Ten Hag staðfestir viðræður við varnarmanninn um að vera hjá félaginu í vetur

Erik ten Hag stjóri Manchester Untied hefur staðfest að félagið sé í viðræðum við Jonny Evans um að skrifa undir hjá félaginu út tímabilið hið minnsta.

Evans æfði með United í sumar og gerði svo stuttan samning til að taka þátt í undirbúningstímabilinu.

Evans ólst upp hjá Manchester United en hann yfirgaf félagið árið 2015 og lék síðan með West Brom og Leicester

Evans er sagður áhugasamur um að semja við uppeldisfélagið sitt en hann er 35 ára gamall.

