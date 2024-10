Ósk bauð sig fram og var hafnað – „Einu sinni stóð ég aftast, í svörtu“

segir Ósk Heiða Svansdóttir, sem á þessum tíma var ung markaðskona sem og sjálfboðaliði í samtökum þar sem hún taldi sig hafa ýmislegt fram að færa.

Ósk Heiða ákvað þó að taka höfnuninni ekki illa og ájvað að hún vildi ekki fara á mis við tækifærin.

Ósk Heiða er markaðsfólki að góðu kunn, í dag starfar hún sem framkvæmdastjóri viðskiptavina hjá Póstinum og hefur sinnt því starfi frá því í mars 2021, en áður vra hún forstöðumaður markaðsmála frá september 2019.

Ósk segir í færslu sinni á LinkedIn hafa fengið skemmtilega athugasemd frá kollega sínum um að í hennar skáp væri möguleiki að finna mjög margt, allt í litum.

„Einu sinni stóð ég aftast, í svörtu. Beið eftir því að vera boðið á ballið. Að hætta því var meðvituð ákvörðun og veistu, það er betra. Er meiri áhætta, einhverjum mun finnast þú glötuð og of mikið. En þú finnur líka hratt fólkið þitt. Fólk sem segir nafnið þitt þegar tækifæri bjóðast.

Eins og Brené Brown segir: Don’t try to win over the haters; you are not a jackass whisperer. If you’re not in the arena getting your ass kicked on occasion, I’m not interested in your feedback. We have to avoid cheap-seat feedback, the kind you get from people who are not being brave with their own lives.

Næst þegar þú stendur þig að því að bíða eftir að allt sé fullkomið eða að þér sé boðið upp, láttu vaða. Þetta er þitt ball, dansaðu.“