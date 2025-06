Þorgerður Katrín um árás Bandaríkjanna á Íran – „Við verðum að forðast frekar stigmögnun“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hefur birt færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún bregst við árásum Bandaríkjanna á Íran í gærkvöldi.

„Kjarnorkuáætlun Íran er mikið áhyggjuefni og við hvetjum leiðtoga þeirra til að semja af heilindum um að binda endi á hana. Við verðum að forðast frekari stigmögnun á svæðinu. Ég endurtek: Alþjóðalög verða að leiða okkur – diplómatík og samtal er eina leiðin fram á við.“

Iran‘s nuclear program is of great concern and we urge the leadership to negotiate in earnest to put an end to it. We must avoid further escalation in the region. I repeat: International law must guide us—diplomacy and dialogue are the only way forward.

— Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (@thorgkatrin) June 22, 2025