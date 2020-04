Tígrisdýra kóngurinn hefur áhrif á sundfatatísku stjarnanna

Heimildaþættirnir Tiger King hafa heldur betur slegið í gegn á Netflix um heim allan. Þættirnir einblína á furðulegt líf Joe Exotics og þeirra atburðarrásar sem varð til þess að hann var dæmdur í 22 ára fangelsi í janúar á þessu ári.

Áhrif tígrisdýra konungsins leynast víða eins og sést á sundfatatísku stjarnanna á Instagram. Fabulous Digital greinir frá.

Sjáðu stjörnurnar rokka hlébarðamynstrið eins og tígrisdýra kóngurinn.

Georgia Harrison.Raunveruleikastjarnan Georgia Harrison segir að fólk hefur verið að líkja henni við Carole Baskin úr Tiger King. Hún segist elska þennan samanburð.

Kady McDermott gerði garðinn frægan í raunveruleikaþáttunum Love Island.

Raunveruleikastjarnan Yazmin Oukhellou hefur slegið í gegn í The Only Way Is Essex. Hún er í sömu sundfötum og Kady, bara öðruvísi á litinn.

Fyrirsætan Demi Rose klæddist hlébarðabikiníi fyrir 25 ára afmælið sitt.

Fyrirsætan Kaia Gerber sýndi tattúin í hlébarðabikiníi.

Love Island stjörnurnar virðast vera sérstaklega hrifnar af þessu trendi. Raunveruleikastjarnan Olivia Attwood klæddist þessu bikiníi í pottinn.