfíkn er algengur sjúkdómur sem lítill gaumur gaumur er gefinn af stjórnvöldum og meðferðarúrræði því af skornum skammti. Fíknin ágerist þegar sjúklingarnir halda að þeir séu að gera góð kaup í ódýru landi. Held að það þurfi ekkert minna en þjóðarátak í glímunni við þessa fíkn sem nær að heltaka gott og alla jafna skynsamlegt fólk.“

Virðist sem Brynjar sé laus við þessa fíkn, meðan hann sækir einn menningarviðburði á öldurhúsum og þekkt kennileiti borgarinnar.

„Meðan fíklarnir vaða á milli verslana, fullkomlega stjórnlaust, sæki ég menningarviðburði á öldurhúsum bæjarins. Nú sit ég að vísu í rútu á leið í heimsókn í Wyborowa verksmiðjuna sem framleiðir samnefndan vodkadrykk. Er ég einn í þeirri ferð eins og þegar ég heimsótti þekktar útrýmingarbúðir í gær.“

