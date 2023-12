Manchester City að stela 17 ára ungstirni

Manchester City er að reyna að stela Matija Popović sem virtist vera á leið til AC Milan.

Þessi ungi og efnilegi leikmaður frá Serbíu hefur vakið mikla athygli en hann er sóknarmaður.

Popović er fæddur árið 2006 og er því aðeins 17 ára gamall en hann hefur verið í viðræðum við Milan í tvo mánuði.

Popović var mættur á leik Manchester City í síðustu viku og virðist færast nær félaginu.

Popović er samningsbundinn Partizan Belgrad en búist er við að hann klári sín mál á næstu vikum.

🚨🔵 EXCL: Manchester City are trying to hijack deal to sign Serbian 2006 born talent Matija Popović as free agent, talks ongoing.

🇷🇸 Popović was at Man City game in Belgrade last week.

🔴⚫️ AC Milan, in talks to sign Popović since October but nothing been signed/sealed yet. pic.twitter.com/u7ZgYjKKvH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2023