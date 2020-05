Eitt virtasta viðskiptatímarit heims ásakar Kylie Jenner um umfangsmikin lygavef – Stjarnan svarar fullum hálsi

Viðskiptatímaritið Forbes segir að raunveruleikastjarnan Kylie Jenner sé ekki milljarðamæringur, og að í raun hafi hún aldrei verið það. Í fyrra hlaut hún titilinn yngsti sjálf­skapaði milljarða­mæringur allra tíma, en það var einmitt Forbes sem gaf henni titilinn þegar hún var bara 21 árs.

Forbes fjallaði um málið í gær og þar er því haldið fram að Kylie og fjölskylda hennar hafi staðið í ströngu við að halda úti lygavef um auðæfin. Kylie Cosmetics, snyrtivörufyrirtæki hennar á að vera helsta auðlind stjörnunnar, en þegar að hún hlaut titilinn í fyrra, þá áttu 900 milljónir Bandaríkjadala hennar að koma frá fyrirtækinu.

Kylie svaraði ásökunum fullum hálsi á samfélagsmiðlinum Twitter. Hún segir að aðrir hlutir séu talsvert mikilvægari en auðæfi hennar þessa stundina. Þá gefur hún sterklega í skyn að Forbes sé ómarktækt tímarit.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020