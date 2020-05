Tók „ljótasta húsið í götunni“ í gegn

Joanna Lewis frá Kent, Bretlandi, átti eitt sinn „ljótasta húsið í götunni“. Síðustu þrjú árin hafa hún og eiginmaður hennar breytt því í sannkallað draumahús. Það hefur orðið svo ótrúleg breyting á húsinu að fólk hefur spurt hana hvort þau hafi byggt nýtt hús.

Joanna og eiginmaður hennar keyptu húsið árið 2017. Hún segir að nágranni hafi eitt sinn kallað það ljótasta húsið í götunni.

Joanna hefur verið dugleg að sýna frá ferlinu á Instagram og Twitter. Hún segir að húsið hafi verið „á hvolfi,“ svefnherbergin og baðherbergið á jarðhæð og eldhúsið og stofan á efri hæð.

Ári eftir að framkvæmdirnar hófust bættu þau við þriðju hæðinni. Húsið er nú með fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og tvennar svalir með fallegt útsýni yfir hafið.

Á sama tíma og húsið stækkaði, stækkaði fjölskylda þeirra og eignuðust þau tvö börn.

This half of the kitchen, now a nursery pic.twitter.com/BpqaSkGRt0

— Petite Side of Style (@joannechristina) May 10, 2020