Vont versnar fyrir stuðningsmenn Arsenal – Þurfti að nota hækjur og komst ekki í skó þegar hann fór í einkaflugvélina

Martin Odegaard fyrirliði Arsenal gat ekki klætt sig í skó og þurfti að notast við hækjur þegar hann hélt heim til Englands með einkaþotu í dag.

Odegaard meiddist að því er er virðist nokkuð illa í landsleik með Noregi í gær þegar liðið vann Austurríki.

🛩️🇳🇴 Ødegaard, on crutches returning to England to be assessed by Arsenal staff.

Pic via @vgsporten 📸 pic.twitter.com/EAlbq2pRRg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024