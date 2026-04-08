Allt í klessu hjá Antony á Spáni

Brasilíski kantmaðurinn Antony hefur fengið harða gagnrýni eftir slakt gengi sitt með Real Betis.
Antony, sem áður lék með Manchester United, gekk til liðs við spænska félagið síðasta sumar fyrir tæpar 22 milljónir punda eftir erfið þrjú ár á Old Trafford.
Eftir markalaust jafntefli gegn Espanyol um helgina var knattspyrnustjórinn Manuel Pellegrini spurður út í stöðu leikmannsins og fór ekki fögrum orðum um form hans.
„Hvað er að honum? Smá af öllu,“ sagði Pellegrini.
„Í fyrsta lagi er þetta líkamlegt vandamál, því hann æfir ekki á hverjum degi. Í öðru lagi er hann með nárameiðsli og ef við látum hann spila 90 mínútur er mjög erfitt fyrir hann að ná sér fyrir næsta leik.
„Í þriðja lagi veldur þetta sama vandamál honum enn óþægindum, en við búumst alltaf við að hann geti gert afgerandi hluti.“
Pellegrini sagði einnig að fara þyrfti varlega með kantmanninn. „Ég tel hann ekki vera í stöðu til að spila heilan leik, því það hefur mikil áhrif á hann fyrir næsta leik,“ bætti hann við.
Frammistaða Antony hefur því valdið áhyggjum hjá Betis.