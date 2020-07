Hollywood-stjörnur sem byrjuðu í klámi

Það er ekki gefið að leikarar verði frægir. Það tekur tíma, hæfileika og mikla heppni. Sumar stjörnur þráðu frægðina það heitt að þær tóku sín fyrstu skref í skemmtanabransanum í klámi.

SYLVESTER STALLONE

Ítalski sjarmörinn Sylvester Stallone skaust upp á stjörnuhimininn þegar hann lék í klámmyndinni The Party at Kitty and Stud’s. Í kjölfarið fékk hann aukahlutverk í myndinni Downhill Racer. Ári seinna fékk hann sitt fyrsta aðalhlutverk og varð stuttu seinna heimsfrægur fyrir hlutverk sitt í Rocky.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Löngu áður en hann lék í Terminator, eða varð ríkisstjóri Kaliforníu, sat Arnold Schwarzenegger fyrir í nokkrum hommaklámtímaritum þegar hann var að reyna að meika það í Hollywood, eða svo segja sögusagnirnar.

PERREY REEVES

Perrey Reeves er hvað þekktust fyrir hlutverk sitt sem Mrs. Gold, eiginkona Ari Gold í þáttaröðinni vinsælu Entourage. Færri vita af ferli hennar sem klámstjörnu. Hún kom fram í klámmyndum fyrir Pornhub, XVideos og HD Porn.

JACKIE CHAN

Leikarinn lék í kínverskri grín klámmynd árið 1975, „All in the Family“. Eftir að hann fékk sitt fyrsta stórhlutverk árið 1978 í myndinni „Snake in the Eagle‘s Shadow“ sagði hann skilið við klám.

DAVID DUCHOVNY

Matt LeBlanc er ekki sá eini til að leika í klámseríunni The Red Shoe Diaries. David Duchovny lék í einum þætti þegar hann var að reyna að meika það í Hollywood. David sló seinna í gegn í X-Files og Californication.

CAMERON DIAZ

Cameron Diaz er vel þekkt í Hollywood og hefur leikið í stórmyndum á borð við There’s Something about Mary og The Holiday. Þegar hún var nítján ára gömul sat hún fyrir í BDSM-myndatöku ásamt tveimur öðrum fyrirsætum. Myndatakan var tekin upp á myndband og eftir að leikkonan sló í gegn í Hollywood seldi ljósmyndarinn rússnesku klámfyrirtæki myndbandið. Við tók barátta á milli lögfræðinga Cameron Diaz og ljósmyndarans.

MATT LEBLANC

Áður en Matt LeBlanc sló í gegn sem Joey Tribbiani í Friends vann hann ýmis störf. Hann lék í ljósbláu klámþáttunum Red Shoe Diaries á tíunda áratugnum. Hann var heldur blankur áður en hann nældi sér í hlutverkið í Friends. Þegar síðasta þáttaröðin fór í loftið fékk hann um 138 milljónir króna fyrir hvern þátt.



HELEN MIRREN

Helen Mirren tók sín fyrstu skref í kvikmyndabransanum þegar hún lék í klámmyndinni Caligula. Henni til varnar vissi hún ekki að þetta væri klámmynd. Leikstjórinn bætti við kynlífsatriðunum án hennar vitundar. Síðan hefur hún fengið ótal hlutverk í vinsælum bíómyndum og er ein virtasta leikkonan í Hollywood.