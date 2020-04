Jeffree Star lætur tíu ára son Kourtney Kardashian heyra það

Jeffree Star er bandarísk samfélagsmiðlastjarna, snyrtivörumógull og milljónamæringur. Hann er afar vinsæll á YouTube, með yfir 17 milljón fylgjendur, og á fyrirtækið Jeffree Stars Cosmetics.

Mason Disick er tíu ára sonur raunveruleikastjarnanna Kourtney Kardashian og Scott Disick.

Fyrir stuttu gagnrýndi Mason Jeffree Star í beinni útsendingu á Instagram. Síðan þá hefur Kourtney eytt Instagram-síðu hans. Hún sagði ástæðuna fyrir því vera að Mason er aðeins tíu ára og samkvæmt reglum Instagram þurfa börn að vera orðin þrettán ára til að mega nota miðillinn.

„Jeffree Star er ógeðslega dekraður,“ sagði Mason um snyrtivörumógulinn.

Jeffree lendir reglulega í alls konar drama á netinu og ákvað að svara fyrir sig á Twitter.

„Fyrir sex árum var ég aðeins með 70 þúsund krónur inn á bankareikningnum. Kannski er hann að ruglast á sínum forréttindum og mínum, þar sem ég komst af eigin rammleik þangað sem ég er í dag. Vonandi getur faðir hans útskýrt þetta fyrir honum bráðlega.“

