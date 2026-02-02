Arsenal reynir að fá James Wilson á lokadegi gluggans

Arsenal er í viðræðum við Hearts um að fá sóknarmanninn James Wilson að láni. Um er að ræða upphaflegt lánssamkomulag en mögulegt er að samningar þróist frekar ef allt gengur upp.
Wilson er 18 ára gamall og á eftir um 18 mánuði af samningi sínum við Hearts, sem hefur einnig möguleika á að framlengja hann um eitt ár til viðbótar. Samkvæmt enskum miðlum er leikmaðurinn á leið til London þar sem hann undirbýr mögulegt samkomulag milli félaganna.
Unglingurinn hefur aðeins byrjað einn deildarleik á tímabilinu fyrir topplið skosku úrvalsdeildarinnar, en vakti mikla athygli á síðasta tímabili.
Þá skoraði hann sex mörk, þar á meðal glæsilegt jöfnunarmark gegn erkifjendunum í Hibernian.
Arsenal er þekkt fyrir að horfa til efnilegra ungra leikmanna og gæti Wilson fallið vel að framtíðaráformum félagsins. Fyrir Wilson sjálfan gæti félagaskipti til Lundúna verið stórt skref á ferlinum og tækifæri til að þróast í öflugu umhverfi.