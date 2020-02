Vigdísi hótað málsókn vegna ummæla sinna – „See you in court“ – Sjáðu hvað hún sagði

Ef Vigdís Hauksdóttir, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, biðst ekki skriflegrar afsökunar og beri bókun sína í borgarráði til baka, hyggjast fyrirtækin sem standa að baki Secret Solstice hátíðinni höfða mál á hendur henni og krefjast skaðabóta. Þetta kemur fram á vef RÚV.

Vigdís ætlar ekki að verða við þessum kröfum, né biðjast afsökunar, það komi ekki til greina.

Forsagan er sú að lögmaður bandarísku rokkhljómsveitarinnar Slayer sagði í bréfi sem tekið var fyrir í borgarráði í janúar, að aðstandendur Secret Solstice hafi beitt Reykjavíkurborg blekkingum til að fá hátíðina samþykkta síðastliðið sumar, en Slayer fékk ekki borgað fyrir framkomu sína árið 2018 og stendur því í málaferlum við þáverandi eigendur.

Nýir eigendur tóku við Secret Solstice í fyrra og eru ósáttir við orð Vigdísar í þeirra garð í bókun hennar hvar hún gagnrýndi borgaryfirvöld fyrir aðkomu sína að hátíðinni og vísaði í bréf lögmanns Slayer:

Þrjú félög standa að Secret Solstice og þau segja að krafa Slayer komi þeim ekkert við, enda sé hún höfðuð á fyrri eigendur hátíðarinnar og einn þeirra telji sig hafa greitt sína skuld.

segir í bréfi aðstandenda Secret Solstice til Vigdísar.

„Ég tek slaginn fyrir alla kjörna fulltrúa. Það er nýtt að fyrirtæki hóti kjörnum fulltrúa lögsókn og það vegna saklausrar bókunar #seeyouincourt“

segir Vigdís á Facebook. Hún sagðist undrandi er hún ræddi við RÚV:

segir Vigdís við RÚV, en hún hefur frest til morgundagsins, 6. febrúar, til að verða við kröfunum, sem hún ætlar þó ekki að gera:

„Nei, ég segi í þessu máli eins og öðrum málum sem ég hef verið sökuð um: See you in court. Það er verið að hóta mér skertu málfrelsi. Ég læt ekki svona hótanir hafa áhrif á mig. Eftir því sem það þyngist í kringum mig þá veit ég að ég er á réttri braut,“