Dorrit tekur Vigdísi fram yfir Ólaf Ragnar – „Iceland´s greatest president“

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, er níræð í dag. Af því tilefni óskar Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú og eiginkona Ólafs Ragnars Grímssonar, henni til hamingju með daginn á samfélagsmiðlinum Instagram.

„Til hamingju kæra Vigdís, Iceland´s greatest president. Very many congratulations on your 90th birthday,“

segir Dorrit.

Vigdís naut mikilla vinsælda í embætti og sat í alls 16 ár í embætti. Ólafur Ragnar var þó umdeildari, en hann sat í 20 ár á forsetastóli.

Virðist Ólafur ekki standast samanburðinn við Vigdísi að mati Dorrit.