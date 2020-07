Brjálað að gera hjá Millie Bobby Brown – Hannar skartgripalínu fyrir Pandora

Stranger Things leikkonan knáa, Millie Bobby Brown, hefur í samstarfi við Pandora hannað skartgripalínu sem komin er á markað. Hún byggir á sýn Millie um sumarstemningu og hönnuðirnir Francesco Terzo og A. Filippo Ficarelli unnu náið með henni í hönnunarferlinu. Millie segist hafa verið aðdáandi Pandora frá ungum aldri og að það sé draumi líkast að fá að koma að þessu skemmtilega verkefni. Hún segir að táknin sem hún valdi fyrir línuna standi fyrir það sem henni hugnist best við sumarið. „Hvert skart stendur fyrir skemmtilega minningu og er mér þýðingarmikið,“ segir Millie. Um er að ræða takmarkaða útgáfu sem samanstendur af litlum skartgripum sem settir eru á armband ásamt eyrnalokkum. Línan nefnist Pandora x Millie Bobby Brown og verður í sölu fram í desember á þessu ári.

Millie er frá Bretlandi og hóf feril sinn sem leikkona aðeins 9 ára gömul þegar hún fékk hlutverk í þáttunum Once Upon A Time in Wonderland. Eins og þekkt er fer Millie með hlutverk Eleven í þáttunum Stranger Things sem framleiddir eru af Netflix. Millie er aðeins sextán ára gömul en hefur afrekað margt. Hún lék í kvik-myndinni Godzilla: King Of The Monster, er í auglýsingasamstarfi við ýmis fyrirtæki og er með eigin snyrtivörulínu. Línan sem nefnist Florence er vegan og ekki prófuð á dýrum. Samstarfið við Pandora er enn ein rós í hnappagat þessa hæfileikaríku stúlku.