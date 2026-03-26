Hafa verulegar áhyggjur eftir þessa ákvörðun Trump

Áhyggjur hafa vaknað meðal knattspyrnuáhugamanna eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, staðfesti að starfsmenn frá bandarísku útlendingaeftirliti (ICE) muni verða viðstaddir á flugvöllum í aðdraganda Heimsmeistaramótsins.
Trump greindi frá ákvörðuninni á samfélagsmiðlum og sagði að aðgerðirnar væru hugsaðar til að styðja við starfsfólk flugöryggis (TSA), sem hefur orðið fyrir áhrifum vegna niðurskurðar og fjármögnunarvanda hjá öryggisráðuneyti landsins (DHS).
Tom Homan, sem fer fyrir landamæraeftirliti Hvíta hússins, sagði að ICE-umboðsmenn myndu ekki sjá um farþegaskoðanir heldur aðstoða við skipulag og öryggismál á álagstímum.
Þrátt fyrir það hafa margir stuðningsmenn lýst yfir áhyggjum á samfélagsmiðlum. Sumir telja að aukin viðvera ICE geti haft neikvæð áhrif á ferðalög og öryggistilfinningu gesta sem hyggjast sækja HM.
Áhyggjurnar snúa einnig að ferðamönnum frá ákveðnum löndum sem eru undir ferðatakmörkunum Bandaríkjastjórnar, þar á meðal Haítí og Íran, sem gæti haft áhrif á þátttöku stuðningsmanna.
Alls verða 78 af 104 leikjum mótsins spilaðir í Bandaríkjunum, þar á meðal úrslitaleikurinn sem fer fram á MetLife leikvanginum. Óvíst er hvaða áhrif þessi ákvörðun mun hafa á undirbúning og framkvæmd mótsins, en umræðan um öryggismál virðist aðeins vera að byrja.