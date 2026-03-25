Segja góðan gang í að hefja framkvæmdir við nýjan völl United – Stefna á að opna á þessari dagsetningu

Manchester United vonast til að nýr 100 þúsund manna leikvangur félagsins verði tilbúinn til að hýsa úrslitaleik HM kvenna árið 2035.
Félagið kynnti metnaðarfullar áætlanir fyrir ári síðan um að byggja nýjan leikvang sem á að leysa Old Trafford af hólmi, en gagnrýni hefur komið fram vegna hægs framgangs verkefnisins. Nú segir Collette Roche, yfirmaður leikvangsþróunar hjá United, að verkefnið sé á réttri leið.
Markmiðið er að leggja fram byggingarleyfisumsókn á næstu 12 til 18 mánuðum og að framkvæmdir geti tekið fjögur til fimm ár. Roche segir að undirbúningsferlið sé flókið, þar sem tryggja þurfi land, fjármögnun og leyfi áður en hægt sé að hefja byggingu.
Hún segir einnig að félagið vilji byggja leikvang sem sameini sögu og framtíð. „Við viljum halda í andrúmsloftið og hefðirnar sem gera heimavöllinn sérstakan,“ sagði hún.
Verkefnið stendur þó frammi fyrir áskorunum, meðal annars að tryggja fjármögnun og ná samkomulagi um land við hlið Old Trafford.
Ef allt gengur að óskum gæti nýr leikvangur orðið einn stærsti og glæsilegasti í Evrópu.