Áhrifavaldar vekja reiði fyrir að nota mótmælin til að afla sér vinsælda

Netverjar hafa harðlega gagnrýnt áhrifavalda fyrir að nota Black Lives Matter-mótmælin til að auka vinsældir sínar á samfélagsmiðlum. Nokkur myndbönd af áhrifavöldum hafa farið í dreifingu um samfélagsmiðla og vakið þar mikla reiði.

Í myndböndunum má sjá áhrifavalda stilla sér upp við verslanir sem hafa verið lagðar í rúst, brennandi bíla og fyrir framan mótmælagöngur, en ganga síðan í burtu og halda áfram með daginn og veginn.

Instagram og Twitter-síðan Influencers In the Wild deilir myndböndum af „áhrifavöldum á bak við tjöldin.“ Venjulega eru þetta fyndin og skemmtileg myndbönd sem kitla hláturstaugarnar. En nýjustu myndböndin hafa vakið mikla reiði og eru þessir áhrifavaldar sakaðir um að nýta sér mótmælin sér til að afla sér vinsælda.

Í einu myndbandinu má sjá konu stilla sér upp fyrir framan T-Mobile verslun í Los Angeles sem hafði verið lögð í rúst og karlmann taka mynd af henni, síðan gengur parið í burtu.

Í öðru myndbandi má sjá konu stilla sér upp fyrir framan mótmælagöngu, hún lagar hár sitt á meðan maður tekur mynd af henni. Þau ganga síðan í burtu og virðast ekki hafa nokurn áhuga á að taka þátt í friðsömum mótmælunum.

Ofangreind hegðun áhrifavaldanna hefur vakið mikla reiði á netinu. „Hættið að láta eins og mótmælin séu Coachella [tónlistarhátíðin],“ segir einn netverji.

Hér má sjá fleiri myndbönd.

This is neither the time nor the place pic.twitter.com/EMyXcx3oUB

The police barricaded the street for the protest, and this girl took it as an opportunity to get a picture in the middle of an empty street? GTFOH pic.twitter.com/D9NlxROH0q

— influencersinthewild (@influencersitw) June 2, 2020