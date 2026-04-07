Þetta hafa veðbankar að segja um opnunarleikinn risastóra á föstudag

Besta deild karla hefst á föstudag og verða opnunarleikirnir vart stærri, en Íslandsmeistarar Víkings taka þar á móti Breiðabliki.
Liðin hafa barist um titilinn síðustu ár og Víkingar eru af flestum taldir líklegir til að verja titil sinn í ár, enda með ógnarsterkt lið.
Veðbankar hafa opinberað stuðla fyrir leikina og á Lengjunni er stuðull á sigur Víkings til að mynda 1,71. Hann er 3,73 á Breiðablik og 3,89 á jafntefli.
Leikurinn hefst klukkan 19:15 á föstudag í Víkinni og ljóst er að eftirvæntingin er gríðarleg.