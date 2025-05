Bergþór Ólason þóttist vera túristi í leigubíl í gær og þá var svindlað á honum

Bergþór Ólason þingmaður Miðflokksins var einn þeirra fáu þingmanna sem sögðu nei við nýjum lögum um leigubifreiðaakstur árið 2022. Hann segir að frá upphafi hafi legið fyrir að lögin myndu hafa hörmulegar afleiðingar. Hann nefndi á Alþingi í dag að hann hafi sjálfur ákveðið að prófa hvaða viðmóti ferðamenn mæta í leigubifreiðum á Keflavíkurflugvelli.

„Frú forseti. Mig langar að koma með litla sögu úr hversdagslífinu. Við ræðum hér á eftir um breytingu á lögum um leigubifreiðar sem fóru hér illu heilli í gegnum þingið árið 2022 með fyrirsjáanlegum afleiðingum.“

Bergþór kom heim til Íslands í gær og þurfti þá að taka leigubíl. Hann ákvað, eftir að leigubílstjórinn spurði, að þykjast vera ferðamaður.

„Ég kom til landsins í gegnum flugvöllinn í Keflavík í gær og þurfti, þá sjaldan það gerist, að taka leigubíl þaðan. Þegar ég settist upp í leigubílinn og kom á daginn að ferðin var stutt var fyrsta sem ég heyrði var, með leyfi forseta: You have to take another car, þú þarft að taka annan bíl.

Ég þóttist ekki heyra þetta. Var skömmu síðar spurður hvort ég væri Íslendingur og ákvað að spila með og neitaði því, sagðist vera annarrar þjóðar. Ég var síðan spurður í hvaða erindagjörðum ég væri þarna, nei, hvort ég væri þarna sem túristi. Síðan er mér skutlað á þann stað sem ég hafði óskað eftir að vera færður á og þá kemur á daginn að ég hafði verið munstraður á stórhátíðartaxta klukkan fjögur á mánudegi.“

Bergþór tekur fram að þjóðin þurfi að komast úr þeim gír að trúa því ekki að nokkuð misjafnt eigi sér stað í leigubifreiðaakstri þó svo að langflestir leigubílstjórar séu heiðvirðir og góðir. Þarna leynist nefnilega svartir sauðir og þá þarf að nálgast af festu.

„En mér þótti þetta svona ástæða til að nefna þetta hér í upphafi þessarar umræðu sem fram undan er um breytingar á lögum um leigubíla, að þetta var svona raunheimareynsla af því sem hefur verið lýst hér mánuðum saman sem hálfgerðu stríðsástandi á Keflavíkurflugvelli.“