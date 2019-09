Björn hjólar í Þórdísi Lóu: „Tilraun til að skella skuldinni á kerfið frekar en þá sem ábyrgðina bera“

Björn Bjarnason, fyrrverandi borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, gagnrýnir borgarstjórnarmeirihlutann harðlega í pistli sínum í dag. Tilefnið er bakreikningur Sorpu upp á tæpa 1.4 milljarða króna sem upp komst á dögunum en Sorpa er í 56% eigu Reykjavíkurborgar.

Björn gagnrýnir viðbrögð og orðalag Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, formanns borgarráðs og oddvita Viðreisnar í borgarstjórn, um málið, en hún sagði:

Þetta segir Björn vera tilraun til að skella skuldinni á kerfið, frekar en þá sem raunverulega ábyrgð bera:

Björn týnir einnig til helstu málin frá kjörtímabilinu sem honum þykja til marks um mistök við fjármálastjórn Reykjavíkurborgar, á vakt Dags B. Eggertssonar, svosem Braggamálið, Mathúsið við Hlemm og vitann við Sæbraut:

Í lokin bendir Björn á gagnrýni Kristins Péturssonar, fyrrverandi alþingismanns, sem gagnrýndi fjármál borgarinnar einnig:

„Í fyrra var til „Samstæðureikningur Reykjavíkurborgar“ ( fyrir árið 2017) sem sýndi skuldir borgarinnar ásamt „dótturfyrirtækjum“. Nú er enginn slíkur samstæðureikningur – bara ársreikningur OR og svo ársreikningur borgarinnar. Samanlagðar skuldir borgarinnar + OR eru (báðir ársreikningar) virðast því 243% fyrir árið 2018. Ég reiknaði bara 93% af skuldum OR eins og eignahlutir borgarinnar í OR. Af hverju er „samstæðureikningurinn“ látinn hverfa fyrir árið 2018? Samt eru eftir fleiri skuldir – hlutur borgarinnar í skuldum Sorpu – Línu/Net o.fl. Borgin „á“ 56% í Sorpu og þar með 56% af skuldunum. Heildar skuldir borgarinnar virðast því komnar yfir 250% af veltu ( árslok 2018) – og enginn segir neitt… RÚV „fór á límingunum“ af hneykslun þegar Reykjanesbær skuldaði 230% af veltu… en þá var Sjálfstæðisflokkurinn þar í meirihluta sem er „allt annað mál“ Nú eru „réttir aðilar“ við stjórn Reykjavíkurborgar (að mati RUV?) og þá skal „logið með þögninni“ eins og maðurinn sagði… Óstjórnin hjá Reykjavíkurborg virðist á öllum sviðum – hrikaleg…“