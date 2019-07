Sjáðu sturlaða spyrnu Kane sem tryggði Tottenham sigur

Harry Kane skoraði ótrúlegt mark í dag er lið Tottenham spilaði við Juventus í æfingaleik.

Kane er þekktur fyrir að vera með mikið markanef en hann skoraði mark sem hann mun aldrei gleyma í dag.

Staðan var 2-2 eftir 92 mínútur þegar Kane ákvað að þruma boltanum á markið frá miðju.

Boltinn flaug yfir Wojciech Szczesny í markinu og fagnaði Kane marki sínu vel og innilega.

Sjón er sögu ríkari.

Imagine scoring a goal like this to give Piemonte Calcio their first ever loss. Take a bow Harry Kane 🙌 pic.twitter.com/A5dphqkWPO

— Kurt (@Kurt0411Fifa) 21 July 2019